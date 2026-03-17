ベイシスの「BLAS※１」とVieurekaの「Vieurekaプラットフォーム」のプロダクト連携を開始

ベイシス株式会社

インフラテック事業を展開するベイシス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：吉村公孝、証券コード：4068、以下、「ベイシス」）は、Vieureka株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮崎秋弘、以下、「Vieureka」）が提供するIoTプラットフォーム「Vieurekaプラットフォーム」（以下、「Vieurekaプラットフォーム」）と、ベイシスが提供する現場作業DXクラウド「BLAS」（以下、「BLAS」）とのプロダクト連携を開始することをお知らせします。

本連携を通じて、IoT機器データと現場作業データを組み合わせた新たな現場DXの実現に向け、具体的な活用方法や提供価値の検討を進めてまいります。

〇本連携の背景と目的

近年、インフラ・製造・サービスなどのさまざまな分野において、人手不足や業務の高度化を背景に、デジタル技術を活用した業務効率化や省人化のニーズが一層高まっています。とりわけ労働集約的なサービス分野では慢性的な人手不足が続いており、IoT機器を活用したDX推進の必要性が増しています。また、現場で取得される顧客動向データや従業員の業務データは重要性を増しているものの、それらを日々の業務運用に十分活かしきれていないという課題も指摘されています。

こうした環境の中で、ベイシスとVieurekaはこれまで、介護施設や小売・飲食店舗などを対象に、AIカメラをはじめとする各種IoT機器の導入を共同で進めてきた実績があります。現場の運用課題を踏まえながらデータ活用の可能性を検討する中で、「IoT機器の活用によるDX推進 → 業務の省人化・効率化」という価値サイクルが現場で実際に生まれつつあります。

ベイシスは、日本全国をカバーするパートナーネットワークと現場対応力を強みに、IoT機器や通信インフラの設置・点検・保守など多数の現場業務を手がけるとともに、自社開発のBLASを通じて、現場業務の効率化と品質向上を支援してきました。

一方、Vieurekaは、パナソニックホールディングス株式会社R&D部門を起点として誕生し、エッジコンピューティングの知見を活かしたAIカメラソリューションの導入実績が豊富であり、各分野のビジネスパートナー向けに提供するVieurekaプラットフォームは、カメラのみならず、業務端末や店頭サイネージなどの多様なIoT機器から稼働状況データを取得できるIoTプラットフォームへと進化しています。

両社がこれまで蓄積してきた実績とノウハウを基盤にプロダクトを連携させることで、IoT機器データ（Vieurekaプラットフォーム）と現場作業データ（BLAS）を横断的に活用できる環境を構築し、現場DXをより高度なレベルへ引き上げることを目指します。

〇今後の展望

ベイシスは、本連携を通じて、Vieurekaとともに現場におけるデータ活用の高度化を図り、より実効性の高い現場DXの実現を目指してまいります。

今後は、顧客ニーズや具体的なユースケースを踏まえながら、VieurekaプラットフォームとBLASの連携による提供価値を明確化し、段階的なサービス展開やソリューション化を検討してまいります。

〇今後の見通し

本提携が当面の業績に与える影響は現時点では軽微であると見込んでおりますが、本提携を通じて新たな事業機会の創出やサービス領域の拡大につながる可能性があることから、中長期的な成長戦略の一環として位置付けております。今後の業績に重要な影響を及ぼす事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

〇ベイシスについて

ベイシスは「社会の基盤を創り、人と社会の未来と幸福を支える」を企業理念に掲げ、テクノロジーを駆使しながらデジタル社会のインフラを創り、支える「インフラテック事業」を行っています。通信・電力・ガス等のインフラ事業者様をはじめ、さまざまな分野の企業様に対し、通信インフラの設計・施工・運用・保守サービスおよび各種プロジェクト支援等のサービスを提供しています。

https://www.basis-corp.jp/(https://www.vieureka.com/)

〇Vieurekaについて

Vieureka株式会社は、パナソニックホールディングス株式会社、株式会社JVCケンウッド、

WiL, LLCの３社の出資により、2022年７月にパナソニックホールディングス株式会社からカーブアウトして設立されました。「世界の今をデータ化する新たな社会インフラを創造」を

ミッションに掲げ、開発・導入・運用のハードルを下げるプラットフォームを通じて、エッジ

AIの社会実装を先導しています。

https://www.vieureka.com/

〇BLAS（ブラス）について 注釈※１

BLASは、現場管理と工事の両方を手がけるベイシスが自社開発した現場作業DXクラウドサービスです。

現場での記録・確認・管理といったアナログ業務をシステム化し、省人化と生産性向上を実現します。スマートフォンやPCから利用でき、リアルタイムで情報を共有できるため、現場と管理部門の連携をスムーズにします。

https://smasetchi.com/BLAS_001

〇社員採用情報のご紹介

ベイシスは、世の中をアップデートし続け社会に貢献するために、共に挑戦する仲間を募集しています。

詳しい採用情報やエントリー方法については、以下のリンクからご確認ください。

https://www.basis-corp.jp/recruit/

〇IRメールの配信登録ご紹介

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https://www.magicalir.net/4068/mail/index.php

〇代表取締役社長 吉村公孝のXアカウントご紹介

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