【グランドオープン！】町田で育児に励む母として、再びこの街にパンの彩りを。元パート従業員がゼロから再出発するベーカリー「イロドリコ」2026年3月20日（金・祝）グランドオープン

パン以上ケーキ未満株式会社

東京・町田。この街を愛し、二人の子供を育てる一人の女性が、かつて近隣で

親しまれながらも閉店したベーカリーの想いを継ぎ、新たな一歩を踏み出します。

2026年3月20日（金・祝）、ベーカリー「イロドリコ」がグランドオープン！

本プレスリリースでは、現場を知り尽くした元パート従業員であり、

現役の母親でもある代表・鍜治（かじ）が、なぜ「経営」という未知の領域に挑み、

地域の日常に彩りを取り戻そうとしているのか、その物語をお伝えします。

■ 背景：『いつものパン屋がある風景』を守りたい。

「イロドリコ」の代表を務める鍜治は、町田市在住、二人の子供を育てる母親です。

かつては近隣にあったベーカリーのパート従業員として、お客様の笑顔に元気を

もらう毎日を過ごしていました。

しかし、前身店舗は経営の混乱により突如として閉店。

「子供たちが喜んで食べてくれたあのパンを、もう一度届けたい」

「地域に必要とされる場所を、一過性のブームで終わらせるのではなく、

地域の方々の日常とともに続くお店にしたい」

経営の経験はありませんでしたが、「町田の暮らしを知る一人」として、

自ら舵（かじ）を取り、理想のパン屋をゼロから作り上げる決意を固めました。

■ 覚悟：二度と「悲しい閉店」を繰り返さないための、徹底的な見直し

以前の店舗が直面した「経営の破綻」を繰り返さないよう、鍜治は代表就任にあたり、一人の主計者（家計を預かる身）としてのシビアな視点を持って、ビジネスモデルを根本から立て直しました。

「家族に食べさせたい」レシピへの刷新：

派手なパフォーマンスではなく、素材の良さを引き出し、毎日安心して食べられる「本当の美味しさ」を追求。

持続可能な「適正価格」の算出：

仕入れと原価を徹底的に見直し。安売りで疲弊するのではなく、長くお店を続けられる健全な経営基盤を構築しました。

地産地消への想い：

町田の暮らしに馴染む食材選びなど、地元住民ならではの視点を商品開発に活かしています。

■ コンセプト：忙しい毎日の隙間に、小さな「ワクワク」という彩りを

店名の「イロドリコ」には、モノトーンになりがちな日常を、パンを通じて鮮やかに

彩りたいという願いが込められています。

店内には、最大50種類近くの多種多様なパンが並びます。

・子供たちが笑顔になる、優しく甘い「季節の菓子パン」

・忙しいランチタイムを支える、ボリューム満点の「特製惣菜パン」



・週末の食卓を少し贅沢にする、香り高い「クロワッサン」

「今日はどれにしよう？」と迷う時間は、親子の会話を弾ませ、暮らしにリズムを生む大切なひととき。

私たちはその「幸福な迷い」を全力で演出します。

■ 代表メッセージ

町田の皆様へ。「お帰りなさい」と言える場所を目指して

「私もこの街で二人の子供を育てている一人の親です。だからこそ、家計の厳しさも、

子供が喜ぶ顔の尊さも、痛いほど分かります。

かつてパートとして働いていた時、お店の存続を願ってくださった皆様の声を、

私は一瞬たりとも忘れたことはありません。今度は代表として、責任を持って皆様の食卓に彩りをお届けします。

新しくオープンするイロドリコは、背伸びをしない、でも最高にワクワクするお店です。

かつての常連様も、初めてのお客様も、『お帰りなさい』という気持ちでお迎えします。

ぜひ、私たちの新しい物語を、味わいに来てください」（代表・鍜治）

■店舗概要

【ベーカリー イロドリコ】

オープン日：2026年3月20日（金・祝）

10:00~19:00 ( 定休日；水曜日 )

所在地：東京都町田市木曽東1-15-15

公式Instagram(https://www.instagram.com/bakery_irodorico/)

取扱商品：焼きたてパン（クロワッサン、デニッシュ、総菜パン、食パン等、50種類以上）

■会社概要

パン以上ケーキ未満株式会社

メール：bakkery@panijou.co.jp

電話番号：042-713-4961

所在地：〒194-0013 東京都町田市原町田4-5-9

代表取締役 鍜治史子