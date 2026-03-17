「地球の歩き方」国内版に『新潟』が新登場！　総516頁の圧倒的ボリュームで、全30市町村を網羅した「新潟の旅事典」がついに完成

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、2026年3月19日に『地球の歩き方 J29 新潟』を全国書店およびオンライン書店で発売いたします。

■「地球の歩き方」が案内する、奥深き新潟の世界をご覧あれ！

旅のバイブル「地球の歩き方」は、2020年に発行した『地球の歩き方東京』を皮切りに国内シリーズを展開。今や累計発行部数128万部を超える人気シリーズへと大成長を遂げています。そして、待望の第30弾となるのが本書『新潟』。「上越」「中越」「下越」「佐渡」と4つのエリアに分かれ、それぞれが独自の文化を築きあげてきた奥深い県を、地球の歩き方が徹底解剖。20市6町4村を掘り下げ、総516ページの大ボリュームでお届けします。米どころ、酒どころ、雪どころ……実はそれだけではない新潟。知られざるお国自慢をご紹介する本書は、地元っ子から旅人まで、新潟を愛するすべての人に捧げる一冊です。

▼実は日本一がたくさん！？ 新潟が誇る日本一の数々をご紹介

新潟には、神社数日本一、海水浴場の数日本一、枝豆の作付け面積日本一など、意外と知られていない“日本一”が数多くあります。さらに、日本一の長さを誇る信濃川が流れ、米の産出額は全国トップ、清酒の消費量も日本一と、米どころ・酒どころとしての実力も折り紙つき。知れば思わず誰かに話したくなる、新潟のお国自慢がまだまだ目白押しです。

数字で読み解く「新潟早わかり」ページには、ご自慢ポイントがたくさん！自分好みの1本を見つける、日本酒の旅へ出かけてみませんか？お米がおいしい新潟なら、おにぎりも格別！作付け面積は日本1位なのに、出荷量は7位！？ 答えはこのページに

▼新潟の旅は、グルメから始まるといっても過言ではない！？

新潟県には、地域ごとに個性豊かな食文化が息づいています。まずはなんといっても「新潟5大ラーメン」。町ごとに異なる味わいの一杯は、新潟県民も魅了。さらに村上の鮭文化も注目していただきたい。塩引き鮭をはじめとする伝統的な鮭加工は、何世代にもわたり地元で愛され、1,000年続く食文化です。ほかにも、県民が愛してやまないグルメから地元のグルメが集まるローカルスーパーなどをピックアップしています。

日本酒や米に並んで、新潟の食として注目を集めているラーメン1,000年伝わる村上の鮭料理は、なんと100種類を超えるという県民に愛されるB級グルメは、地域の工夫とアイデアが光る！半身揚げのスマートな食べ方まで指南「歩き方」独自視点でスーパーを大解剖

▼縄文時代の火焔型土器から現代の花火まで、新潟の歴史や文化を深掘り！

新潟は、縄文時代から独自の文化を育んできた土地で、迫力ある造形で知られる火焔型土器に始まり、雪国の暮らしや文化を運んだ北前船、そして近代には全国に名をはせる長岡花火など、時代ごとに多彩な文化が花開いてきました。本書では、こうした歴史の流れをたどりながら、新潟発祥の文化や名物、地域に根ざしたプロスポーツチームなども紹介し、今の新潟にも迫ります。

新潟で生まれた火焔型土器についても詳しくご紹介越後3大花火大会の歴史や見どころを解説「新潟発祥」を集めたページは必見！地域に根差したプロスポーツチームも多数あり、熱狂的なファンも！

▼“新潟あるある”や方言など、地元密着情報も

「ご当地あるある」ネタは、『地球の歩き方 新潟』の創刊記念アンケートから抜粋。「雪国ならではの肌感覚」「永遠のテーマ、新潟どこなの問題」「上・中・下越で人種が違う！？」など、新潟をこよなく愛する読者から送られてきたおもしろい口コミをご紹介。クスリと笑ってしまうようなネタは、県内在住者・出身者にとっては「あるある」！ 旅人にとっては新潟の「トリセツ」としても活用できるはず！

「あるある！」と思ったあなたは、新潟人！？新潟県民の県民性や新潟弁までを解説

▼各章の扉には鈴木牧之の『北越雪譜』を採用！

本書の扉には、越後の暮らしを描いた江戸時代の名著『北越雪譜』の挿絵を採用しました。著者の鈴木牧之が記した雪国の風土や人々の営みは、当時大きな話題を呼び、江戸でベストセラーとなったことで知られています。雪国・新潟の文化や暮らしを今に伝える象徴的な作品として、本書の扉に掲載しました。

■本書のおもな内容

●巻頭特集

数字で読み解く 新潟早わかり／米どころは酒どころ！ 新潟の日本酒／日本屈指の花火大国 新潟の花火はでっかい！／鮮度抜群！ 日本海の幸／愛されおにぎり店／あなたの知らない錦鯉の世界／ここは漫画・アニメの聖地／こだわりの笹だんご ほか

●全市町エリアガイド

・歩き方

・おもな見どころ

・小特集

古町＆本町さんぽ／狐の嫁入り行列／瀬波温泉／月岡温泉／彌彦神社／摂田屋さんぽ／牛の角突き／大地の芸術祭／上杉謙信ゆかりの地／ヒスイを探しに／佐渡島グルメ ほか

●歴史と文化

歴史年表／新潟と信濃川／雪文化／北前船／新潟出身の著名人たち／新潟弁辞典 ほか

●グルメ

のっぺ＆わっぱ飯／村上と鮭の深い関係／へぎそば／愛しのえだまめ／半身揚げ3大巨頭／もも太郎伝説 ほか

●ショッピング

“てっぱ”の贈り物／五泉・見附はニットの産地／愛されスーパー「原信」＆「ウオロク」 ほか

●宿泊

厳選温泉宿／偉人が愛した宿／新潟でキャンプ

●旅の準備と技術

［商品概要］

■『地球の歩き方 J29 新潟 2026～2027』

著作：地球の歩き方編集室

定価：2,420円（税込）

判型：A5変／516ページ

発売日：2026年3月19日

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802643-4

発行所：株式会社地球の歩き方

発売元：株式会社Gakken

地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/358986/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/358986/)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2080264300(https://hon.gakken.jp/book/2080264300)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405802643X(https://www.amazon.co.jp/dp/405802643X)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494685/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494685/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7FXC8Y(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7FXC8Y)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/44243ca1277534788a89a70515749999/(https://books.rakuten.co.jp/rk/44243ca1277534788a89a70515749999/)

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開