新しい資産形成の選択肢、別荘投資「COCO VILLA Owners」、株式会社Innovation & Co.主催のITトレンドEXPOにて紹介

ココザス株式会社※ITトレンドEXPO2026 Springプレスリリースより

ココザス株式会社（以下、当社）は、2026年3月3日（火）～7日（土）にオンラインで開催されたITトレンドEXPO2026 Spring マネー＆キャリア Editionに登壇いたしました。

■ 協賛講演に登壇し、新たな別荘投資「COCO VILLA Owners」について講演

日時 ：3月6日（金）19:50～20:15、3月7日（土）10:55～11:20

タイトル：高利回り×節税×別荘利用！実質利回り10％も目指せる新時代の別荘投資へ

講師 ：マーケティング Div.マネージャー 薗部 智

・概要

全国の別荘を使いながら実質利回り10％が目指せる資産運用×別荘利用の新しい仕組みを提供。手頃な価格でスタートでき、軽井沢・京都・ニセコ・湯布院・沖縄などと全国の別荘を利用可能。さらに所有権として保有でき、高い節税効果も得ながら資産として売却も可能な新しい別荘投資を紹介します。

・講師プロフィール

朝日新聞社・マネーフォワードホーム・khb東日本放送などが主催する数多くの講演会に登壇し、セミナー講師として累計1万人以上に向けて正しいお金・投資の知識を普及。

自身でも投資をしながら株式・不動産・太陽光・住宅など幅広い分野で情報発信をする。

■ 新しい別荘投資COCO VILLA Ownersとは？

従来の別荘とは異なり、複数のオーナーで共同所有するモデルにより少額で別荘を所有することが可能なモデルです（特許出願中）

さらに、別荘に泊まれるだけではなく、オーナー様が使用しない日は民泊やバケーションレンタルとして貸し出しを行うため保有物件の稼働状況によって収益も得ることができ、資産として先々で売却や減価償却による節税効果もございます。

集客、予約管理、清掃など日々の旅館業のオペレーションや物件のメンテナンスは全て当社で対応するため、オーナーの方は手間なく別荘を所有することができます。

ただの消費で終わらず、資産運用スキームとして運用する新しい別荘所有がCOCO VILLA Ownersです。

COCO VILLAは宿泊料金を支払っての宿泊も可能なため、オーナーにならなくともCOCO VILLAの貸別荘を宿泊体験できます。

・COCO VILLA Owners 公式サイト

https://owners.coco-villa.jp/

・COCO VILLA宿泊予約サイト

http://coco-villa.jp/

■ ITトレンドEXPO2026 Spring マネー＆キャリア Editionの概要

主催 ：株式会社Innovation & Co.

日時 ：2026年3月3日（火）～7日（土）

会場 ：オンライン

参加費 ：無料 ※事前登録制

URL ：https://it.expo.it-trend.jp/

■ ココザス株式会社について

ココザス株式会社は、「ワクワク、生きる」を理念に掲げ、お金・仕事・住まいといった人生の基盤を整えるライフデザイン事業を土台に、その先にある心の充足までを視野に入れた事業を展開しています。



現在はバケーションレンタル事業を中核とし、貸別荘ブランド「COCO VILLA」や共同所有モデル「COCO VILLA Owners」を展開。滞在体験と資産形成を両立させる仕組みを通じて、新たな人生の選択肢を提示しています。



2026年1月からは運営支援事業「＆ やど管理」も開始し、自社で培った知見をもとに、日本各地におけるバケーションレンタルの持続的な運営を支えています。

■ ココザス株式会社 会社概要

社名 ：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤義人

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）

設立 ：2016年7月11日

所在地 ：東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

公式HP ：https://cocozas.jp/

■ COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing

COCO VILLA sauna ：https://coco-villa-sauna.com/

COCO VILLA SHOP ：https://cocovilla.base.shop/