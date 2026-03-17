【日本最大級の子どもの福祉用具展】4月18日（土）・19日（日）開催「キッズフェスタ東京2026」に出展

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タカノ株式会社



キッズフェスタ東京2026に出展します

タカノ株式会社（本社：長野県上伊那郡宮田村、代表取締役社長：鷹野 雅央、以下タカノ）は、2026年4月18日（土）・19日（日）に、有明GYM-EX（ジメックス）（東京都江東区有明）で開催される、日本最大級の子ども向け福祉用具展「キッズフェスタ東京2026（第25回 子どもの福祉用具展）」へ出展します。



当展示会には、姿勢保持装置「バンビーナposi（ポジ）」、子ども用シャワーチェア「SOCOTTO（ソコット）」や、学童いす用クッション「LAPS kids（ラップスキッズ）」などを展示します。



来場者の皆さまに、実際の使用感やお子さまの反応をその場でご確認いただけるブースをご用意しております。ぜひ、タカノブースへお立ち寄りください。



■展示会概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

キッズフェスタ東京2026（第25回 子どもの福祉用具展）



日　　程： 2026年4月18日（土）10:00～17:00・19日（日）10:00～16:00


場　　所： 有明GYM-EX（ジメックス）（東京都江東区有明1-10-1）


　　　　　　※今年は例年の開催場所と異なります。


【タカノブース番号：D-33】


展示内容： 車いす、バギー、姿勢保持装置など、子ども向け福祉用具 全般


入 場 料： 無料


主　　催： S. P. ビームス株式会社


公式サイト：https://www.kidsfesta.jp/



ご来場の際には受付での混雑緩和のため、事前登録をお願いしております。


詳細は公式サイトをご確認ください。（3月下旬に詳細情報公開予定）




昨年のタカノ展示ブース


■出展製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．姿勢保持装置「バンビーナposi（ポジ）」（完成用部品）

（2020年キッズデザイン賞受賞）



姿勢保持装置「バンビーナposi（ポジ）」

〈特長〉


- 体に合わせて豊富なパーツを組み合わせて姿勢をしっかり支える
- 座面の高さや奥行など工具なしで簡単に調整が可能
- クッションは簡単に取り外しができ洗濯機で丸洗いOK、いつでも清潔


〈バンビーナposi製品ページ〉


https://www.takano-hw.com/heartworks/products/childchair/bambinaposi/



2．子ども用シャワーチェア 「SOCOTTO（ソコット）」

（2024年キッズデザイン賞受賞）



子ども用シャワーチェア「SOCOTTO（ソコット）」


〈特長〉


- シート部は水はけがよくカビが発生しにくい防水のソフトクッション
- コンパクト設計＆折り畳みが簡単でおうちの中で使いやすい
- 座位の角度調整＆フレームの長さ調整で姿勢や成長に合わせて使用できます


〈SOCOTTO製品ページ〉


https://www.takano-hw.com/heartworks/products/childchair/socotto/




〈SOCOTTO紹介動画〉


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qfUbDYcLFrc ]


3．子ども用サポートチェア「バンビーナチェア」

子ども用サポートチェア「バンビーナチェア」


〈特長〉


- お子さまの姿勢を成長に合わせて4サイズ展開
- 両側から腰まわりをしっかりと支える骨盤パッド
- カバーはラミネート加工で汚れてもお手入れ簡単
- 温かみのある木製フレーム


〈バンビーナチェア製品ページ〉


https://www.takano-hw.com/heartworks/products/childchair/bambina/



4．学童いす用クッション「LAPS kids（ラップスキッズ）」

（2018年キッズデザイン賞受賞）



学童いす用クッション「LAPS kids（ラップスキッズ）」


〈特長〉


- 姿勢を支える、包み込むようなクッション構造
- 底面と背面の付属ベルトで、ご家庭や学校のいすに簡単に固定できる
- カバーは外して洗えるメッシュタイプと水や汚れに強い清拭タイプの2種類


〈LAPS kids製品ページ〉


https://lapskids.com/



■タカノについて

「製造業から『創造業』へ」


ばねの製造に始まり、オフィス家具、エクステリア製品へ。そして先進のエレクトロニクス製品、さらには医療・福祉関連製品、臨床検査薬へとタカノは次々に新分野への参入を実現し、常に新しい製品の開発にチャレンジしてきました。この展開力こそがタカノの特⾊であり、発展の源です。


「常に高い志を持ち、社会のルールを守り、世の中の変化を見すえ、持続的成長・発展を通じ、豊かな社会の実現に貢献する」という 経営基本理念にのっとり、これからもあらゆる角度から可能性を追求し、未踏の領域に挑戦していきます。




【会社概要】


会社名　： タカノ株式会社


東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード：7885)


所在地　： 長野県上伊那郡宮田村137


代表者　： 代表取締役社長　鷹野 雅央


創業　　： 1941年7月1日


設立　　： 1953年7月18日


URL　　 ： https://www.takano-net.co.jp


ヘルスケア事業URL： https://www.takano-hw.com/


事業内容： 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品(画像処理検査装置、電磁アクチュエータ)、医療・福祉機器の製造ならびに販売