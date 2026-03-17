【Joseph Ribkoff】カナダ発ファッションブランド、Joseph Ribkoff (ジョセフリブコフ) は、TRANOÏ TOKYOに初出展します。

株式会社＋9TOKYO

ジョセフリブコフ日本正規輸入販売代理店、株式会社+9TOKYO（東京都港区、代表取締役 竹内圭介）は、2026年3月18日（水）・19日（木）の2日間、ベルサール渋谷ガーデンにて開催されるTRANOÏ TOKYOにおいて、ジョセフリブコフの新作コレクションに加え、2026春夏コレクションよりローンチしたスポーツコレクションを展開いたします。

TRANOÏ TOKYO

▫️日程 : 2026年3月18日 (水) - 19日 (木)

▫️開催時間 : 午前１１時～午後７時

▫️会場: ベルサール渋谷ガーデン

（ジョセフリブコフブース：CT16）

Joseph Ribkoff Sport (ジョセフリブコフ スポーツ)

ラグジュアリーとリラックスが美しく交差する、洗練のスポーツコレクション。空港ラウンジから週末のエスケープまで、移動のひとときに寄り添う軽やかな着心地と、端正な佇まいを両立しました。汎用性の高いセットアップと洗練されたベーシックアイテムに、さりげないアティチュードを添えて。スポーティなエッセンス、奥行きのあるレイヤード、磨かれた抜け感、そして想像以上のコンフォートが、“オフ”のスタイルをシックに更新し、新たなインスピレーションをもたらします。

Joseph Ribkoff (ジョセフリブコフ)

ジョセフリブコフは、1957年、21歳という若さでファッションの先駆者としての道を歩み始めました。創造性と努力、そして情熱を注ぎ込むことで自信を持ち、常に前向きな心を持つ女性たちのためのブランド、ジョセフリブコフを築き上げました。

彼のビジョンは、ブランドのすべてに深く息づいており、優れた品質と独自性を誇る製品から、ビジネスパートナーへの強い信頼に至るまで、彼の価値観が随所に反映されています。現在ジョセフリブコフは、世界60カ国以上で愛され続けています。

株式会社+9TOKYO

株式会社+9TOKYOは、東京・青山を拠点に、インポートブランドの輸入代理店業務を中心とした事業を展開しています。創業5年目を迎え、高島屋、三越伊勢丹をはじめとする百貨店に加え、全国150社以上の有力セレクトショップおよびブティックとの取引口座を有しています。2024年には韓国市場での事業を開始しました。

今後の展開

今シーズンは、高島屋グループのファッション通販サイトへの初出店を皮切りに、首都圏の有力店舗でのポップアップイベント開催などを通じて、日本市場におけるさらなる成長に向けた各種施策を推進してまいります。また、ブランドを一過性の取り扱いにとどめることなく、長期的な視点で育成・展開していくという+9TOKYOの方針のもと、その考えに賛同する欧米ブランドとの取り扱いに向け、現在協議を進めています。さらに、海外市場へのブランド進出を支援するアウトバウンド施策にも着手してまいります。

株式会社+9TOKYO(プラスナイントーキョー)

〒107-0061 東京都港区北青山2-7-26 メゾン青山804

03-4500-7162

代表取締役 竹内 圭介

info@p9-tokyo.com

https://p9-tokyo.com/