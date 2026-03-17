【あなたが選ぶNo.1は？】職人の魂が宿る26作品が集結。「第38回 江戸切子新作展」一般WEB投票がスタート！

株式会社 caramo

2026年4月3日(金)～4月5日(日)に開催される国内最大の江戸切子イベント「江戸切子桜祭り」（主催：江戸切子協同組合、特別協力：藤巻百貨店）。そのイベントの見どころの一つ「第38回 江戸切子新作展」の一般WEB投票を、2026年3月16日(月)より特設サイトにて受付開始いたしました。

詳細を見る :https://fujimaki-select.com/apply.html?id=APPLY16

あなたの1票が「藤巻百貨店賞」を決める！一般WEB投票

若手から重鎮まで、職人が魂を込めて切り出した渾身の一作が集う「江戸切子新作展」。本展では今年も、専門家による厳正な審査に加え、一般の皆様が審査員として参加できるWEB投票を実施いたします。もっとも多くの支持を集め、人気No.1に輝いた作品には、栄誉ある「藤巻百貨店賞」の称号が贈られます。

評価基準はあなた次第。

ぜひ、お気に入りの作品に一票をお寄せください。

投票期間： 2026年3月16日(月) ～ 3月30日(月)

投票サイト： 藤巻百貨店内 特設ページ

（https://fujimaki-select.com/apply.html?id=APPLY16）

「江戸切子新作展」とは

2025年、一般投票で最多の票を集め「藤巻百貨店賞」を受賞した「飾皿 羽流-Uryu-」と、職人・根本幸昇さん。投票にご参加いただいた方の中から、抽選で3名様に“豪華江戸切子”が当たります！投票ページはこちら！ :https://fujimaki-select.com/apply.html?id=APPLY16

1989年、江戸切子の技術向上と継承を目的に始まった「江戸切子新作展」は、今年で38回目を迎えます。 主催の江戸切子協同組合 前理事長・篠崎氏を含むベテラン伝統工芸士３名に加え、ガラス工芸に広い知見を持つ外部有識者３名が厳正に審査を行い、「経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞」など名誉ある賞を決定する、職人にとって年間で最も重要なコンクールの一つです。

2026年4月3日(金)から開催される「江戸切子桜祭り」の会場では、これら全26作品を間近で鑑賞いただけます。（入場無料）

■「第38回 江戸切子新作展」出品作一覧 ■

今年は、職人たちが心血を注いだ最新作全26作品がエントリー！全体の約3分の1を女性職人が占め、さらに男女問わず20代の若手職人が多数出品。従来の「粋・力強さ」に加えて「繊細・華やか」な表現が際立つ、多様な江戸切子の姿をご覧いただけます。「2026年の新作展は、過去最高レベル」と専門家も絶賛。 若手から重鎮までの火花散る競演は必見です。

各作品の詳細はこちらから :https://fujimaki-select.com/apply.html?id=APPLY16

（五十音順・敬称略）

出品作品の実物のサイズ感

日本最大の江戸切子の祭典「第8回 江戸切子桜祭り2026」

各作品の詳細はこちらから :https://fujimaki-select.com/apply.html?id=APPLY16

「江戸切子桜祭り」は、“江戸切子のある豊かな暮らし”を体感し職人たちの卓越した“技”に直接触れられる、日本最大の江戸切子イベント。今年で第8回目を迎えます。

イベント会場のテーマはその名の通り“桜”。会場にはたくさんの桜があしらわれ、銀座のど真ん中で移りゆく桜の表情をお楽しみいただけます。ここでしか出会えない逸品や体験が目白押しの、貴重な3日間です。

▼毎年大好評！人気コンテンツ（※一部抜粋）

「江戸切子新作展」感性豊かな最新作26点が一堂に会する“伝統の最前線”。

「直売会」職人34名が集結。入手困難な名品から日常使いの器まで勢揃い。

「カット体験ワークショップ」職人から伝統の技を直接教わる大人気カット体験。事前予約受付中。

「伝統工芸士の作品解説」重鎮ならではの鋭い視点から、江戸切子の奥深い魅力を紐解く。

■イベント開催概要 ■

名称 第8回 江戸切子桜祭り / 第38回 江戸切子新作展

日時 2026年4月3日（金）～ 5日（日）11:00～21:00（最終日は18:00まで）

会場 GinzaNovo（旧：東急プラザ銀座） 3F 特設会場

東京都中央区銀座5-2-1

入場料 無料（ワークショップは有料）

イベント詳細はこちらから :http://fujimaki-select.com/edokiriko.html

「江戸切子体験ワークショップ」ご予約受付中！

毎年、事前予約だけでほぼ満席となる大人気体験プログラム。伝統工芸士をはじめ、現役で活躍する職人たちがマンツーマンに近い形で直接指導します。職人と同じ機械を使い、ガラスを削る手応えを体感。約15分で作品を完成させ、そのまま持ち帰りいただけます。小学生から参加可能。

