「Backlog」「Cacoo」等を展開するヌーラボがリファラルマーケティングSaaS「Jolt」を導入

株式会社AREYO

株式会社AREYO（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：田中 悠）は、同社が提供するリファラルマーケティングSaaS「Jolt（ジョルト）」を、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」やオンラインホワイトボードツール「Cacoo」等を展開する株式会社ヌーラボ（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：橋本正徳）が導入したことを発表します。

導入の背景

株式会社ヌーラボは、これまでユーザーやパートナーからの紹介、口コミといったリファラルを通じて、多くのお客様との接点を広げながら成長してきました。一方で、事業拡大や提供サービスの多様化が進む中、リファラル施策をより戦略的かつ継続的に推進していくためには、紹介の導線設計や成果の可視化、運用の仕組み化が必要になっていました。特に、既存顧客との信頼関係を起点に質の高いリード獲得を実現し、ブランド理解の深いお客様との出会いを増やしていくことが重要なテーマとなっていました。こうした背景から、リファラルマーケティングを効率的に設計・運用できる点に加え、今後のマーケティング施策の強化にもつながることを評価し、「Jolt」の導入を決定しました。

株式会社ヌーラボ ビジネスグロース部 部長 原田 泰裕 氏

ヌーラボはこれまでも、お客様やパートナーの皆さまからのご紹介に支えられながら成長してきました。私たちにとってリファラルは単なる集客手法ではなく、プロダクトへの信頼や共感が次のお客様との出会いにつながる、とても大切な価値だと考えています。

今後はその強みをより再現性のある形で伸ばしていくために、Joltを活用しながらリファラルマーケティングを一層強化していきます。お客様との良い関係性を起点に、ヌーラボらしい成長のかたちをさらに広げていきたいと思います。

リファラルマーケティングプラットフォーム「Jolt」について

「Jolt」は、BtoB企業の紹介プログラムを一元管理し、紹介によるリード獲得を再現性のある成長チャネルとして仕組み化するリファラルマーケティングSaaSです。

紹介パートナーとの契約締結から、紹介・進捗の一元管理、柔軟な報酬設計、報酬支払いの自動化まで、紹介に関わるすべての業務をプラットフォーム上に集約します。また、専用の紹介リンクを共有するだけで紹介が完了するシンプルな体験を実現し、「お願いする紹介」から「関係性の中で自然に広がる紹介」へと変革します。

代理店・既存顧客・アドバイザー・社員など、企業を取り巻く多様な関係性を"応援者ネットワーク"として活用することで、一過性の施策では得られない継続的なリード獲得チャネルの構築を支援します。

詳細を見る :https://jolt.me/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=jolt_nulab_case&utm_content=article

会社概要

株式会社AREYO（Areyo Inc.）

所在地：東京都品川区西五反田２丁目１９－１２

代表者：代表取締役CEO 田中 悠

事業内容：リファラルマーケティングプラットフォーム「Jolt」の開発・提供

コーポレートURL：https://areyo.co.jp

サービスサイト：https://jolt.me/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社AREYO 広報担当

Email：info@areyo.co.jp