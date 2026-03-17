【阪神梅田本店】造形と紋様の一体化。伝統と革新の調和が取れた作品に魅了される、小孫哲太郎の個展を開催。

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株式会社阪急阪神百貨店

「線彫色絵枕型華器」（陶器、約幅15×奥行10×高さ25cm）176,000円（税込）

■阪神梅田本店8階 アートギャラリー「・・線彫色絵・・ 小孫哲太郎 作陶展」


■2026年３月18日(水) ～ 24日(火) ※最終日は午後5時終了


■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)



身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー。


今回は「・・線彫色絵・・ 小孫哲太郎 作陶展」をご紹介いたします。


沖縄“やちむん”の伝統技法のひとつである、掻き落としを基に制作する小孫哲太郎。“やきものは自身の表現の一部であり、たまたま陶芸の世界で発表することが多くなっている”と語ります。


陶芸以外にも現代アートの公募展『清流の国ぎふ芸術祭』で入賞する作品を発表したり、東京都墨田区京島で『すみだ向島EXPO』の活動をしたり、世界各地での陶芸家との交流をしたりと、持て余すばかりのエネルギーを発散し続けています。新しくなったギャラリーで、溢れ出るエネルギーを受け止めたやきものをぜひご覧ください。



◇作品紹介



「TAIYA」（陶器、約奥行10.5×幅14×高さ10cm）22,000円（税込）


「三山」（陶器、約奥行13×幅19×高さ35.5cm）99,000円（税込）


「馬形馬目紋酒呑」（陶器、約奥行5×幅8×高さ11cm）38,500円（税込）

＜制作技法について＞


彫った線で紋様を描き釉薬で塗り絵のように色付けします。最終的に透明釉を掛けた下絵の作品になります 絵付けは下描きをせず直接作品に彫り込みます。それによりなぞった線には無い力強い紋様となっています。



◇作家プロフィール




小孫 哲太郎（こまご てつたろう）


1974年　東京都築地生まれ


1999年　沖縄県立芸術大学美術学部工芸科陶芸専攻卒業


2004年　千葉県いすみ市に工房開窯


2007年　新宿京王百貨店（東京）個展


2016年　埼玉県ときがわ町に工房を移転


2021年 『すみだ向島EXPO』に参加し「野営」の作品の中で31日間原初生活『望郷哲太郎』を敢行　　（協力：講談社）


2024年　阪神梅田本店（大阪）個展


2025年　高島屋大阪店（大阪）個展



2011年以降、フランス・韓国・イタリア・ロシア・リトアニアなど海外のイベントに参加し、作品制作やワークショップなど幅広く活動。



＜主な受賞歴＞


2022年 『第二回 壺1 グランプリ』グランプリ受賞


2023年 『清流の国ぎふ芸術祭』森村泰昌賞受賞



小孫哲太郎 ： https://www.instagram.com/komago.tetsutaro/



■下記ハローカルチャーコラムブログでもご覧いただけます。


https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12686684_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12686684_3429.html)


■場所：阪神梅田本店 8階 ART GALLERY「・・線彫色絵・・ 小孫哲太郎 作陶展」


■会期：2026年3月18日(水) ～24(火) ※最終日は午後5時終了


■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)