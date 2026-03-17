【 ブッフェでいちご狩り!!至福の国産いちご食べ放題!!】4/8迄！『ニラックスブッフェ』にて好評実施中の「いちご食べ放題コース」がWEB予約にて10%OFF！今年の春休みはお得にいちごを満喫しよう！

和洋中♪さらに『セルフメイクスイーツ』も!! バラエティー豊かな食べ放題!!

ニラックス株式会社ニラックスのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

■ご提供メニューは各店・各コースごとに異なりますので詳しくはHPにてご確認ください。

昨年も実施し大好評だった企画が再び！

2026年4月8日（水）の各日数量限定にて、『国産いちご』が食べ放題で楽しめる特別コースをご提供中！

そして、この度、春休みによりお得に楽しんでいただけるよう「WEB予約限定」にて10%OFFキャンペーンをスタート！

いちごの楽しみ方！

真っ赤に輝く見た目もキュートな『国産いちご』。

そのまま食べるのも美味しいけれど、食べ放題ならではのアレンジで、より一層楽しさ倍増！

クレープ

セルフメイクスイーツで焼き立てが楽しめる「クレープ」。

いちごとホイップクリームをたっぷりと！

クロッフル

焼きたて熱々！サクふわ食感の「クロッフル」とも相性抜群！お好みでチョコソースを加えると満足度がさらにUP！

マリトッツオ風

プチパンにホイップクリームを入れて、いちごをトッピングすればマリトッツオ風に！

パンの程よい塩気といちごの甘さが良く合います。

ソフトクリーム

お口直しはさっぱりとソフトクリームで！

グラノーラなどトッピングして、オリジナルパフェにするのもおすすめ。

ぜひこの機会に、いちごに溺れる幸せなひとときをお過ごしください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

「いちご食べ放題コース」に関するご注意点

本コースは【各日数量限定】となります。

・前日の24時までにご予約ください。

・各日ご予約枠には限りがございます。

・天候や仕入れ状況の影響により、ご提供が困難となる場合がございます。

万が一、十分なご提供ができないと判断される際には、提供中止、もしくは代替品のご提案や内容変更のご案内をさせていただきます。

※ブッフェ料理・にぎり寿司・飲茶などのお料理といちごが食べ放題（ドリンクバー付）のコース内容となります。

※ご提供メニューおよび、料金については各店異なります。詳しくはホームページからご確認ください。

※いちごの粒は個体差があります。

※画像はイメージです。

=== 実施期間 ===

・2026年3月17日（火）～ 2026年4月8日（水）

※各日数量限定

※前日の24時までにご予約ください。

=== 実施店舗 ===

【東北】

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

→予約サイト：https://x.gd/BMWex

・グランブッフェ イオンモール名取

→予約サイト：https://x.gd/wwob0

・グランブッフェ イオンモール秋田

→予約サイト：https://x.gd/Dlequ

【関東】

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

→予約サイト：https://x.gd/FfpoL

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

→予約サイト：https://x.gd/qfZ4X

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

→予約サイト：https://x.gd/4Peq4

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

→予約サイト：https://x.gd/Rexfu

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

→予約サイト：https://x.gd/xrLDD

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

→予約サイト：https://x.gd/V9ghJ

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

→予約サイト：https://x.gd/0Wbix

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

→予約サイト：https://x.gd/NWZEL

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

→予約サイト：https://x.gd/JwCm5

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

→予約サイト：https://x.gd/akpjH

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

→予約サイト：https://x.gd/uN8fl

・グランブッフェ アリオ橋本

→予約サイト：https://x.gd/5FXIU

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

→予約サイト：https://x.gd/hx4QV

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

→予約サイト：https://x.gd/F0Tnb

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

→予約サイト：https://x.gd/01Rta

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

→予約サイト：https://x.gd/9SMoJ

【北陸・甲信越】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

→予約サイト：https://x.gd/Vh40r

・グランブッフェ イオンモール高岡

→予約サイト：https://x.gd/Z0jde

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

→予約サイト：https://x.gd/w5qvj

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

→予約サイト：https://x.gd/lEcQ6

【東海】

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

→予約サイト：https://x.gd/0pHIw

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

→予約サイト：https://x.gd/SJw2b

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

→予約サイト：https://x.gd/dEpaj

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

→予約サイト：https://x.gd/0kqfS

・グランブッフェ イオンモール東浦

→予約サイト：https://x.gd/7HjeA

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

→予約サイト：https://x.gd/gh4YN

【関西】

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

→予約サイト：https://x.gd/SCN59

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

→予約サイト：https://x.gd/98sbR

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

→予約サイト：https://x.gd/AQH5w

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

→予約サイト：https://x.gd/OqVbi

・グランブッフェ イオンモール伊丹

→予約サイト：https://x.gd/cwXcz

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

→予約サイト：https://x.gd/e0HyD

※3/16(月)～3/18(水)は店舗リニューアルに伴い、休業とさせていただきます。

【中国】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

→予約サイト：https://x.gd/PxPe0

【九州】

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

→予約サイト：https://x.gd/cIqru

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

→予約サイト：https://x.gd/QPoFj

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

→予約サイト：https://x.gd/vnuw7

=== 会社概要 ===

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務