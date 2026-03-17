アイスマイリー、WEB雑誌「バックオフィス向けAI活用特集号」経理・人事・総務の業務改善を実現するAIソリューションを幅広くご紹介
「バックオフィス向けAI活用特集号」ではAI時代に必要なスキルを提供する5社をご紹介します。
＼「バックオフィス向けAI活用特集号」／
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https://aismiley.co.jp/backoffice_ai_webmagazine26form/
■バックオフィス向けAI活用とは
バックオフィス向けAIとは、画像認識や自然言語処理を通じて、管理部門の生産性を根本から革新する技術の総称です。AI-OCRによる「入力業務のゼロ化」や生成AIによる「ナレッジの資産化」を実現し、情報のサイロ化や属人的な業務プロセスを解消します。人手不足が深刻化する中で、自律的なワークフロー調整やシステム連携を可能にし、正確性とスピードを両立。バックオフィスを「守りの部門」から経営を牽引する「攻めの基盤」へと進化させる、戦略的な経営プラットフォームです。
本書では、バックオフィス向けAIで実績のあるAI企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。
■バックオフィス向けAI提供企業
【資料概要】
・オリックス株式会社
└「諦めていたFAX注文書もしっかりデータ化」
・株式会社シナモン
└「複雑な明細もAI-OCRで簡単処理」
・ジンベイ株式会社
└「物流AI活用は「データ整備」から始まる」
・株式会社zooba
└「AIが情シス業務を先回りで解決」
・ネオス株式会社
└「社内問い合わせを自律解決するAI社員」
■「バックオフィス向けAI活用特集号」の入手方法
「バックオフィス向けAI活用特集号」（PDF資料）をお求めの企業担当者様は、下記の手順に沿って資料請求下さい。
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※本資料はバックオフィス向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、バックオフィス向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。
企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。
URL：https://aismiley.co.jp/(https://aismiley.co.jp/)
・営業・バックオフィス向けAI活用カオスマップ(https://aismiley.co.jp/ai_news/eigyou-backoffice-ai-chaosmap/)
・「人事・総務向け」のサービス比較と 企業一覧(https://aismiley.co.jp/category_page/jinji-soumu/)
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
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