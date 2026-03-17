【福島県いわき市】SNS総再生120億回のクリエイター集団「ごっこ倶楽部」と制作。いわき市を舞台にした観光PRショートドラマ「恋が愛に変わるとき」公開

一般社団法人いわき観光まちづくりビューローいわき市×ごっこ俱楽部 ショートドラマ 「恋が愛に変わるとき」

福島県いわき市の観光プロモーションとして、SNS総再生120億回を超えるショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」と制作したショートドラマ「恋が愛に変わるとき」を公開しました。

本作品は、倦怠期を迎えたカップルがいわきへの旅を通して互いの気持ちと向き合うストーリー。スパリゾートハワイアンズや温泉神社、アクアマリンふくしまなど、いわき市を代表する観光スポットを舞台に撮影されています。

公開に合わせて、ドラマのロケ地紹介や監督・出演者インタビューを掲載した特集ページを公開。さらには動画公開を記念し、ロケ地を巡る“いわき旅まるごとパック”が当たるキャンペーンも実施しています。

ふくしまデスティネーションキャンペーン2026に向けたプロモーション

いわき観光共同キャンペーン実行委員会（構成：いわき市、いわき商工会議所、常磐興産(株)、（一社）いわき観光まちづくりビューロー、いわき湯本温泉旅館協同組合）は、2026年４月から始まる大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」にあわせて、主にZ世代にいわき市の魅力を伝える縦型ショートドラマ『恋が愛に変わるとき』を公開しました。

第１話：https://www.tiktok.com/@gokko5club/video/7615045062631935253

第２話：https://www.tiktok.com/@gokko5club/video/7615411719833242900

制作・監修は、日本における縦型ショートドラマのパイオニア“ごっこ倶楽部”

制作・監修は、国内でも最大のフォロワー数で縦型ショートドラマ制作のパイオニア“ごっこ倶楽部”。

■ ごっこ倶楽部とは

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は120億回超、SNS総フォロワー数は600万人超を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

「首都圏からいわきへのアクセス」や「旅のきっかけ」を自然に描く

本作品は、JR東日本の協力のもと、実際の駅ホームや特急ひたち車内での撮影も実施し、首都圏から乗換なしで行ける温泉地を自然に描きつつ、いわき市内の様々なロケーションを舞台に主人公たちの関係の変化を描くショートドラマです。

ドラマをより楽しめる特集ページを公開

スパリゾートハワイアンズアクアマリンふくしま温泉神社

動画公開に合わせていわき市観光サイトでは特集ページを公開。

ここでしか見られない監督や出演者のコメントなども公開しています。

公開記念キャンペーン「ドラマで出会った、いわきへ。」

ドラマ公開を記念し、ロケ地を巡る“いわき旅まるごとパック”が当たるキャンペーンを実施しています。

対象動画を視聴し、動画内容に関するクイズに回答すると、抽選で3組6名様に

・特急ひたち乗車券

・いわき湯本温泉宿泊券

・スパリゾートハワイアンズ入場チケット

・ごっこ倶楽部オリジナルグッズ

などをセットにした“いわき旅まるごとパック”をプレゼントします。

応募期間：2026年3月10日（火）9:00～3月31日（火）23:59

特設ページを見る :https://kankou-iwaki.or.jp/feature/shortdrama2/top

【動画概要】

タイトル：いわき市×ごっこ倶楽部 オリジナルショートドラマ 「恋が愛に変わるとき」

公開日：[第１話]2026年3月9日（月）[第２話]2026年3月10日（火）

投稿アカウント：ごっこ倶楽部TikTok（https://www.tiktok.com/@gokko5club）他

出 演：八条院蔵人、山本栞、早坂架威、もか、根井深考、大内唯 ほか

特設ページ：いわき市観光サイト（https://kankou-iwaki.or.jp/feature/shortdrama2/top）

企 画：いわき観光共同キャンペーン実行委員会

制作・監修：株式会社GOKKO（https://gokkoclub.jp/）