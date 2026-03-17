企業の健康経営で求められるプレコンセプションケアとは

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営支援の一環として、「プレコンセプションケア」をテーマにした企業向け食事・栄養セミナーおよび健康支援プログラムの提供を開始いたしました。

近年、少子化対策や女性活躍推進の観点から「プレコンセプションケア（将来の妊娠・出産を見据えた健康管理）」への関心が高まっています。プレコンセプションケアは女性だけでなく、男女ともに将来の健康や妊娠・出産に備えた生活習慣の改善を促す取り組みです。

企業においても、従業員の健康支援や働きやすい職場環境づくりの一環として、ライフステージを見据えた健康支援の重要性が高まっています。

Smile mealでは、食を切り口としたプレコンセプションケアセミナーに加え、食習慣アンケート、栄養相談、健康測定などを組み合わせた実践型の健康施策として、企業の健康経営を支援します。

■ プレコンセプションケアとは

プレコンセプションケアとは、将来の妊娠や出産を考える前から、男女ともに健康的な生活習慣を整える取り組みを指します。

厚生労働省や国立成育医療研究センターなどでも、若い世代に向けた健康教育としてプレコンセプションケアの普及が推進されています。

具体的には

・栄養バランスの整った食生活

・適正体重の維持

・生活習慣の改善

・運動や睡眠の見直し

など、日常生活の習慣を整えることが重要とされています。

これらの取り組みは、将来の妊娠・出産だけでなく、生活習慣病予防や健康維持にもつながることから、働く世代全体にとって重要な健康テーマとされています。

■ 食を切り口にしたプレコンセプションケアセミナー

Smile mealでは、プレコンセプションケアを「食」の視点から分かりやすく解説する企業向けセミナーを提供しています。

セミナーでは

・将来の健康を見据えた食生活

・働く世代の栄養課題

・栄養バランスの整え方

・日常生活で実践できる食習慣

などについて、管理栄養士が科学的根拠に基づいて解説します。

専門的な内容を、ビジネスパーソンが日常生活で実践しやすい形で伝えることを重視しています。

■ 食のコンディションチェックによる課題の可視化

Smile mealでは、セミナーに加えて「食のコンディションチェック（従業員食生活アンケート）」を実施することも可能です。

従業員の食習慣や生活習慣をアンケート形式で把握し、

・朝食習慣

・野菜摂取状況

・食事バランス

・生活リズム

などの実態を分析します。

その結果をもとに企業ごとの食課題を抽出し、管理栄養士が具体的な改善ポイントをフィードバックします。企業全体の健康課題を可視化することで、より効果的な健康施策の設計につなげることができます。

■ 栄養相談会・健康測定会との組み合わせも可能

本プログラムでは、セミナーに加えて健康測定会や栄養相談会を組み合わせた施策も実施可能です。

体組成測定や推定野菜摂取量測定などの健康測定を行い、従業員の健康状態を可視化したうえで、管理栄養士による個別栄養相談を実施します。

一般的に企業の健康施策では、健診結果で生活習慣病リスクが指摘された従業員へのフォローが中心となることが多いですが、Smile mealではそれだけでなく、若年層の食習慣改善や健康意識向上を目的とした栄養相談にも対応しています。

新入社員や若手社員の中には、一人暮らしをきっかけに食生活が乱れやすいケースも少なくありません。こうした若年層の食習慣を早い段階から整えることは、将来の健康維持や生活習慣病予防の観点からも重要です。

■ 健康経営における新しい食施策として

健康経営の取り組みでは、生活習慣病対策やメンタルヘルス対策に加え、ライフイベントを見据えた健康支援の重要性が高まっています。

Smile mealでは

・食事・栄養セミナー

・食のコンディションチェック（アンケート）

・健康測定会

・栄養相談会

などを組み合わせた食施策を通じて、企業の健康経営をサポートします。

プレコンセプションケアや女性活躍支援、食事・栄養セミナーをご検討の企業様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までを一貫してワンストップで提供しています。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施。従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策を実装しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル

公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）