ナノ・ユニバース、Marvine Pontiak Shirt Makersのシャツが50着以上集結する特別イベントが大阪ルクアイーレ店で3月18日（水）から開催！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するナノ・ユニバースは、2025年3月18日（水）から3月22日（日）までの5日間限定で、NANO universe大阪ルクアイーレ店にて「Marvine Pontiak Shirt Makers（マーヴィンポンティアック シャツメーカーズ）」のスペシャルイベントを開催いたします。

本イベントでは、ブランドのアーカイブアイテムから最新シーズンまでのシャツを一挙に展開。店頭には50着以上のラインナップが揃い、ブランドの世界観を存分に体感できる圧巻のバリエーションでお迎えします。

Marvine Pontiak Shirt Makersは、“シャツ”という普遍的なアイテムにフォーカスし、完全自社開発のパターンメイキングによって構築された独自のシルエットが魅力のブランド。シンプルでありながら存在感のあるフォルムと、細部までこだわり抜かれたクオリティで、多くのファッションファンから支持を集めています。

季節をまたいで活躍するシャツを、豊富なバリエーションでご覧いただける貴重な機会となります。ぜひこの機会に、洗練されたシルエットと確かなクオリティを店頭にてご体感ください。

【開催概要】

開催期間：2025年3月18日（水）～3月22日（日）

開催店舗：NANO universe 大阪ルクアイーレ店

■-Marvine Pontiak Shirt Makers-マーヴィンポンティアック シャツメーカーズ

「マーヴィンポンティアック シャツメーカーズ」は、日本で設立されたシャツブランド。繰り返し扱いやすく、 肌当たりが良コットン100%の生地に特化。これを完全自社開発のパターンメイキングで成型するこ とで、洗練されたシルエットと快適な着用感を両立したアイテムを提案している。全ての製品に洗い と乾燥をかけているため、生地の馴染みが良いのも特徴。日々の着用と洗いを繰り返すことで、より 味わい深くなる生地感を楽しめる。

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/

【ナノ・ユニバース公式instagram】

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)