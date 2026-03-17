【AI時代の新戦略】AIに「選ばれる」ための引用ロジックと具体的アクションをレクチャーします。

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年3月24日（火）に、AI検索の急速な普及に伴う、今後のWeb集客の変化をテーマにしたウェビナー、『AI検索での「新しい勝ち方」～LLMの引用ロジックから導き出す、具体的アクション～』を開催いたします。

検索エンジンは「回答エンジン」へ

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14173

AIの普及により、検索体験は「リンクをクリックする」ものから「AIの回答を直接消費する」ものへと移行しました。

米国市場ではデスクトップでの検索回数が前年比約20%減少したという推計もあり、企業にとっては「サイトへのクリック機会の縮小の可能性」という深刻な課題に直面しつつあります。

これからの時代、自社サイトという「点」を磨く従来のSEOだけでは、AIに認知され、ブランド言及されることは困難です。

本ウェビナーでは、AIが何を信頼して情報を引用するのか、その最新ロジックを解剖します。

Web全体で自社がどう語られているかという「面」の信頼スコア（サイテーション）を高める戦略や、最新のAI技術であるRAG（検索拡張生成）に対応したコンテンツ設計など、2026年に取り組むべき具体的アクションを提示します。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

- 検索順位は維持できているが、サイト流入の減少に危機感を感じている方- AIの台頭に対し、今後の具体的な対策を模索している方- 「自社サイトの更新」以外に、どのメディアに注力すべきか判断したい方- AI時代の新しい評価基準（エンティティやサイテーション）を実務レベルで理解したい方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/110_1_145e3ac7ccfbcc704d4390075fb4b857.jpg?v=202603171051 ]

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14173

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

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