●予約料金：3,300円(税込)～

●所要時間：通常コース 15分程度

●定員：各回6名まで

※当日の参加も可能ですが、ご予約のお客様が優先となります。

詳細を見る :https://fujimaki-select.com/item/999_0001.html

藤巻百貨店が「江戸切子桜祭り」に特別協力をする背景

多くの伝統工芸が後継者不足に悩む中、江戸切子界では職人のうち40代以下の若手層が50％を超えるという「ポジティブな変革」が起きています。

その背景にあるのは、本イベントのような「職人がユーザーから直接評価を受け、自らの名で作品を届ける」場の創出と、三世代が互いに刺激し合う「知の循環」です。重鎮の卓越した技と若手の新たな感性が交差するこの相互作用が、江戸切子を「守るべき伝統」から「個の感性を解き放つ、憧れのクリエイティブ職」へと進化させています。また、個人の躍進に加え、各工房がチーム力や発信力を高めている点も現在の江戸切子の強みと言えます。

藤巻百貨店は、職人とユーザーが直接つながる場の創出を通じ、業界全体の熱量を支援してきました。本イベントは、江戸切子業界の核心テーマである「認知向上」「技術向上」「若手育成」を具現化する舞台。伝統を重んじながらも、世代や組織の垣根を越えてアップデートし続ける、“今、最も熱気ある工芸”の鼓動を、ぜひ五感で体験してください。

江戸切子とは

江戸切子は、江戸時代後期より江戸（現在の東京）で始まった日本の伝統硝子細工。

1834年、江戸大伝馬町のビードロ屋加賀屋久兵衛が、金剛砂を用いてガラスの表面に彫刻したのが今日に伝わる江戸切子のはじまりと伝えられている。

明治時代に入ってヨーロッパのカットグラス技法が導入され、現代に伝わる江戸切子として発展してゆく。1985年に東京都の伝統工芸品に指定、2002年には国の伝統的工芸品にも指定される。

江戸切子協同組合とは

江戸切子協同組合は、江戸切子をはじめとするガラス加工業に従事する事業所・職人の振興と発展をはかり、美しさと品質を追求したガラス工芸品として江戸切子の伝統を長く継承、育むことを目的としている協同組合。

特に卓越した高度な伝統的技術・技法を有する者に与えられる「東京都の伝統工芸士」「日本の伝統工芸士」をはじめ、数々の名誉ある認定を受けた江戸切子職人が組合に数多く在籍している。

※「江戸切子」は、江戸切子協同組合の登録商標です。

・東京都の伝統工芸士：11名

・日本の伝統工芸士：24名

※2026年3月現在

所在地：東京都江東区大島2丁目40番5号

URL ：https://www.edokiriko.or.jp/

藤巻百貨店について

カリスマバイヤーとして知られていた故 藤巻幸大（ふじまきゆきお / 1960-2014）のプロデュースにより、日本をテーマにしたこだわりの逸品のみを届けるECサイトとして2012年5月にオープン。 取り扱う商品は、高いデザイン性と使い勝手の良さを両立した「あっと驚く」オリジナリティ溢れる逸品。日本を代表する職人やクリエイターなど取引先は約500社、厳選された日本の商品のみを扱うECサイトとしては、日本最大級規模。

主な顧客層は、「モノ」に対して関心が高く日々の暮らしにちょっとした豊かさを求める30代後半～50代の男女。現在本会員数は約24万人、Facebook会員は約24万人、メルマガ会員は約11万人となり、多くのファンに愛されている。

ECサイトが主軸であるが、実店舗を東京銀座（GinzaNovo B1階 / 東京都中央区銀座5-2-1）に構える。

※取引先数・会員数は、2026年1月末現在のもの。

【公式】オンラインストア ： https://fujimaki-select.com

facebook ： https://www.facebook.com/fujimakiselect/

Instagram ： https://www.instagram.com/fujimakiselect/

YouTube ： https://www.youtube.com/@fujimaki_select

株式会社caramoについて

「藤巻百貨店」の運営会社。代表取締役社長である中村亮は故・藤巻幸大氏と共に藤巻百貨店を⼆人三脚で立ち上げました。「日本のモノ創りで、日々の暮らしを豊かにする」をミッションに掲げ、お客様の「新しい満足と価値」を創出しています。社名は「お客様からも、職人さんたちからも、世界中からも愛される会社を目指す」という自身のあり方から由来し、顧客満足度の高いサービス創りを目指して進化し続けています。

社名：株式会社caramo

所在地：東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル本館6階

代表取締役社長：中村 亮

株式会社caramo 企業サイト ： https://caramo.jp/