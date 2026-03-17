【日本最大級の子どもの福祉用具展】4月18日（土）・19日（日）開催「キッズフェスタ東京2026」に出展

タカノ株式会社

キッズフェスタ東京2026に出展します

タカノ株式会社（本社：長野県上伊那郡宮田村、代表取締役社長：鷹野 雅央、以下タカノ）は、2026年4月18日（土）・19日（日）に、有明GYM-EX（ジメックス）（東京都江東区有明）で開催される、日本最大級の子ども向け福祉用具展「キッズフェスタ東京2026（第25回 子どもの福祉用具展）」へ出展します。

当展示会には、姿勢保持装置「バンビーナposi（ポジ）」、子ども用シャワーチェア「SOCOTTO（ソコット）」や、学童いす用クッション「LAPS kids（ラップスキッズ）」などを展示します。

来場者の皆さまに、実際の使用感やお子さまの反応をその場でご確認いただけるブースをご用意しております。ぜひ、タカノブースへお立ち寄りください。

■展示会概要

キッズフェスタ東京2026（第25回 子どもの福祉用具展）

日 程： 2026年4月18日（土）10:00～17:00・19日（日）10:00～16:00

場 所： 有明GYM-EX（ジメックス）（東京都江東区有明1-10-1）

※今年は例年の開催場所と異なります。

【タカノブース番号：D-33】

展示内容： 車いす、バギー、姿勢保持装置など、子ども向け福祉用具 全般

入 場 料： 無料

主 催： S. P. ビームス株式会社

公式サイト：https://www.kidsfesta.jp/

ご来場の際には受付での混雑緩和のため、事前登録をお願いしております。

詳細は公式サイトをご確認ください。（3月下旬に詳細情報公開予定）

昨年のタカノ展示ブース

■出展製品

１．姿勢保持装置「バンビーナposi（ポジ）」（完成用部品）

（2020年キッズデザイン賞受賞）

姿勢保持装置「バンビーナposi（ポジ）」

〈特長〉

- 体に合わせて豊富なパーツを組み合わせて姿勢をしっかり支える- 座面の高さや奥行など工具なしで簡単に調整が可能- クッションは簡単に取り外しができ洗濯機で丸洗いOK、いつでも清潔

〈バンビーナposi製品ページ〉

https://www.takano-hw.com/heartworks/products/childchair/bambinaposi/

2．子ども用シャワーチェア 「SOCOTTO（ソコット）」

（2024年キッズデザイン賞受賞）

子ども用シャワーチェア「SOCOTTO（ソコット）」

〈特長〉

- シート部は水はけがよくカビが発生しにくい防水のソフトクッション- コンパクト設計＆折り畳みが簡単でおうちの中で使いやすい- 座位の角度調整＆フレームの長さ調整で姿勢や成長に合わせて使用できます

〈SOCOTTO製品ページ〉

https://www.takano-hw.com/heartworks/products/childchair/socotto/

〈SOCOTTO紹介動画〉

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qfUbDYcLFrc ]

3．子ども用サポートチェア「バンビーナチェア」子ども用サポートチェア「バンビーナチェア」

〈特長〉

- お子さまの姿勢を成長に合わせて4サイズ展開- 両側から腰まわりをしっかりと支える骨盤パッド- カバーはラミネート加工で汚れてもお手入れ簡単- 温かみのある木製フレーム

〈バンビーナチェア製品ページ〉

https://www.takano-hw.com/heartworks/products/childchair/bambina/

4．学童いす用クッション「LAPS kids（ラップスキッズ）」

（2018年キッズデザイン賞受賞）

学童いす用クッション「LAPS kids（ラップスキッズ）」

〈特長〉

- 姿勢を支える、包み込むようなクッション構造- 底面と背面の付属ベルトで、ご家庭や学校のいすに簡単に固定できる- カバーは外して洗えるメッシュタイプと水や汚れに強い清拭タイプの2種類

〈LAPS kids製品ページ〉

https://lapskids.com/

■タカノについて

「製造業から『創造業』へ」

ばねの製造に始まり、オフィス家具、エクステリア製品へ。そして先進のエレクトロニクス製品、さらには医療・福祉関連製品、臨床検査薬へとタカノは次々に新分野への参入を実現し、常に新しい製品の開発にチャレンジしてきました。この展開力こそがタカノの特⾊であり、発展の源です。

「常に高い志を持ち、社会のルールを守り、世の中の変化を見すえ、持続的成長・発展を通じ、豊かな社会の実現に貢献する」という 経営基本理念にのっとり、これからもあらゆる角度から可能性を追求し、未踏の領域に挑戦していきます。

【会社概要】

会社名 ： タカノ株式会社

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード：7885)

所在地 ： 長野県上伊那郡宮田村137

代表者 ： 代表取締役社長 鷹野 雅央

創業 ： 1941年7月1日

設立 ： 1953年7月18日

URL ： https://www.takano-net.co.jp

ヘルスケア事業URL： https://www.takano-hw.com/

事業内容： 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品(画像処理検査装置、電磁アクチュエータ)、医療・福祉機器の製造ならびに販売