クラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」と物流管理プラットフォーム「TCloud for SCM」とがシステム連携を開始

株式会社パイ・アール

株式会社パイ・アール（本社：大阪市中央区、代表者：安田 將佑、以下「パイ・アール」）は、いつ、どこで、誰が検知したかがわかる、クラウド型アルコールチェックシステム「アルキラーNEX」と、都築電気株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 克之）が提供する物流・輸送管理プラットフォーム「TCloud for SCM」とのシステム連携を開始しましたのでお知らせいたします。

本連携により、「アルキラーNEX」のアルコール検知結果が「TCloud for SCM」へ自動で反映できるようになります。これにより、管理者は複数のシステムを行き来することなく、アルコールチェックの実施状況と運行記録を「一つの画面」で確認することが可能となります。

連携の背景

AlkillerNEX×TCloudforSCM

緑ナンバー事業者において、アルコール検知記録と運転日報の個別管理は、現場の照合・転記作業という大きな負担となっています。運行管理者の業務効率化が急務となるなか、「アルキラーNEX」と「TCloud for SCM」の連携により、安全管理の徹底と管理工数の削減を実現しました。

本連携の概要

1. 運転日報へのアルコールチェック結果を自動反映

「アルキラーNEX」で実施したアルコール検知結果が、「TCloud for SCM」の運転日報に自動で取り込まれ、運転日報の作業一覧に表示されます。ドライバーによる手書きや手入力が不要になるため、入力忘れや改ざんといったヒューマンエラーを未然に防ぎます。

2. TCloud for SCM上で運行データと検知結果を突合

管理者は「TCloud for SCM」の管理画面上で、ドライバーごとの運行データにアルコール検知結果を紐付けて確認できます。個別での突合作業が不要となり、検知実施漏れの指導への活用・管理業務の手間を削減します。

3. 監査対応の効率化とペーパーレス化の促進

走行データと検知記録がデジタルデータとして統合管理されるため、日報の保管や監査時の書類作成もスムーズに行えます。業務の透明性を高めると同時に、ペーパーレス化による事務コストの削減に貢献します。

株式会社パイ・アールは今後も、「アルキラーNEX」と「TCloud for SCM」との連携を通じて、安全運転管理業務のDXを推進し、飲酒運転ゼロと運行管理の効率化が両立する社会の実現に寄与してまいります。

■クラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」

「アルキラーNEX」は、スマートフォンとアルコール検知器を連動させ、「いつ・どこで・誰が」アルコールチェックしたかを点呼記録と合わせてクラウドでデータ一元管理できるサービスです。

台帳管理をデータ化し、チェック漏れの確認、有反応アラート機能、顔認証によるなりすましの防止などにより管理者の業務効率化を実現できます。導入社数5,200社（※2）を突破し、白ナンバー向けアルコールチェックシステムではシェアNo.1（※1）を獲得。走行管理機能では、運転日報や車両の稼働状況を自動で記録・可視化。アルコールチェックと走行管理の両面から、安全運転体制の構築と管理業務の効率化を実現します。

※1株式会社富士キメラ総研の発行する市場調査レポート「業種別IT投資/デジタルソリューション市場2024年版、デジタル点呼/アルコールチェック管理システム市場 白ナンバー向け：金額 2023年度実績」

※2 2025年11月末時点でのアルキラーシリーズ導入社数（自社調べ）

製品ページ：https://pai-r.com/product/alkillernex/

▪️会社概要

社名：株式会社パイ・アール

代表取締役：安田 將佑

本社：大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル18F

事業内容：スマートフォンアプリ開発、システム開発、ネットワーク開発・運営、モバイルコンテンツ開発

企業HP：https://pai-r.com/

■ スマホ型動態管理システム「TCloud for SCM」

「TCloud for SCM」は、スマートフォンを活用した動態管理システムです。配送車両のリアルタイムな現在地把握や到着予測に加え、運行履歴を自動で記録し、日報を自動生成する機能を備えています。

配送進捗の可視化と管理画面の一元化により、点呼・日報・動態管理・監査資料が個別管理されていることによる非効率を解消 。人手不足や「2024年問題」といった配送現場の急務な課題に対し、管理者の拘束時間削減や報告業務の効率化、さらには監査対応の簡素化を実現します。点呼のデジタル化の次に必要となる「運行全体の一元管理」を推進することで、配送現場のさらなるスリム化を支援します。

製品ページ：https://tsuzuki.jp/jigyo/scm/

■会社概要

社名：都築電気株式会社

代表取締役社長：吉田 克之

本社：東京都港区新橋6-19-15 東京美術倶楽部ビル

事業内容：ネットワークシステムおよび情報システムの設計、開発、施工、保守、およびICTを通じた社会課題の解決

企業HP：https://www.tsuzuki.co.jp/