水口酒造の「NIKITATSU 仁喜多津 純米大吟醸酒」が「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2026」プレミアム大吟醸部門にて最高金賞を受賞

受賞概要

水口酒造株式会社

1895年（明治28年）創業、松山・道後地区唯一の造り酒屋である水口酒造株式会社（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：水口皓介）が製造・販売する「NIKITATSU 仁喜多津 純米大吟醸酒」が、「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2026」のプレミアム大吟醸部門において、最高金賞を受賞いたしました。

「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」は、ワイングラスで日本酒を楽しむ文化の普及を目的に設立された日本酒の品評会です。ワイングラスという特性を活かし、香りや味わいの総合的な評価が行われる本アワードにおいて、最高金賞は出品酒の中でも特に優れた品質と認められた酒のみに授与される最高位の賞です。当社がこの最高位を受賞するのは初めてのことであり、「NIKITATSU 仁喜多津」ブランドの品質の高さが国内の権威ある審査機関から正式に認められた形となります。

「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」について

「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」は、日本酒をワイングラスで楽しむという新たな飲用スタイルを広めるために創設された品評会です。ワイングラスで注ぐことにより引き立つ香りや味わいを基準に審査が行われ、プレミアム大吟醸部門をはじめとする複数の部門において、国内外の優れた日本酒が競います。最高金賞は各部門の上位に認定される最高位の評価であり、受賞酒はその品質と個性が高く評価された銘柄として広く知られます。

今回のプレミアム大吟醸部門では、出品数299点の中から最高金賞はわずか15点（入賞率5.0%）のみに授与されており、その希少性と評価の高さが際立っています。

受賞酒について：NIKITATSU 仁喜多津 純米大吟醸酒

「NIKITATSU 仁喜多津」は、愛媛県松山市に蔵を構える水口酒造が、2026年2月に行ったブランドリニューアルにより新たに生まれ変わったフラッグシップシリーズです。「仁喜多津（にきたつ）」とは、万葉集にも詠まれた松山の古い地名に由来し、この地への深い愛着と誇りをブランド名に込めています。

純米大吟醸酒は、その中でも最も格調高い1本として位置づけられており、愛媛県産の酒造好適米を高精白で磨き上げ、低温でじっくりと醸されています。華やかでありながら上品な吟醸香と、なめらかで透き通るような口当たりが特長です。ワイングラスに注ぐことでその香りと味わいがより一層引き立ち、日本酒の新たな楽しみ方を提案します。

【商品概要】

水口酒造株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140111/table/16_1_a440a611c42dd2f736d184b019a2323b.jpg?v=202603171051 ]

水口酒造は、日本最古の温泉と言われる道後温泉の地で1895年（明治28年）に創業し、道後温泉本館とともに歩み続けている唯一の造り酒屋です。銘酒「清酒 仁喜多津（にきたつ）」をはじめ、「道後蔵酒」、「道後ビール」など、多岐にわたる様々な酒類を製造販売しています。創業家には「暖簾を守るな、暖簾を破れ」という教えが伝わっており、伝統を継承しつつも常に新しいことに挑戦し、近年は「地産地消の酒造りプロジェクト」にも取り組むなど、地域と共に歩んでいます。全国新酒鑑評会での通算7度の金賞受賞など、数々の受賞歴を誇ります。私たちは、お酒が持つ「人と人、人とモノを繋ぐチカラ」を信じ、「道後から世界へ、世界から道後へ」を新たなビジョンとして掲げ、日本の「伝統的酒造り」の文化継承と発展に努めてまいります。

会社名：水口酒造株式会社

所在地：愛媛県松山市道後喜多町3番23号

創業：1895年（明治28年）

事業内容：酒類製造業（清酒・ビール・発泡酒・焼酎・リキュール・スピリッツ）

公式サイト：https://minakuchi-shuzo.jp/

お問い合わせ先

水口酒造株式会社（広報担当）

電話：089-924-6616

E-mail：pr@minakuchi-shuzo.com