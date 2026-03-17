GROWTH VERSE、AI Agentソリューション「AIMSTAR AGENT」の提供を開始

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長兼CTO：南野 充則、代表取締役社長兼CEO：渡部 知博、以下 GROWTH VERSE）は、「AIMSTAR(エイムスター)」 において、マーケティング業務を自律的に支援するAI Agentソリューション群「AIMSTAR AGENT」の提供を開始したことをお知らせいたします。

また、AIMSTAR AGENTの先行パートナーとして、基礎化粧品「ドモホルンリンクル」などを製造・販売する株式会社再春館製薬所（本社：熊本県上益城郡、代表取締役CEO：西川 正明、以下 再春館製薬所）と、包括的なAI活用に向けた戦略的パートナーシップを締結いたしました。両社は今後、AIMSTAR AGENTの活用を軸に、全社的なAI Agent推進による顧客体験の向上と事業成長の加速を目指してまいります。

背景

近年、生成AIの急速な進化を背景に、企業のマーケティング領域においてもAI活用への期待が一層高まっています。一方で、AIの導入が進む中でも、施策の企画立案からターゲティング、コンテンツ作成、配信、効果検証に至る一連のマーケティングプロセスには依然として多大な人的工数を要しており、真にAIの力を活かしきれていないという課題を抱える企業が少なくありません。

GROWTH VERSEは、これまでAIMSTARを通じてCDP・MA・分析・AIを統合したマーケティングプラットフォームを提供し、多くのBtoC企業の顧客LTV最大化を支援してまいりました。今回、これらの機能群をAI Agentとして進化させ、マーケティング業務そのものを自律的に遂行する「AIMSTAR AGENT」として提供を開始いたします。

「AIMSTAR AGENT」概要

AIMSTAR AGENTは、AIMSTARの既存機能をベースに、マーケティング業務の各プロセスをAI Agentが自律的に実行・最適化するソリューション群です。現在、以下をはじめ、様々なAI Agentを提供しています。

■ AIレコメンドAgent

顧客一人ひとりの購買履歴・行動データを分析し、最適な商品・コンテンツをリアルタイムにレコメンドします。従来のルールベースでは実現できなかった高精度なパーソナライゼーションを自動で実行します。

■ ターゲティングAgent

施策の目的に応じて、AIが最適なターゲットセグメントを自動で抽出・提案します。購買確率や離脱リスクなどの予測モデルと連動し、効果的なアプローチ対象の選定を支援します。

■ シナリオ作成Agent

顧客の行動やステータスに基づいたコミュニケーションシナリオをAIが生成します。メール、LINE、DM、アウトバウンドコールなど、複数チャネルを横断したシナリオ設計を効率化します。

GROWTH VERSEは今後も、施策設計Agent、クリエイティブ生成Agent、効果分析Agentなど、マーケティングプロセス全体をカバーするAgentソリューションを順次拡大していく予定です。

再春館製薬所との戦略的パートナーシップについて

GROWTH VERSEと再春館製薬所は、2024年よりAIMSTARの導入を起点として協業を開始し、全ファネル横断のデータ統合基盤の構築やAIを活用した個別最適アプローチの実現に取り組んでまいりました。その結果、DMのCVR（購買率）20%改善、リマインドメールのCVR 18%改善、年間約1億円超の売上貢献など、目覚ましい成果を創出しています。

再春館製薬所は「お客様お一人おひとりに深く寄り添う」人とのつながりとして、電話応対から蓄積されたカウンセリング履歴を中心とする豊富な顧客データを保有しています。GROWTH VERSEは、AIMSTARを通じてこれらのデータを統合・分析し、AIによるパーソナライズされたコミュニケーションの設計を共同で推進してきました。

今回の戦略的パートナーシップの締結により、両社の協業は新たなフェーズへと移行します。具体的には、AIMSTAR AGENTの本格活用を通じたマーケティング業務のさらなるAI化に加え、再春館製薬所における全社的なAI Agent推進を包括的に支援してまいります。GROWTH VERSEは、ビジネス戦略・マーケティング・プロジェクトマネジメントに通じたエキスパートとAI開発に通じたエンジニアが一体となり、再春館製薬所のAI活用戦略を全面的にサポートいたします。

過去のプレスリリース（2025年7月16日）

株式会社GROWTH VERSE、再春館製薬所の個別最適アプローチをAIで実現

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000091540.html

今後の展望

GROWTH VERSEは、AIMSTAR AGENTの提供を通じて、企業のマーケティング活動におけるAI Agentの実装を加速し、「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」というプロダクトパーパスの実現をさらに推進してまいります。今後もAgentソリューションの拡充を進めるとともに、再春館製薬所をはじめとするパートナー企業との共創を通じて、AI Agentがもたらすマーケティングの新たな可能性を切り拓いてまいります。

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI Agentです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

◆主な導入実績◆ （社名50音順、敬称略）

イトキン、ウィゴー、ヴェントゥーノ、エニグモ、オークローンマーケティング、クラブツーリズム、再春館製薬所、ジュピターショップチャンネル、ソフマップ、dinos、TBSグロウディア、ディーニーズ、東海東京証券、ベルーナ、三菱地所、ルミネ 等

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai