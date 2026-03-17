アイスマイリー、WEB雑誌「バックオフィス向けAI活用特集号」経理・人事・総務の業務改善を実現するAIソリューションを幅広くご紹介

株式会社アイスマイリー

「バックオフィス向けAI活用特集号」ではAI時代に必要なスキルを提供する5社をご紹介します。

＼「バックオフィス向けAI活用特集号」／

■バックオフィス向けAI活用とは

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バックオフィス向けAIとは、画像認識や自然言語処理を通じて、管理部門の生産性を根本から革新する技術の総称です。AI-OCRによる「入力業務のゼロ化」や生成AIによる「ナレッジの資産化」を実現し、情報のサイロ化や属人的な業務プロセスを解消します。人手不足が深刻化する中で、自律的なワークフロー調整やシステム連携を可能にし、正確性とスピードを両立。バックオフィスを「守りの部門」から経営を牽引する「攻めの基盤」へと進化させる、戦略的な経営プラットフォームです。

本書では、バックオフィス向けAIで実績のあるAI企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。

■バックオフィス向けAI提供企業

【資料概要】

・オリックス株式会社

└「諦めていたFAX注文書もしっかりデータ化」

・株式会社シナモン

└「複雑な明細もAI-OCRで簡単処理」

・ジンベイ株式会社

└「物流AI活用は「データ整備」から始まる」

・株式会社zooba

└「AIが情シス業務を先回りで解決」

・ネオス株式会社

└「社内問い合わせを自律解決するAI社員」

■「バックオフィス向けAI活用特集号」の入手方法

「バックオフィス向けAI活用特集号」（PDF資料）をお求めの企業担当者様は、下記の手順に沿って資料請求下さい。

１、下記、【今すぐ無料で資料請求】を押下します。

２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「バックオフィス向けAI活用特集号」と記載の上、送信下さい。

３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。

４、AIsmileyの担当より「バックオフィス向けAI活用特集号」をメールにて送付させていただきます。

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※本資料はバックオフィス向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、バックオフィス向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/(https://aismiley.co.jp/)

・営業・バックオフィス向けAI活用カオスマップ(https://aismiley.co.jp/ai_news/eigyou-backoffice-ai-chaosmap/)

・「人事・総務向け」のサービス比較と 企業一覧(https://aismiley.co.jp/category_page/jinji-soumu/)

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー

担当：AIsmiley今井

TEL：03-6452-4750

Email：pr@aismiley.co.jp