パラソル・オーニングの施工写真で競う「タカノ フォトコンテスト2025」受賞作品決定！

タカノ株式会社

タカノ株式会社（本社：長野県上伊那郡宮田村、代表取締役社長：鷹野 雅央）は、タカノのオーニング・パラソル製品を使用した施工写真で競う「タカノ フォトコンテスト2025」の最終審査結果を発表いたしました。

今年度のコンテストには全国各地から多数の素晴らしい作品をご応募いただき、心より感謝申し上げます。景観との調和やデザイン性、機能性の活用といった観点から厳正なる審査を行った結果、高台の美しい自然風景と見事に調和した店舗オーニング（最優秀賞）をはじめ、以下の通り計7点の受賞作品を選出いたしました。

- 最優秀賞：1点- 優秀賞：2点- 入選：4点

受賞作品は、タカノ株式会社の公式ホームページにて公開しております。さらに、受賞作品の施工例につきましても、順次詳細をホームページ上でご紹介予定です。

フォトコンテストにご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。来年度のコンテストにもぜひご期待ください。

▼「タカノ フォトコンテスト2025」結果発表ページ

https://www.takano-net.co.jp/exterior/information/（仮）

最優秀賞 受賞作品

長野県 御代田町 霧下そば 地粉や 様

設置製品：自立型オーニング リパーロ

長野県 御代田町 霧下そば 地粉や 様（自立型オーニング リパーロ）

優秀賞 受賞作品

北海道千歳市 ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 様

設置製品：自立型オーニング リパーロ

北海道千歳市 ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 様（自立型オーニング リパーロ）

山梨県 甲州市 勝沼ハーブ庭園 様

設置製品：自立型オーニング リパーロ

山梨県 甲州市 勝沼ハーブ庭園 様（自立型オーニング リパーロ）

入選 受賞作品

長野県 宮田村 宮田村こうめ保育園 様

設置製品：ゆらぎ-2

長野県 宮田村 宮田村こうめ保育園 様（ゆらぎ-2）

東京都 大田区 平和島ボートレース場 様

設置製品：自立型オーニング リパーロ

東京都 大田区 平和島ボートレース場 様（自立型オーニング リパーロ）

沖縄県 那覇市 エスティネイトホテル 様

設置製品：リパーログランデ

沖縄県 那覇市 エスティネイトホテル 様（リパーログランデ）

長野県 伊那市 かんてんぱぱショップ 様

設置製品：自立型オーニング リパーロ

タカノについて

長野県 伊那市 かんてんぱぱショップ 様（自立型オーニング リパーロ）「製造業から『創造業』へ」

ばねの製造に始まり、オフィス家具、エクステリア製品へ。そして先進のエレクトロニクス製品、さらには医療・福祉関連製品、臨床検査薬へとタカノは次々に新分野への参入を実現し、常に新しい製品の開発にチャレンジしてきました。この展開力こそがタカノの特色であり、発展の源です。

「常に高い志を持ち、社会のルールを守り、世の中の変化を見すえ、持続的成長・発展を通じ、豊かな社会の実現に貢献する」という経営基本理念にのっとり、これからもあらゆる角度から可能性を追求し、未踏の領域に挑戦していきます。

【会社概要】

会社名 ： タカノ株式会社

（東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：7885）

所在地 ： 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137

代表者 ： 代表取締役社長 鷹野 雅央

創業 ： 1941年7月1日

設立 ： 1953年7月18日

URL ： https://www.takano-net.co.jp/

事業内容： 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品（画像処理検査装置、電磁アクチュエータ）、医療・福祉機器の製造ならびに販売