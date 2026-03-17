女子プロゴルファー小祝さくら選手、ゴルフレーザー距離計ブランド「FastDeer」の公式アンバサダーに就任

株式会社そばに

株式会社そばに（本社：大阪府吹田市、CEO：佐藤秀平 以下弊社）の運営するゴルフレーザー距離計ブランド「FastDeer（ファストディア)」におけるオフィシャルアンバサダーに、女子プロゴルファーの小祝さくら選手が就任したことをお知らせいたします。

小祝さくらプロとゴルフレーザー距離計ブランド「FastDeer」

小祝さくらプロと共に、ゴルファーの皆さまにFastDeer製品の魅力をお届けし、判断の迷いを断ち、ショットに集中できる「揺るぎない自信」を形にするプレー環境を提供してまいります。

■ アンバサダー就任の背景

FastDeer（ファストディア）は、「距離の正確さに品格を宿す」をコンセプトに掲げるゴルフレーザー距離計ブランドです。

ゴルフにおいて「距離のズレ」はスコアを左右する本質的な課題です。 FastDeerは、迷いを断つ揺るがぬ精度と、手にした瞬間に伝わる上質な佇まいを研ぎ澄まし、“大人”のゴルファーにふさわしい製品開発を続けてきました。

国内女子ツアーにおいて、精度の高いショットと冷静なコースマネジメントを武器に、常に上位で安定した成績を残し続ける小祝さくらプロ。

いかなる状況でもブレないプレースタイルと、ゴルフに対する真摯な姿勢は、FastDeerが大切にする「正確さが生む自信と品格」という信念と強く共鳴し、このたび公式アンバサダーとしての就任が実現しました。

コンマ数秒の判断が勝敗を分ける極限の状態において、小祝プロが示す「揺るぎない安定感」は、私たちが製品を通じて提供したい「ショットへの集中」と「迷いのない決断」を体現しています。

小祝プロと共に、FastDeerはすべてのゴルファーが自信を持ってプレーできる、新しいゴルフ体験を創造してまいります。



■ 小祝さくらプロについて

小祝さくらプロ

北海道出身。1998年生まれの「黄金世代」を牽引するトッププロの一人。

2017年のプロテストに合格後、安定したショットの精度とパッティングを武器に、国内女子ツアーで着実に勝利を重ねる。2019年「サマンサタバサ ガールズコレクション・レディース」での初優勝を皮切りに、2021年には年間5勝を挙げるなど、着実にタイトルを積み重ねる。

2020-21シーズン、2022シーズン、2023シーズンと連続してメルセデス・ランキング上位に名を連ね、ショットの精度、パッティングの技術、そしてタフな精神力は、プロの世界でも高く評価されている。

通算10勝以上を誇る勝負強さもさることながら、特筆すべきはその「安定感」である。

常に冷静沈着なプレースタイルと、ほんわかとした愛されるキャラクターのギャップで、老若男女問わず多くのゴルフファンから絶大な支持を集めている。

〈小祝さくらプロより就任コメント〉

この度、FastDeerのアンバサダーとしてご起用いただきました。

FastDeerを実際使用してみて、とても軽く使い方もシンプルなのに

早く正確な距離が計れるので試合や練習の時も使用しています。

デザインやカラーもスタイリッシュなので男性も女性もゴルフアイテムとしてお洒落に持てると思います。

オススメはC2です。正確に計れるのに更に軽量で手のひらサイズなのでポケットにも入ります。

皆様もFastDeerを活用してスコアアップを目指してください。

■ FastDeerとは

FastDeerは、「距離の正確さに品格を宿す」をブランドコンセプトに掲げる『ゴルフレーザー距離計ブランド』です。

迷いを断つ揺るがぬ精度と、手にした瞬間に伝わる上質な佇まいを研ぎ澄まし、大人のゴルファーにふさわしい“揺るぎない自信”を形にしました。

プレースタイルに寄り添う2つのモデル：S2モデルS2（販売価格：73,700円）

スマートディスプレイを搭載し、雨や霧、強い日差しの中でも安定した視認性を確保。質感と操作性を極めたモデル。

C2モデルC2（販売価格：32,890円）

世界最速クラスの機動力。最短0.02秒の測定スピードと、離れた2点間を測れる「三点測定」機能を搭載。圧倒的なコストパフォーマンスを誇る。

FastDeerを象徴する3つの特徴：

・「最短0.04秒」の圧倒的な測定スピードと精度

独自のアルゴリズムにより、照準を合わせた瞬間に正確な距離を表示。

測定待機によるリズムの乱れを排除し、ショットへの集中力を最大限に引き出します。

・妥協なき「計測の質」が支える、迷いのない判断

単に距離を数値化するだけでなく、情報の「信頼度」を追求しました。

ピンフラッグを瞬時に識別して背景との誤検知を防ぐ独自のアルゴリズムや、離れた場所からでも正確な戦略を立てられる「三点測定機能」を搭載。

さらにS2モデルでは、高透過率レンズと「雨天/UVモード」を組み合わせることで、肉眼では捉えにくい状況下でも鮮明な視界と高精度な計測を両立。「情報の確かさ」を、あらゆる条件下で実現しています。

・「品格」を宿したプレミアムなプロダクトデザイン

計測器としての性能はもちろん、手になじむ「レザーグリップ」の質感や、洗練されたコンパクトな筐体設計など、大人のゴルファーが「持つ喜び」を感じられる上質なデザインを追求しています。

ホームページURL：https://fastdeer.jp/

■ 会社概要

法人名：株式会社そばに

代表：代表取締役 佐藤秀平

本社：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門本部ビル 6F

事業内容：ECコンサルティング、M&Aによるブランドグロース

URL：https://corp.sobani.co.jp/

■ お問い合わせ先

株式会社そばに ブランドグロース事業部

広報担当：brand@sobani.co.jp

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-22 6F