AI会社選定支援サービス「AI Market」、ナイル株式会社と連携しAI活用に適した人材マッチング支援を開始！

BizTech株式会社

BizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役：森下 佳宏）は、最適なAI開発会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」において、AIコンサルティングとハイクラスAI人材ネットワークを活用した支援を提供するナイル株式会社（東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F、代表取締役社長 高橋飛翔、以下「ナイル」）との連携を開始しました。

ナイル株式会社について

ナイル株式会社は、企業のAI活用を実現するためのコンサルティングと、ハイクラスAIコンサルタント・エンジニアのネットワークを活用した支援を提供する企業です。

企業のAI導入においては、単にツールを導入するだけでなく、事業課題の整理や適切な技術選定、プロジェクト推進体制の構築など、複合的な専門知識が求められます。ナイルでは、まず企業のAI課題をコンサルタントが整理・構造化し、その内容に基づいて最適なAI人材や専門家をアサインすることで、実行力の高いAIプロジェクトを支援しています。

同社の特徴は、「AI人材を採用する」という従来の発想ではなく、企業のチームに適した専門家を迎え入れる形でプロジェクトを推進する点にあります。AI戦略の立案、PoC開発、AIシステムの実装、データ活用基盤の構築など、プロジェクトのフェーズや企業の状況に応じて最適なAIコンサルタントやエンジニアを柔軟に組み合わせることが可能です。

また、ナイルが保有するAI人材ネットワークには、AIコンサルタント、データサイエンティスト、機械学習エンジニア、生成AIエンジニアなど、第一線で活躍する専門人材が多数参画しており、企業が抱えるAI活用の課題に対して実務レベルで対応できる体制を整えています。

ナイルでは、企業がAI活用やデータ活用を進める際に直面する課題に対し、コンサルティングと専門人材のマッチングを組み合わせた支援を提供しています。

同社はこれまで2,000社以上のマーケティング支援実績を持ち、自社事業においても広告運用やCRM運用などのマーケティングDXを推進してきました。こうした実務で培われたノウハウを基に、企業のマーケティング課題やAI活用の可能性を整理し、最適な人材を提案します。

プロジェクト開始前には、現役のトップコンサルタントが企業の課題を整理し、実現性の高い施策やプロジェクトの方向性を設計した上で、課題に適したAIコンサルタントやエンジニアをアサインします。

また、アサインした人材のパフォーマンスを継続的に高める仕組みも整えており、ナイル独自の研修や定期的なコンサルティングを通じて、常に最新のマーケティングノウハウやDXの知見をプロジェクトに反映できる体制を構築しています。

これにより、企業は単なる人材紹介ではなく、課題解決に直結するチーム体制を構築することが可能になります。

ナイルは、AIコンサルティングによる課題整理とハイクラスAI人材ネットワークを組み合わせ、企業のAI活用やDX推進を実行力のあるプロジェクトとして支援し、業務改善と新たな価値創出を実現するパートナーです。

ナイルの詳細はこちら：https://nxp.nyle.co.jp/ai/

AI Market サービスページはこちら：https://ai-market.jp/service/nyleaipartners/

連携開始の目的

AI Marketでは、AI導入を検討する企業から「自社の課題に適したAI人材や専門家を見つけたい」という相談が増えています。しかし、AIプロジェクトの成功には、単なる開発会社の選定だけでなく、課題整理から実行まで伴走できる専門人材の存在が重要になります。

今回の連携により、AI Marketを通じてナイルが提供するAIコンサルティングおよびハイクラスAI人材ネットワークを紹介することで、企業のAI課題に対してより実践的な支援体制を提供できるようになります。

これにより、AI導入を検討している企業は、課題の整理からプロジェクト推進までを一貫して支援できる体制を構築でき、AI活用の実現可能性を高めることが期待されます。

また、ナイルにとっても、AI Marketを通じて多様な企業との新たな接点を得ることで、自社のAIコンサルティングおよび人材ネットワークの価値をより広く提供できる機会となります。

AI Market ExCon 2026 出展・スポンサー登壇企業募集中！

2026年6月2日（火）、AIに特化した展示会＆カンファレンス「AI Market ExCon 2026」をベルサール汐留にて開催致します。

10万円台の展示ブースプラン、大規模リードが獲得可能なスポンサー登壇プランなど、多数のプランをご用意しておりますので、AIソリューションのアピールにぜひご活用ください。

詳細はこちら：https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/(https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/)

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

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BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。