1週間かかっていた提案を、3日で完結。株式会社関家具が実感するSwish導入効果

株式会社Swish

オフィス家具の提案DXサービス「Swish（スウィッシュ）」を開発・提供する株式会社Swish（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：横澤 拓海）は、株式会社関家具（本社：福岡県大川市、代表取締役社長：春田 秀樹）における「Swish」を活用した資料作成業務の効率化の取り組みについてまとめた事例インタビュー記事を、本日公開したことをお知らせします。

■ 事例インタビュー概要

株式会社関家具様は、国内の木製家具の産地・福岡県大川市にて昭和43年の創業以来、約60年間に渡って家具・インテリア・住関連商品の企画や販売を全国にて行っております。

今回は、関家具様の大阪拠点で、関西圏を中心に什器・レイアウトのご提案を行っている野村様にインタビューさせていただきました。

【抱えていた課題】

- 家具コード探しや入力作業に時間がかかり、ミスをするリスクが高まっていた- 他メーカー商品の選定に手間取り、提案準備が遅れていた- 資料作成に追われ、外出や情報収集に時間を割けていなかった導入事例を読む＞ :https://swish-inc.jp/case/sekikagu【導入後の効果】- リアルタイムで品番が紐づくため、入力ミスが激減した- 複数メーカーの商品を横断検索でき、選定時間が大幅に短縮された- 資料作成日数が1週間から3～4日に短縮され、外出・情報収集に充てられるようになった詳細を見る＞ :https://swish-inc.jp/case/sekikagu

■ Swishについて

Swish（スウィッシュ）は、空間づくりにおけるメーカー横断のプラットフォームとして、空間提案の業務工数を80%削減するとともに、クオリティの高い空間提案をサポートするシステムです。

Swishにご興味ある方は、デモ画面や機能詳細について個別にご説明いたします。以下よりお問い合わせください。

Swishについて詳しく知る ＞ :https://swish-inc.jp/document【株式会社Swish 会社概要】

社名 ：株式会社Swish / Swish,inc.

設立 ：2021年7月

所在地 ：東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 901

代表者 ：代表取締役CEO 横澤拓海

会社HP ：https://swish-inc.jp

問合せ先 ：info@swish-inc.jp