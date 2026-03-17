Gap、子どもたちの新生活・新学期に向けたキャンペーン 『New Life, New Like』をローンチ

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。

Gapは、新しい生活がスタートする今春、子どもたちの新学期・新入学に向けたキャンペーン『New Life, New Like - 新しい「好き」とはじまる、新しいキミ』を2026年3月17日(火)にローンチします。

本キャンペーンでは、新しい学期を迎える子どもたちがたくさんの新しい「好き」 を見つけ、自分らしさを表現していく姿を応援します。柔らかく着心地の良いスウェット、汎用性の高いウィンドブレーカー、ゆったりとしたシルエットで動きやすいバギーデニムなど、子どもたちの自信と創造性を引き出すアイテムをラインナップしています。

主要アイテム：

Girls

- ローライズ バギーデニム (7,990円): ウエストゴムで心地よく、春らしいベビーピンクカラーのバギーデニム- リラックスフィット ウィンドブレーカージャケット (7,990円): UVカット機能付きで耐水性や防風性に優れたウィンドブレーカー- ヴィンテージソフト フレンチテリー クロップド GAPロゴ スウェットシャツ (4,990円): ヴィンテージな風合いと柔らかく着心地の良いフレンチテリー素材のスウェットシャツ- アイコンデニムジャケット (7,990円): Gapのアイコンでもあるデニムのジャケット- イージーウエスト ティアード ミニスカート・スコート (3,990円): 伸縮性の高いコットンジャージー素材を使用し、インナーショーツ付きで活発的な女の子にもおすすめなミニスコート

Boys

- ヴィンテージソフト フレンチテリー GAP SPORTロゴパーカー (6,990円): リラックスシルエットでふんわりとした肌心地が良く、アクティブな男の子におすすめなパーカー- ウルトラソフト プルオン バギーデニム (6,990円): とろみがあり軽くてしなやかな独自開発のテンセル(TM)混を使用したストレスフリーなバギーデニム- リラックスフィット カラーブロック ウィンドブレーカー (7,990円): UVカット機能付きで耐水性や防風性に優れたウィンドブレーカー- リラックスフィット カラーブロックパンツ (6,990円): セットアップのウィンドブレーカーと同じく機能性があり、100%リサイクルポリエステルを使用し環境に配慮しているカラーブロックパンツ- リラックスフィット プルオン ハイブリッド カーゴショートパンツ (4,990円): 速乾性に優れたナイロン生地を使用し、ウェストゴムで着脱しやすいカーゴショートパンツ

GapのSPRING 2026最新コレクションは、全国のGapストア、Gap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)で発売中。@gap_jp、@gapkids_jpをフォローして、『New Life, New Like』キャンペーンとSPRINGコレクションの最新情報をご覧ください。

Gap公式オンラインストア 『New Life, New Like』キャンペーン ページ

https://www.gap.co.jp/gap/featured/new-life-new-like-3031040?tid=gjme001573(https://www.gap.co.jp/gap/featured/new-life-new-like-3031040?tid=gjme001573)

アイテム詳細 ＊価格は全て税込み

【Girls: 110~160cm】

左から) オーバーサイズ ワイドネック Tシャツ 2,990円 / ローライズ バギーデニム 7,990円

左から) リラックスフィット ウィンドブレーカージャケット 7,990円 / ブラナンベア リブ リンガーTシャツ 2,990円 / ウルトラソフト ローライズ バギーデニム 7,990円

左から) GAPロゴ リブ リンガーTシャツ2,990円 / ヴィンテージソフト フレンチテリー クロップド GAPロゴ スウェットシャツ 4,990円 / ヴィンテージソフト フレンチテリー ワイド スウェットパンツ 5,990円

左から) アイコンデニムジャケット 7,990円 / イージーウエスト ティアード ミニスカート・スコート 3,990円 / リラックスフィット GAPロゴTシャツ 2,990円 ※ボーイズカテゴリー

【Boys: 110~160cm】

左から) ヴィンテージソフト フレンチテリー GAP SPORTロゴパーカー 6,990円 / ウルトラソフト プルオン バギーデニム 6,990円

左から) リラックスフィット カラーブロック ウィンドブレーカー 7,990円 / リラックスフィット カラーブロックパンツ 6,990円 / エブリディソフト ストライプ ポケットTシャツ 2,490円

左から) オーバーサイズ GAP Athletic ジャージーTシャツ 3,490円 ※ガールズカテゴリー / イージ カーゴ パラシュートパンツ 5,990円 ※ガールズカテゴリー

左から) リラックスフィット ウィンドブレーカージャケット 7,990円 / リラックスフィット プルオン ハイブリッド カーゴショートパンツ 4,990円 / オーバーサイズ GAP1969ロゴ Tシャツ 2,990円

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。