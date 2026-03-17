【目標126%達成】iPhone 17対応・NFC×E-inkで好きな画像を30秒で着せ替えられるスマホケース『E-Linkスマホケース』がCAMPFIREに登場！

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、iPhone内の好きな画像をスマホケース背面に表示できる「E-Linkスマホケース」のクラウドファンディングを、2026年3月12日より国内最大級のクラウドファンディングサービス・CAMPFIREにて開始しました。

開始後またたく間に目標金額を達成し、2026年3月16日現在で126%を超える支援を得ています。

販売ページ：https://camp-fire.jp/projects/888322/view(https://camp-fire.jp/projects/888322/view)

※プロジェクトは「2026年4月30日」までの限定販売となります。

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E-LinkスマホケースはNFC技術を活用し、iPhone内の好きな画像をケース背面に表示できる新発想のスマホケースです。ペットや家族写真、風景、推し画像などをその日の気分に合わせて切り替えられ、従来の固定デザインのケースとは異なる新しいスマホ体験を提案します。

専用アプリで画像を選び、スマホ背面にタッチするだけ。わずか30秒でデザインを切り替えられる魔法のケースです。

商品の主な特徴

☑ NFCを活用し、iPhone内の好きな画像をケース背面に表示可能

☑ 電池不要の省電力設計で日常使いしやすい

☑ 写真、推し画像、ロゴ、QR、メモなど幅広い表示用途に対応

☑ 固定デザインではなく、気分やシーンに応じて着せ替えできる

☑ スマホケースを保護用品から自己表現ツールへと進化させる新提案

☑ カメラスタンド一体型で動画視聴や撮影にも便利な設計

NFC技術を活用し、iPhone内の画像をケース背面に表示

NFC（近距離無線通信）を使って、スマホ内の好きな画像を瞬時にケース背面へ反映できます。デジタルデータによって見た目を自由に変えられるため、従来の固定されたデザインというケースの概念を根底から覆します。

電源不要で表示を切り替えられる省電力設計

本製品は表示の維持に電力を一切使用しません。一般的な電子機器のような頻繁な充電は不要で、一度表示した画像はバッテリー切れを気にすることなく、ずっと表示し続けることが可能です。

電子ペーパー的な表示発想をスマホケースに応用

省電力表示技術を個人向けスマホアクセサリーに最適化しました。紙のインクのような質感で、太陽光の下でもくっきりと画像を読み取ることができる高い視認性を実現しました。

固定デザインから解放し、着せ替えるケースを実現したこと

その日の気分、ファッション、あるいは仕事とプライベートの切り替えに合わせて、背面デザインを自由に着せ替えられます。平日はビジネスロゴでミニマルに、休日はペットや家族の写真、趣味の画像で全開に楽しむといった、新しいスマホライフを提案します。

スマホケースを保護アクセサリーから自己表現デバイスへ変えたこと

単なる端末を守るための用品ではなく、自分の好みや感情を表現するツールへと進化させました。QRコードを表示して名刺代わりに活用したり、買い物リストを表示して備忘録にしたりと活用方法は無限大です。

カメラスタンド一体型で動画視聴や撮影にも便利な設計

E-Linkスマホケースはカメラスタンドと一体化した構造を採用しており、スマートフォンを横向きに立てかけて使用することが可能です。動画視聴やビデオ通話、写真撮影などのシーンでも活躍し、スマホスタンドを別に持ち歩く必要がありません。

さらに、約54g（iPhone16用の場合）という軽量設計を実現しているため、装着していることを忘れるほどの軽さで日常の持ち運びの負担になりません。スマートフォンの利便性を高めながら、使いやすさと携帯性を両立した設計となっています。

使用者からの声

製品仕様

プロジェクトのリターン

割引率37%のファミリー3個セット、34％の特別先行早割などCAMPFIRE限定のリターンを用意しています。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：今日の気分を、スマホ背面に！ 30秒で着せ替えられる魔法のスマホケース

【期間】：2026年3月12日～2026年4月30日

【販売ページ】：https://camp-fire.jp/projects/888322/view