スーパーでの買い物、約半数が購入する商品を「店頭で決める」。64.4%は「商品棚の目立つ位置」の商品を購入している（エクスクリエ調べ）

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社でソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨）は、スーパーマーケットを週1回以上利用している全国15歳～69歳男女（1,756人）を対象に「スーパーマーケットにおける店頭施策の購買影響調査（2026年）」をWebアンケートにて2026年2月24日（火）～ 26日（木）に実施しました。

●調査サマリ

●調査結果

- スーパーでの買い物、約半数が「買うカテゴリーは決めているが、具体的な商品は店頭で決める- 「商品棚の目立つ位置にある商品」を購入する人は64.4%、認知から購入までの各段階で影響力が大きい- 若年層ほど「デジタルサイネージ」「キャラクターコラボ」「キャンペーン」による商品購入率が高い- 計画購買層ほど店頭施策の影響が大きく、「商品は店頭で決める」層は予定外購入が多い- ついで買いをする人は65.3%、「商品は店頭で決める」層で特に多い全調査結果のダウンロードはこちら :https://www.excrie.co.jp/report/supermarket-salespromotion-202603【スーパーでの買い物、約半数が「買うカテゴリーは決めているが、具体的な商品は店頭で決める」】

スーパーマーケットで購入する商品の事前計画度合いを聴取したところ、「買うカテゴリーは決めているが、具体的な商品は店頭で決める」が約半数と最も多い結果となりました。「買う商品やブランドをある程度決めてから行く」は約3割、「あまり計画は立てずに、店頭で買うものを決める」は約2割でした。（図表1）

図表1 購入する商品の事前計画度合い（単一回答）【「商品棚の目立つ位置にある商品」を購入する人は64.4%、認知から購入までの各段階で影響力が大きい】

店頭施策（接点）の影響による商品購入頻度を聴取したところ、「商品棚の目立つ位置に置かれている商品」を購入することが「ある（よくある+ときどきある）」と回答した人は64.4%で、他の施策よりも高い結果となりました。（図表2）

図表2 店頭施策（接点）の影響による商品購入頻度（単一回答）

「商品棚の目立つ位置に置かれている商品」は、商品認知、興味、購入の各段階において、他施策よりも影響力が大きく、特に「予定していなかったが購入した」が比較的高い結果となっています。（図表3）

図表3 店頭施策（接点）の影響による商品認知から購買経験（複数回答）【若年層ほど「デジタルサイネージ」「キャラクターコラボ」「キャンペーン」による商品購入率が高い】

店頭施策（接点）の影響による商品購入頻度を年代別にみたところ、「キャンペーン対象の商品」「店頭のデジタルサイネージで紹介されていた商品」「キャラクターとコラボしている商品」は、若年層ほどよく購入していることが分かりました。（図表4）

図表4 店頭施策（接点）の影響による商品購入頻度（単一回答）【計画購買層ほど店頭施策の影響が大きく、「商品は店頭で決める」層は予定外購入が多い】

商品認知から購入までの各段階における店頭施策（接点）の影響を、回答者の事前計画購買度合い別にみたところ、事前計画購買度合いが高い「買う商品やブランドをある程度決めてから行く」「買うカテゴリーは決めているが、具体的な商品は店頭で決める」層は、事前計画購買度合いが低い層よりも、商品認知、興味、購入の各段階において、店頭施策（接点）の影響が大きい結果となりました。また、「買うカテゴリーは決めているが、具体的な商品は店頭で決める」層は、いずれの施策においても予定外の購入の割合が他層よりも高くなっています。（図表5）

図表5 店頭施策（接点）の影響による商品認知から購買経験（複数回答）：事前計画購買度合い別【ついで買いをする人は65.3%、「商品は店頭で決める」層で特に多い】

非計画購買（ついで買い）をする頻度を聴取したところ、「ある（よくある+ときどきある）」と回答した割合は65.3%でした。事前計画購買度合い別にみると、「買うカテゴリーは決めているが、具体的な商品は店頭で決める」層が72.0%と、ついで買いの発生頻度が最も高い結果となりました。（図表6）

図表6 非計画購買（ついで買い）の発生頻度（単一回答）

上記に加えて、「購入計画を立てる際に参考にする情報源」や「非計画購買（ついで買い）の理由」について聴取しています。

●調査項目

●調査概要

全調査結果のダウンロードはこちら :https://www.excrie.co.jp/report/supermarket-salespromotion-202603- スーパーマーケットの利用頻度（単一回答）- スーパーマーケットをよく利用する曜日（複数回答）- スーパーマーケットをよく利用する時間帯（複数回答）- よく利用するスーパーマーケットの種類（複数回答）- スーパーマーケットで購入する商品ジャンル（複数回答）- 購入する商品の事前計画度合い（単一回答）- 購入計画を立てる際に参考にする情報源（複数回答）- 店内の回遊方法（単一回答）- 店頭施策（接点）の影響による商品購入頻度（単一回答）- 店頭施策（接点）の影響による商品認知から購買経験（複数回答）- 非計画購買（ついで買い）の発生頻度（単一回答）- 非計画購買（ついで買い）の理由（複数回答）- 普段利用しているSNS・動画サービス（複数回答）- SNS・動画サービス起点の購買行動パターン（複数回答）

調査タイトル：スーパーマーケットにおける店頭施策の購買影響調査（2026年）

調査期間 ：2026年2月24日（火）～ 26日（木）

調査手法 ：クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査

調査対象 ：スクリーニング調査にて「スーパーマーケットを週1回以上利用している」と回答した全国に住む15歳～69歳男女（1,756人）

【会社概要】

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/



会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/

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＜例＞「株式会社エクスクリエが実施した調査によると・・・」