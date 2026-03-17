毎日のウォーキングをもっと快適に！疲れにくい歩き方をサポートする「足袋型のウォーキング靴下」新発売！
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、歩きやすさを追求した多機能な「足袋型ウォーキング靴下」を2026年2月より公式WEBショップにて発売中です。
【商品説明】
足袋型ウォーキング靴下(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001096/)
価格：2,200円（税込み）
毎日のウォーキングをもっと快適に！疲れにくい歩き方をサポートする靴下。足袋型形状により指に力が入りやすく、踏ん張りが効きます。「クロスエイトテーピング」が足のねじれを保護し、アーチをサポート。編み込みの滑り止め加工で内側・外側ともにグリップが効き、歩行中もズレにくい設計です。ヒールロック設計でかかとをしっかりホールド。つま先・かかとはパイル編みでクッション性をプラスして衝撃を緩和。抗菌防臭・消臭・吸水速乾で、ムレやすい足もとを快適に保ちます。
【商品概要】
■適応サイズ：ピンク/22-24cm
ネイビー/24-26cm
■材質：アクリル34％、綿31％、ポリエステル15％、ナイロン11％、ポリウレタン9％
■原産国：日本
■JANコード：ピンク/4989409106680、ネイビー/4989409106697
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia
X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net
Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/
Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga
TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official
【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 宮田
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp