【shaishaishai】フェイスラインも、透明感*1も、思いのままの印象に。カフェインシリーズから新たにシートマスクが登場。

株式会社アリエルトレーディング

光老化と熱老化に向き合う韓国発スキンケアブランドshaishaishai〈シャイシャイシャイ〉より、カフェインを配合し、毛穴目立ちや、肌のくすみなどの肌印象のお悩みにアプローチする「カフェインショットシリーズ」から「カフェインショット ビタC トーニングマスク」が新発売。

毛穴*2、ゆるみ感、くすみ*2、ハリ不足。

年齢による肌印象の悩みをすっきり整える、カフェインショットシリーズ。

2025年7月に日本初上陸したshaishaishaiのカフェイン配合エイジングケア*3シリーズ。

一杯のコーヒーのように、疲れた印象の肌に冴えとハリをチャージします。

毛穴の目立ち*2や、フェイスラインのゆるみ感、肌のくすみ*2、ハリ不足--。

年齢とともに増えていく肌印象のお悩みに、カフェインとともに頼れる美容成分を組み合わせて、つるんとなめらかでシャープな印象に整えながら、弾力のあるツヤ肌へ。

忙しい日常の中でも、内側から澄みわたるような清々しい輝きと、年齢にゆらがない自分らしい肌印象を目指したカフェインショットシリーズで、新しい“カフェイン習慣”を。

・製品名：カフェインショット ビタC トーニングマスク

容量：25mL/5枚入り

価格：1,980円（税込）

カフェインショットシリーズの魅力を凝縮。

寝起きの肌がすっきり目覚めるソフトタッチマスク

ぼんやりとした印象の肌をすっきりとさせ、すこやかで透明感のある肌に仕上げるトーニングマスク。カフェイン(1.8%)が肌を引き締め、ナイアシンアミドが乾燥や皮脂による肌の乱れを整え、すっきりと整った印象に。さらに純度99%のグルタチオンとビタ10コンプレックス*4が、乾燥による肌印象の暗さやゆらぎ、ハリ不足による疲れた印象にアプローチして、光をまとったようなツヤ肌へと導きます。ソフトな肌あたりと密着感が特徴のナイアシンアミド配合繊維のシートが、快適な使い心地を叶えます。

〈POINT〉

・速攻ブースト

カフェイン(1.8%)とナイアシンアミドが、ぼんやりとした肌印象を引き締める

・20分でクリア&すっきり肌

純度99%のグルタチオンとビタ10コンプレックス*4が、肌トーンを整え、澄んだ印象に

・ソフトに密着

密着感と水分持続力アップ。ナイアシンアミド配合繊維のやわらかシート

＜ KEY INGREDIENTS ＞

・カフェイン(引き締め)

植物由来の整肌成分。肌をすっきりと引き締め、シャープな印象へ導きます。

・ナイアシンアミド(鎮静)

乾燥によるくすみやキメの乱れをケアして、肌をおだやかに整えます。

・グルタチオン(透明感*1 ケア)

白玉点滴の主成分。内側から発光するような明るい印象に整えます。

・ビタ10コンプレックス*4(透明感*1 ケア)

うるおいを与えて肌をすっきり整え、くもりのないクリアな印象へ導きます。

＜ こんなときにおすすめです＞

・眠たげな肌印象をシャキッとさせたい朝に

・肌のくすみ*5をリセットしたいときに

・メイク前に肌コンディションを整えたいときに

・バタバタな朝でも「きちんとお手入れした感」を出したいときに

・透明感*1を仕込んでから出かけたい日に

〈使用方法〉

洗顔後、化粧水で肌のキメを整えた後、マスクシートを顔の形に合わせて密着させます。

10～20分後、シートを剥がした後、肌に残ったセラムをなじませます。

*1うるおいを与えて透明感をもたらす *2乾燥やキメの乱れによる印象 *3年齢に応じたうるおいケアのこと *4パンテノール、ビオチン、葉酸、ヘスペリジン、メナジオン、ピリドキシンHCI、リボフラビン、チアミンHCI、酢酸トコフェロール、アスコルビン酸 *5乾燥による

［全成分］

水、ＢＧ、１，２-ヘキサンジオール、グリセリン、ナイアシンアミド、異性化糖、ラウリン酸ポリグリセリル-１０、アルギニン、アラントイン、尿素、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Ｎａ、フナバラソウエキス、オプンチアフィクスインジカ茎エキス、ＥＤＴＡ-２Ｎａ、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、４-テルピネオール、クエン酸、クエン酸Ｎａ、ヤマノイモ根エキス、乳酸メンチル、エチルメンタンカルボキシアミド、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、カルボマー、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１０-３０））クロスポリマー、メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド、トチュウ樹皮エキス、フランスカイガンショウ樹皮エキス、ハマメリスエキス、アロエベラ葉エキス、香料、エチルヘキサンジオール、トコフェロール

【shaishaishai〈シャイシャイシャイ〉取扱店舗】

オンライン

Qoo10公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/shaishaishai-store

amazon：http://bit.ly/4nIZkOx

楽天：https://www.rakuten.co.jp/shaishaishai-store/

オフライン：ロフト、プラザ（一部店舗）

※店舗によって一部取り扱いのない製品がございます。



【shaishaishai〈シャイシャイシャイ〉公式HP/SNS】

オンラインストア：https://shaishaishai.jp/

Instagram：@shaishaishai.jp

X：@shaishaishai_jp



【会社概要】

会社名：株式会社アリエルトレーディング

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8-3F

代表取締役：平野 恵介

資本金：2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/