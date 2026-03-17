土佐和紙の技術を結集！ペラペラの汗拭きシートとはもうお別れ。　圧倒的な厚みと大判サイズで、あなたの体を一気にクールダウン。　『極冷極厚シート　クリアスカッシュの香り』2026年3月17日発売

三昭紙業株式会社

三昭紙業株式会社（本社：高知県土佐市北地、代表取締役：鈴木俊之）は、酷暑対策商品第２弾として、圧倒的な厚みと保冷力をコンパクトに持ち運べる『極冷極厚シート クリアスカッシュの香り』を2026年３月17日（火）に発売します。「市販品では物足りない、バケツ型は持ち歩けない。」

夏の現場のジレンマを解消する一品です。

2026年3月17日発売 極冷極厚シート

～創業58年。半世紀を超える歴史を持ち、土佐和紙の伝統を守り続ける老舗～

不織布のプロが伝統と最新技術の融合で開発した”極冷極厚シート”。

私たちは土佐和紙を原点とし、シート製造から最終製品製造・販売までを一貫して行っている製紙会社グループです。

近年、記録的な酷暑が続く中、屋外で働く方々にとって熱中症対策は急務となっています。

しかし、従来のボディシート市場には大きな隔たりがありました。

※一般的な携帯用シート：薄手でサイズが小さく、１枚で全身を拭くには物足りない。

※業務用バケツタイプ ：性能は高いが、重く、現場内での持ち運びが困難。

2025年発売 極冷超ロングシート

当社が2025年に発売した、業務用の「極冷超ロングシート（バケツ入り）」は、大きな反響を呼びました。

同時に「この性能をポケットサイズで持ち歩きたい」という強い要望をいただきました。

そこで、土佐和紙の伝統を受け継ぐ不織布メーカーとして、「業務用スペック」と「携帯性」の両立に挑戦。試行錯誤の末、ついに完成したのが今回の「極冷極厚シート」です。

【商品の特長】ここがこれまでのシートと違う！３つのポイント

１．圧倒的な厚み！従来比約2倍の極厚仕様

自社グループ製造で最も厚い不織布を採用。

５枚を折り重ねた状態の厚みは約1.8cmに

達し、まるで「厚手のタオル」のような贅沢

な拭き心地です。

２．１枚で全身リセット！

25cm×30cm大判サイズ

天然由来繊維100％の３層構造シートが、

たっぷりの冷感薬液を保持。

メッシュタイプで汚れやベタつきをしっかり

絡めとり、１枚で頭から足先まで全身を十分

拭き取ることが可能です。

※画像はイメージです

３．進化した冷感と香り

メントール配合量を調節し、従来品よりも

冷感値をアップ。

炭酸飲料をイメージした「クリアスカッシュ

の香り」が火照った体に爽快感を与えます。

【おすすめのご利用シーン】

三昭紙業が誇る「土佐和紙」の伝統と最新技術の融合

～奇跡の清流・仁淀川が育んだ品質、グループ会社で一貫生産～

「極冷極厚シート」の品質を支えているのは、高知県土佐市に拠点を置く「三昭紙業株式会社」です。 同社の不織布製造には、「奇跡の清流」と称される日本一の水質、仁淀川の伏流水が贅沢に使用されています。

古くから伝わる「土佐和紙」の伝統技法と、最先端の製紙技術を融合させた国内一貫生産. 緻密で強靭なシートは、安価な海外製品には真似できない品質です. 日本の技術の粋を集めた拭き心地を体験してください。

伝統の土佐和紙技術を原点に、酷暑に挑む人々の活力を支えたい。今後も私達は、現場の切実な声に技術で応えるとともに、環境への負荷を低減し、健やかな未来と挑戦し続けられる社会の実現に、情熱を持って貢献してまいります。

【商品詳細】

商品名：極冷極厚シート クリアスカッシュの香り

内容量：1袋 25cm×30cm×5枚

参考売価：税抜 248円（量販店などの店頭および公式WEB SHOPにて販売）

極冷極厚シート詳細ページ：https://www.sanshoshigyo.jp/gokureigokuatsu/

三昭紙業株式会社

三昭紙業株式会社は、1967年にティシュペーパーの加工メーカーとして創業致しました。以来、グループ会社である三和製紙と協同で、土佐和紙の伝統技術を取り入れた不織布を製品化し、化粧品・医薬部外品をはじめ生活雑貨に関わる各業界から高い評価をいただいております。

不織布原紙の製造から製品加工までを一貫体制で行えることは、当社グループの最大の強みであると考えます。天然繊維の高い保水力と長繊維の強度を併せ持つ高機能不織布は、環境面にも配慮した製品として、現在改めて注目を集めております。



近年、当社を取り巻く市場動向は激変し、お客様からの要望は急速に変化を続けております。

当社は、急激なその変化にも即対応し、「安心」「安全」な製品をお客様に届け続けて参ります。



また、現在最も重要視されているコンプライアンスとトレイサビリティーについても更に強化し、そして未来へ向けて当社グループのパワーを結集し更なる不織布の可能性を追い求め、人と社会に貢献していきたいと考えております。