毎日のウォーキングをもっと快適に！疲れにくい歩き方をサポートする「足袋型のウォーキング靴下」新発売！

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、歩きやすさを追求した多機能な「足袋型ウォーキング靴下」を2026年2月より公式WEBショップにて発売中です。

【商品説明】

足袋型ウォーキング靴下(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001096/)

価格：2,200円（税込み）

毎日のウォーキングをもっと快適に！疲れにくい歩き方をサポートする靴下。足袋型形状により指に力が入りやすく、踏ん張りが効きます。「クロスエイトテーピング」が足のねじれを保護し、アーチをサポート。編み込みの滑り止め加工で内側・外側ともにグリップが効き、歩行中もズレにくい設計です。ヒールロック設計でかかとをしっかりホールド。つま先・かかとはパイル編みでクッション性をプラスして衝撃を緩和。抗菌防臭・消臭・吸水速乾で、ムレやすい足もとを快適に保ちます。

【商品概要】

■適応サイズ：ピンク/22-24cm

ネイビー/24-26cm

■材質：アクリル34％、綿31％、ポリエステル15％、ナイロン11％、ポリウレタン9％

■原産国：日本

■JANコード：ピンク/4989409106680、ネイビー/4989409106697

【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia

X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net

Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/

Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga

TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official

【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 宮田

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp