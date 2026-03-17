建設現場へ“福利厚生の食事”を直送、株式会社野口工務店がマッスルデリを法人契約

株式会社YOUR MEAL

株式会社YOUR MEAL（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：須藤大輔、以下「ユアミール」）が提供する宅配食サービス「Muscle Deli（以下、マッスルデリ）」は、山口県の総合建設業・株式会社野口工務店での法人導入が決定。配送先は本社ではなく、建設現場へ直接配送。遠方現場へ単身赴任となる社員を対象に、会社が一定食数まで費用負担する「食事補助制度」の一環として導入されました。

■導入の背景：現場の“食”の課題を、福利厚生で解決

一般的に建設業では、遠方現場の稼働に伴う単身赴任や、早朝・夜間対応など不規則な勤務が発生しやすく、食事が外食・コンビニ等の簡易的な選択に偏りがちです。また、慣れない住環境で自炊を続けるのは時間的にも経済的にも負担が大きく、健康面の不安や、働き続けるうえでのストレスにつながるケースもあり、構造的な課題となっていました。



そうしたなかで野口工務店では、社員が無理なく健康的な食生活を送る仕組みづくりが必要と判断。遠方現場で単身赴任となる社員に対し、管理栄養士監修で高タンパクな「マッスルデリ」を毎月所定の食数まで会社負担で提供する食事補助制度を、2026年2月より正式導入しました。

■取り組み概要：会社ではなく“建設現場へ直送”

・配送先

建設現場へ直接

・運用

工事現場の工期が終了するまでは同一配送先へ毎月の定期配送を行う。

遠方現場の稼働開始・終了に伴い配送先は増減（現場工期は約半年～2年弱）。

「現場直送」にすることで、受け取りのために本社へ戻る、受け取り担当者を置くといった運用負担を抑えつつ、現場で働く社員が“いつもの流れ”の中で食生活を整えやすい設計を目指します。

■建設業界での福利厚生として期待されるポイント

食事補助は、給与や手当と異なり「日々の体験価値」として従業員に伝わりやすい施策です。特に現場勤務は、勤務地が分散しやすく、社員食堂や一律のランチ補助が機能しにくい傾向があります。

配送型の食事補助であれば、

- 勤務地が変わっても継続しやすい（現場の開始・終了に合わせて配送先を調整）- 利用実態（配布・満足度など）を把握しやすい（アンケート設計と相性が良い）- 採用・定着の“語れる福利厚生”になりやすい（制度設計が具体的で説明しやすい）

といった利点があります。

野口工務店の事例を通じて、都心部を含む他の工務店・建設関連企業においても「現場へ食事を届ける」福利厚生設計の選択肢を広げるきっかけにできればと考えています。

◆実際に試食した社員の感想

・味付けがしっかりしていて、主菜・副菜のバランスも良く、満足感がありました。

・玄米もふっくらしていて食べやすい。

・カロリーや栄養素が計算されているため、日常的に利用しても安心できる印象です。

◆野口工務店 導入担当者のコメント

「本制度で導入する宅配食サービスは、複数社を比較検討のうえ選定しました。味や内容に加え、複数拠点への配送や食数など当社の運用条件に柔軟に対応いただける点が決め手となり、マッスルデリを導入しております。

忙しい現場環境においても、社員が無理なく健康的な食生活を継続できる環境づくりにつながることを期待しており、今後は従業員満足度アンケート等を通じて制度の改善と定着を図っていく予定です。」

■社会的背景：食事補助制度に“追い風”--非課税枠見直しの議論

福利厚生としての食事補助は、一定要件を満たす場合、会社負担分が給与課税されない運用が可能です。現行では「月額3,500円（消費税等を除く）以下」等の要件が国税庁から示されています。

さらに財務省の公表資料（令和8年度税制改正の大綱）では、使用者負担額の上限を月額7,500円（現行：月額3,500円）へ引き上げる方針が示され、施行に向けた動向が注目されています。

こうした制度環境の変化は、企業が食事補助を「福利厚生の投資」として設計し直す好機になり得ます。

■Muscle Deli（マッスルデリ） 法人導入のご提案

ユアミールでは、オフィスだけでなく建設現場・工場・物流拠点など、働く場所に合わせたマッスルデリの配送設計のご相談を承ります。高タンパク質なパンやコーヒーなども合わせてご紹介が可能です。

・建設現場への直送を含む運用設計

・食事補助制度（非課税要件を踏まえた設計）のご相談

・トライアル導入、従業員アンケート設計

社員の生活に直結する福利厚生として、導入形態（クーポン式・食堂導入・セット販売・定期配送など）も柔軟に提案可能です。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

【企業様からのお問い合わせ先】

YOUR MEAL株式会社

お問い合わせフォーム：https://your-meal.co.jp/contact/

■野口工務店について

野口工務店は総合建設業として、「地域の街づくりに貢献する」「地域住民に快適な住環境を提供する」「社員とその家族の豊かな生活を守る」という経営理念のもと、お施主様や地域の皆様に真摯に向き合いながら、“なくてはならない企業”を目指して、お客様満足の最大化を追求しています。

■事業内容 ：総合建設業

■代表取締役社長：野口大輔

■本社 ：山口県下関市南部町23-19

■設立 ：昭和44年2月

■公式サイト ：https://noguchi-koumuten.com/

■YOUR MEALについて

YOUR MEALは、「BUILD MEAL! CHANGE WORLD!」をスローガンに、ボディメイクやダイエットに取り組む人に最適な栄養素の食事をお届けするボディメイクフードサブスクリプション事業「マッスルデリ」や高タンパクでヘルシーな食事をケータリング、オードブル、お弁当でご提供する「マッスルケータリング」、一人ひとりの目的や好みに合わせた食事をお届けするカスタムミール事業「YOUR MEAL」を展開。タンパク質がとれるロングライフパン「YOUR BREAD（ユアブレッド）」およびコーヒー「EXIT COFFEE（イグジットコーヒー）」も人気。

2023年7月より、国内製糖メーカー最大手であるDM三井グループに。



■事業内容 ：ライフスタイルサポート事業、宅配弁当事業

■代表取締役社長：須藤大輔

■本社 ：〒108-0014 東京都港区芝五丁目26番16号 Mita S-Garden

■設立 ：2016年11月29日

■公式サイト ：https://your-meal.co.jp/