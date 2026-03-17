違法建築と所有者不明の空ビルが、合法化して売れた理由

株式会社SA

屋上に違法建築物があり、しかもその部分は未登記。所有者も不明という、法務と建築の両面でリスクを抱えた空ビルでした。内装も劣化が進み、長年放置されていたため、市場では扱いづらい物件とみられていました。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、土地家屋調査士と法務局に連携を依頼し、資料確認と現地調査を重ねて所有者を特定。その後、違法部分を是正して建物を合法状態に整え、取引上の不安要素を解消したうえで売却を実現しました。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bw7LUj_jBQ0 ]

【開催概要】

日時：2026年3月24日 18:00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

登壇者：

酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

※本会は報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供の機会です。

個別取材を含め、情報提供の方法については柔軟に対応いたします。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

■株式会社SA

年間10,000件の相談、500件超の売買実績を手がける訳あり不動産の専門会社。不動鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産の整理、買取から鑑定評価まで一貫対応します。

公式サイト：https://sakk.jp/