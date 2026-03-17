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『キャビスパ プレステージ PLUS』
2026年3月19日(木)新発売
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*²のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、長年の美容研究から生まれた、最先端技術に基づくトータルビューティーケアライン「YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン」より、エステで人気のボディケア「キャビテーション」をご自宅で楽しめる防水ボディケア美容器『キャビスパ』シリーズの最新作『キャビスパ プレステージPLUS』を、2026年3月19日(木)より発売いたします。
３つのケアを同時にできるという機能性の高さから発売以来多くの方にご愛用いただいてきたボディケアマシンですが、このたびパワーアップして登場いたします。
■「キャビスパ」シリーズとは
キャビテーション×EMS×RFで気になるボディから顔まで、本格ケア
当社のボディケア美容器の人気を牽引する「キャビスパ」シリーズ
「キャビテーション」は、超音波(人間が聞き取ることのできない音波の振動)を活用して気になるボディにアプローチする、サロンで人気のボディケアです。また、お風呂でも使える防水機能*³、女性の小さな手にも収まる小型サイズが特長です。
2014年の発売以来多くの方にご支持をいただき、シリーズ累計出荷数100万台超*⁴の人気シリーズです。銀座のグローバル フラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA」では欧米のお客さまを中心に、その使いやすさが評判です。
*²(株)富士経済『美容＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
*³IPX7
*⁴ 累計出荷台数2013年10月〜2017年12月末（当社調べ）
■『キャビスパ プレステージ PLUS』の特徴
✓ 短時間で効率的なボディケアを目指す
本製品は「キャビテーション」×「RF」×「EMS」を同時に出力することが可能です。3MHzのRFで肌を素早く温めながら、筋肉を刺激、キャビテーションで気になる部位にアプローチします。肌をなめらかに整え、理想のボディを目指すケアを短時間でサポートします。
✓ 筋肉を刺激に慣れさせないバーストEMSの出力がアップ。よりお手入れを実感できる一台へ
筋肉が刺激に慣れにくい、出力と休止を繰り返すバースト波形EMSを採用。低周波〜高周波を出力し、表層筋(アウターマッスル)から深層筋(インナーマッスル)までトレーニングします。部位に合わせたエクサモードで、体感的な引き締めケアをサポートします。本製品ではEMSの出力を20％UP*⁵し、より体感の強いお手入れが可能になりました。
✓ 手のひらサイズとワイドな電極を両立
女性の手でも扱いやすい小ぶりなシルエットでありながら、肌に当たる電極面はワイド。お腹やヒップ、太ももなど面積が大きい部位も楽々ケアできます。
✓ 防水仕様*³でお風呂での使用が可能
お風呂で体を温めながらケアすることで、より効率的なケアが期待できます。
＜付属化粧品＞
『メソスタイルゲル プレミア』 200g
肌引き締め効果のある「ホスファチジルコリン*⁶」を配合したボディ・フェイス両用ゲルです。
キャビテーション、RF、EMSに使用可能です。
*⁵従来品(PSM10)BODYモードとの比較
*⁶ 整肌成分
■製品概要
ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPANプロ ライン
製品名：キャビスパ プレステージ PLUS
販売価格：88,000円（税込）
発売日：2026年３月19日(木)
型番：YJBA1B
外形寸法：約W86×D130×H97 （mm）（本体のみ）
質量：約340g
付属品：スタンド、ACアダプター、付属化粧品『メソスタイルゲル プレミア』
取扱先：YA-MAN the store GINZA、直営店、百貨店、空港免税店、全国のお取り扱いサロン
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。
製品サイト：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forbody/pl_cavispa-prestige-plus.html
■ヤーマン株式会社のご紹介
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
関連リンク
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*²のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、長年の美容研究から生まれた、最先端技術に基づくトータルビューティーケアライン「YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン」より、エステで人気のボディケア「キャビテーション」をご自宅で楽しめる防水ボディケア美容器『キャビスパ』シリーズの最新作『キャビスパ プレステージPLUS』を、2026年3月19日(木)より発売いたします。
■「キャビスパ」シリーズとは
キャビテーション×EMS×RFで気になるボディから顔まで、本格ケア
当社のボディケア美容器の人気を牽引する「キャビスパ」シリーズ
「キャビテーション」は、超音波(人間が聞き取ることのできない音波の振動)を活用して気になるボディにアプローチする、サロンで人気のボディケアです。また、お風呂でも使える防水機能*³、女性の小さな手にも収まる小型サイズが特長です。
2014年の発売以来多くの方にご支持をいただき、シリーズ累計出荷数100万台超*⁴の人気シリーズです。銀座のグローバル フラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA」では欧米のお客さまを中心に、その使いやすさが評判です。
*²(株)富士経済『美容＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
*³IPX7
*⁴ 累計出荷台数2013年10月〜2017年12月末（当社調べ）
■『キャビスパ プレステージ PLUS』の特徴
✓ 短時間で効率的なボディケアを目指す
本製品は「キャビテーション」×「RF」×「EMS」を同時に出力することが可能です。3MHzのRFで肌を素早く温めながら、筋肉を刺激、キャビテーションで気になる部位にアプローチします。肌をなめらかに整え、理想のボディを目指すケアを短時間でサポートします。
✓ 筋肉を刺激に慣れさせないバーストEMSの出力がアップ。よりお手入れを実感できる一台へ
筋肉が刺激に慣れにくい、出力と休止を繰り返すバースト波形EMSを採用。低周波〜高周波を出力し、表層筋(アウターマッスル)から深層筋(インナーマッスル)までトレーニングします。部位に合わせたエクサモードで、体感的な引き締めケアをサポートします。本製品ではEMSの出力を20％UP*⁵し、より体感の強いお手入れが可能になりました。
✓ 手のひらサイズとワイドな電極を両立
女性の手でも扱いやすい小ぶりなシルエットでありながら、肌に当たる電極面はワイド。お腹やヒップ、太ももなど面積が大きい部位も楽々ケアできます。
✓ 防水仕様*³でお風呂での使用が可能
お風呂で体を温めながらケアすることで、より効率的なケアが期待できます。
＜付属化粧品＞
『メソスタイルゲル プレミア』 200g
肌引き締め効果のある「ホスファチジルコリン*⁶」を配合したボディ・フェイス両用ゲルです。
キャビテーション、RF、EMSに使用可能です。
*⁵従来品(PSM10)BODYモードとの比較
*⁶ 整肌成分
■製品概要
ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPANプロ ライン
製品名：キャビスパ プレステージ PLUS
販売価格：88,000円（税込）
発売日：2026年３月19日(木)
型番：YJBA1B
外形寸法：約W86×D130×H97 （mm）（本体のみ）
質量：約340g
付属品：スタンド、ACアダプター、付属化粧品『メソスタイルゲル プレミア』
取扱先：YA-MAN the store GINZA、直営店、百貨店、空港免税店、全国のお取り扱いサロン
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。
製品サイト：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forbody/pl_cavispa-prestige-plus.html
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へと、美容機器専門メーカーとして革新的な製品をつくることに全力を注いできました。「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
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https://www.ya-man.co.jp/form/