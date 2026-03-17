【セミナー調査レポート】製造業の人手不足、最大の壁は「人材の定着」

株式会社ブレイン・ラボ

採用を増やし、離職を減らすHRマーケティングツール「マイリク」（https://myric.jp/retention/(https://myric.jp/retention/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260317)）を提供する株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役：中江典博）は、製造業に特化した人材派遣サービスを展開するフジアルテ株式会社（本社：大阪市港区、代表取締役：平尾隆志）と共催し、製造業の人事・現場責任者様向けに「人材定着セミナー」を開催いたしました。

本セミナー後に実施した参加者アンケートにより、製造現場が抱えるリアルな課題が浮き彫りになりました。外部の人材派遣・請負サービスに最も求められているのが「定着支援」であることなど、人材領域における企業の関心が「採用」から「定着」へと明確にシフトしている実態をご報告いたします。

■ セミナー開催の背景

慢性的な人手不足や、転職が一般化する「大転職時代」を迎える中、製造業においては有効求人倍率が高止まりしています。若手人材の不足や現場業務の属人化といった課題が山積する一方で、「せっかく採用・派遣受け入れをしてもすぐに辞めてしまう」という定着面の課題が深刻化しています。

このような背景を受け、製造現場における「突然の退職を防ぐ予防型マネジメント」や「若手社員の本音を引き出すコミュニケーション」をテーマに、本セミナーを開催いたしました。

■ アンケート調査から見えた「現場のリアルな課題」（調査結果ハイライト）

1. 外部パートナー（派遣・請負）に求める役割は、「人集め」から「定着支援」へ

現在お使いの人材ビジネス会社への課題感を尋ねたところ、最も多かった回答が「定着が悪い（25.5%）」でした。これは「人員供給力がない（11.4%）」や「コストが高い（8.7%）」といった採用・コスト面の課題を大きく上回る結果となりました。企業は「人を連れてくる」こと以上に、「長く働いてもらう」ことへの支援を外部パートナーに強く求めていることが分かります。

2. 次回セミナーの希望テーマも「定着率改善」が圧倒的1位

今後取り上げてほしい内容を尋ねたところ、「社員の定着率改善（39.7%）」が、「採用力強化（25.6%）」を大きく上回りトップとなりました。人材獲得競争が激化する中、新たな人材を採ること以上に「いまいる人材の流出を防ぐ」ことが、企業の最重要アジェンダとなっている実態がうかがえます。

■ Q&Aから見えてきた、製造現場が抱えるリアルな課題

受講者から寄せられた質問のうち、6割以上が若手社員に関する内容でした。具体的には以下のような声が挙げられています。

・「若手社員のネガティブな面に目を向けがちになってしまう」

・「若手社員との雑談や日常的なコミュニケーションの機会が減少している」

・「若手社員にとって魅力ある職場・組織風土のつくり方がわからない」

・「若手社員のモチベーションの引き出し方に悩んでいる」

若手人材の獲得が課題となる一方で、価値観の違いやコミュニケーションの難しさに悩む声が多く寄せられました。

■ セミナー参加者の生の声（アンケートより一部抜粋）

- 「若手社員に限らず、日常的な声掛けやコミュニケーションを取ることが重要だと感じた。社員の思いや考えを吸い上げ、共有できるような仕組みが会社や組織として必要だ」（製造業・現場責任者）- 「今回のセミナー内容は若手だけでなく中途採用の社員にも全く同じことが言える。離職低減に向けて、資料を振り返りすぐにでも実践してみたい」 （製造業・人事担当）- 「現場従業員のエンゲージメントを定点観測していきたい」 （製造業・管理職）

「価値観の違いで若手の本音がわからない」「日常のフィードバックが難しい」といった悩みを抱える現場において、離職兆候を早期に検知し、適切なフォロー（面談・声がけ）を行う仕組みづくりへの関心の高さがうかがえました。

■ 今後の展開について

今回の調査結果から、製造業をはじめとする多くの企業において、「採用」単体の強化ではなく「定着（離職防止）」とセットにした本質的な人材戦略が急務であることが再確認されました。株式会社ブレイン・ラボは今後も、本セミナーでお伝えしたノウハウや予防型マネジメントの考え方を発信していくとともに、人材紹介・派遣ビジネスの収益化と、現場スタッフの離職を防ぐHRマーケティングツール「マイリク」を通じて、企業の「採用を増やし、離職を減らす」取り組みを強力に支援してまいります。

■調査概要

調査期間：2026年2月27日～2026年3月4日

調査機関：フジアルテ株式会社

調査対象：定着改善の第一歩 突然の退職を防ぐ！今こそ知りたい製造業の離職兆候と声かけ・面談のポイントセミナーにアンケート有効回答

【製造業の人事・労務・派遣の責任者様または実務担当者】81件

調査手法：インターネットアンケート調査

■株式会社ブレイン・ラボについて

人材紹介/派遣業界にて売上トップクラスの基幹系システムを自社開発・提供しています。人材大手企業から中小に至るまで1,800社以上に導入されている人材派遣・紹介向けクラウド型業務システム「CAREER PLUS」「MatchinGood」、採用を増やし離職を減らすHRマーケティングツール「マイリク」をサービスとして提供しています。



■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260317)

［マイリクサービスサイト］ https://myric.jp/retention/(https://myric.jp/retention/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260317)

株式会社ブレイン・ラボは株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）のグループ会社です。

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ

株式会社アップベース 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV

株式会社and A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd

株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



