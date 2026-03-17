Dahua Technology、インタートラフィック・アムステルダム2026（Intertraffic Amsterdam 2026）でAI搭載の高度道路交通システム（ITS）ソリューションを展示





アムステルダム、2026年3月17日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするビデオ中心のAIoTソリューションおよびサービスプロバイダーであるDahua Technologyは、インタートラフィック・アムステルダム2026（Intertraffic Amsterdam 2026）に今年も出展し、道路の安全性向上、交通管理の効率化、そして持続可能な都市モビリティの実現を支援する最新の高度道路交通システム（ITS）ソリューションを紹介しました。





イベントでは、Dahua TechnologyのITS製品研究開発部ゼネラルマネージャーであるWang Jun氏が、「AIが実現する、よりスマートで安全かつ持続可能な交通（AI Empowering a Smarter, Safer, and Sustainable Traffic）」と題した基調講演を行いました。Wang氏によると、AIと大規模モデルの活用により、交通管理は受動的監視からより能動的かつ予測的な運用へと進化しつつあり、これにより都市は道路資源を最適化し、道路の安全性を向上させ、市民の移動効率を高めることが可能となっています。同氏は、Dahuaが高度なAIoT技術と大規模AIモデルを活用し、渋滞や事故から交通違反取締り、さらには利用者の移動体験向上に至るまで、都市交通における主要な課題に対応していることを強調しました。

DahuaのITSソリューションの中核となるのは、V-Series（ビジョン中心）、M-Series（マルチモーダル融合）、L-Series（言語理解）を統合したXinghan Large-Scale AI Model 2.0です。この強力なAIエンジンは、リアルタイムの映像、交通および規制データを統合し、知覚、分析、意思決定、制御からなるスマートなループを形成します。これにより、インシデントの自動検知、信号制御の最適化、交通違反取締りの精度向上、誤警報の低減が可能となり、複雑な道路環境における効率性と安全性の双方を高めます。

Dahuaはまた、強化されたRadar & Video Fusion（VRF2.0）技術も紹介しました。同技術は、レーダーと映像データを組み合わせることで遮蔽や誤認識の問題を克服し、困難な状況においても精度と連続性を高めるとともに、設置時間を大幅に短縮します。

展示された主なITS製品は次のとおりです。

・Bisight X Series Dual-Spectrum Radar-Video Fusion Camera - ドライバーの行動や道路周辺状況を監視し、モジュール式で全天候型の高い信頼性により、取締りのための高品質な証拠を取得します。

・Spotter Ultra - 速度超過や交通違反を検知する8車線対応の24時間365日対応の検知システムで、完全な証拠連鎖を備えており、複雑な交差点に適しています。

・iPatrol Smart Light Bar - 取締り車両をモバイルAIハブへと変換し、360°監視とインテリジェント検知を統合することで、動的な道路取締りを可能にします。

・交通安全取締りにとどまらず、Dahuaは交通効率と移動体験向上を目的としたソリューションも紹介しました。

・Smart Traffic Signal Control：映像とレーダーのAI融合を活用して信号を動的に調整し、渋滞を緩和して遅延を削減します。

・Smart Highway Systems：走行中計量（Weight-in-Motion）、VMSアラート、AIによるインシデント検知を統合し、長距離区間における交通の流れと安全性を向上させます。

・Smart Parking Solutions：DahuaのANPRカメラと統合プラットフォームを基盤として構築されており、駐車場の運営を効率化するとともに、エコシステムサービス機能の拡張を実現します。

Dahuaはまた、世界各地におけるITS導入事例と持続可能な都市開発に関する知見を共有し、マレーシアのSecond Penang Bridge Smart AI Traffic Management System、メキシコのSan Francisco de Campecheにおける初のスマート信号ネットワークなどの成功事例を紹介しました。これらのプロジェクトは、監視、取締り、渋滞緩和の各分野において測定可能な改善を実現していることを示しています。

さらに、展示ではDahuaのインテリジェントEV充電ソリューションも紹介され、より環境に配慮した持続可能な交通エコシステムの実現を支援するDahuaの継続的な取り組みが強調されました。

AIoT技術における継続的な革新と世界各国のパートナーとの協力を通じて、DahuaはITSイノベーションの推進に引き続き取り組み、世界中の都市がより安全で、効率的かつ持続可能なモビリティシステムを構築できるよう支援していきます。

詳しくはhttps://www.dahuasecurity.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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