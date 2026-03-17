＜THE_B春の新メニュー＞いちごたっぷり使用「飲めるアサイーパフェいちごボム」＆すっきり爽やか和ドリンク「抹茶モヒート」。今春限定 お花見やピクニックにぴったりのスペシャルメニュー2種が登場！

株式会社エスモードアート

毎年ご好評いただいている、THE_Bの春限定メニュー。

今年は、いちごをたっぷり贅沢に乗せた「飲めるアサイーパフェいちごボム」と、抹茶のほろ苦さにミントやライムの香りを重ねたノンアルコールドリンク「抹茶モヒート」の2商品を発売いたします。見た目の華やかさはもちろん、素材の組み合わせや味、食感にもこだわり、春のひとときを心地よく彩る一杯に仕上げました。「飲めるアサイーパフェいちごボム」と「抹茶モヒート」を一緒に楽しめるお得なセットのご用意もございます。

またTHE_Bでは毎年、目黒川の桜を守る活動として「目黒のサクラ基金」への寄付を行っています。

今年も春限定メニューの売上の一部を同基金へ寄付し、 “桜の下で味わう一杯が、来年の桜へとつながる。”そんな想いを込めた取り組みとして春のシーズンを盛り上げます。

飲めるアサイーパフェいちごボム

飲めるアサイーパフェいちごボム 1500円（消費税込み）※軽減税率適用

いちごを贅沢にたっぷり乗せた、層で味わう“飲めるアサイーパフェ”。トップにはいちご、中層にはアサイースムージーとラズベリーのチアプリン、ベースにはザク切りバナナとプラントベースのソイグリークヨーグルトを重ねました。混ぜながら飲んで、一口ごとに味や食感の変化を楽しめるのが特徴です。

いちごは、形やサイズのばらつきなどで市場に出回りにくい“規格外いちご”を使用し、フードロス削減にも配慮しています。

片手で楽しめるカップスタイルで、お花見や食べ歩きにもぴったり。思わず写真を撮りたくなる華やかなビジュアルも魅力の、春限定スイーツです。

抹茶モヒート

抹茶モヒート ※ノンアルコール 850円（消費税込み）※軽減税率適用

抹茶のほろ苦さに、フレッシュライムを絞り、ミントの香りを重ねた“和モヒート”。

オーダーごとにその場で搾るライムの爽やかな香りを炭酸が引き立て、軽やかな飲み口のノンアルコールドリンクに仕上げました。甘さを控えた“大人の味わい”で、すっきりとした後味が特徴。

「いちごボム」や看板メニューの「アサイービューティーボウル」とも相性の良い一杯です。

目黒川沿いコミュニティースペース「中口屋」にも期間限定出店

目黒川の桜並木ライトアップ期間中、中目黒店から徒歩約1分の目黒川沿いコミュニティースペース「中口屋」にて、THE_Bの期間限定ポップアップ出店を行います。会場では、グルテンフリービールをはじめ、THE_Bのオリジナルチャンククッキー、オーガニックジュースなどを販売予定。お花見や目黒川沿いの散策のひとときに、気軽に立ち寄れるスタンドとして展開いたします。

また当日は、THE_Bの店舗でご利用いただける春限定メニューのお得なチケットの配布も予定しております。

【場所】〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-23-4

【出店日】3月23日(月)/26日(木)/30日(月)/31日(火) 4月1日(水)/2日(木)/3日(金)

【営業時間】17:00～21:00

※上記出店日はTHE_B中目黒店の営業時間も10：00～21：30（LO21：00）に延長いたします。

【商品概要】

１.

商品名：飲めるアサイーパフェいちごボム

※イートイン・テイクアウト・デリバリー

価 格： 1500円（消費税込み）※軽減税率適用

２.

商品名：抹茶モヒート ※ノンアルコール

※イートイン・テイクアウト・デリバリー

価 格： 850円（消費税込み）※軽減税率適用

３.

商品名：お花見限定セット

※イートイン・テイクアウト

価 格： 2200円（消費税込み）※軽減税率適用

※販売期間： 2026年3月17日(火)～4月30日(木)の限定販売。

【店舗紹介】

-表参道店-

所在地 :〒107-0062 東京都港区南青山5-10-2 第２九曜ビル 1F

営業時間:10:00～19:30 (LO19:00)

Tel: 03-6805-0587

-中目黒店-

所在地 :〒153-0051東京都目黒区上目黒1-16-6 ナチュラルスクエアビル1F

営業時間:10:00～19:30 (LO19:00)

Tel: 03-6303-0882

THE_B

The Better choice for the Best life.

最高な人生のために、今ある選択肢からより良い選択を。

THE_Bは、私たちをとりまく地球環境や社会、そしてかけがえのない自分自身にとって

良い選択、ライフスタイルを提案するコンセプトショップです。

取り扱っている商品はヴィーガンやスーパーフードを使用したサラダボウルやスムージー、フルーツボウルをメインに健康と環境を考えたメニューをご用意しています。

他にも、Stojoとのコラボエコカップやランチボックスなどのサステナブルアイテムなどの物販も幅広く展開しています。