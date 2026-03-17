「PromptCom」会員数10万人突破！AIクリエイター支援で急成長する創作プラットフォーム

株式会社AndupAIクリエイター支援プラットフォーム「PromptCom」、会員数10万人を突破（2026年3月時点）

株式会社Andupが運営するAIクリエイター支援プラットフォーム「PromptCom（プロンプトコム）」は、2026年3月時点で会員数が10万人を突破したことをお知らせいたします。

これもひとえに、日頃より本サービスをご利用いただいているユーザーの皆さま、ならびにご支援いただいている皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。

「PromptCom（プロンプトコム）」とは？

PromptComは、AI技術を活用して制作されたイラスト・漫画・プロンプトなどの作品を投稿し、収益化・ファンとの交流・SNS的な発信がすべて一体となった、AIクリエイターのためのオールインワンプラットフォームです。

公式サイト: https://prompt-com.com

「誰もが想像力を発揮し、自由に創作できる世界へ」

PromptComは、「誰もが想像力を発揮し、自由に創作できる世界へ」というビジョンを掲げています。

すべてのクリエイターがアイデアを形にでき、作品を通してファンとつながり、支援を受けられる環境づくりを目指しています。

より活発な創作環境を目指して

PromptComでは、多くのクリエイターとファンが参加するAI創作を中心としたより活発なコミュニティを目指しています。

主なプラットフォーム指標（2026年3月時点）

- 月間利用者数（会員・非会員含む）：15万人以上- 新作投稿数：月間1万作品以上- 新規いいね数：月間25,000件以上- 月間PV数：150万件以上- 新規ユーザー数：月間9,000人以上

作品投稿やユーザー同士の交流が日々活発に行われており、AIクリエイターの創作意欲を高めるコミュニティが広がっています。

多言語対応により海外からのアクセスも増加しており、AI創作コミュニティとして国際的な広がりも見せています。

柔軟な収益化モデルと換金システムを提供

サービス開始以降、着実に成長を続けるPromptComの会員数推移（2026年3月時点で10万人を突破）

PromptComでは、活動スタイルに合わせて複数の収益方法を“すべて併用”することが可能です。創作活動の幅やファンとの関係性に合わせ、自由に活用できる点が大きな特徴となっています。

- 月額支援型のメンバーシップ機能 ファンから継続的な応援を受け取れるサブスクリプション型の支援モデルの提供。- 一作品ごとの単体支援 イラスト・漫画・プロンプトなど、投稿ごとに支援価格も設定可能。- 応援コメント付きのギフト機能 ファンがメッセージとともに支援できる、インタラクティブな応援方法の提供。

これらを通じて、クリエイターは柔軟かつ安定的に収益を得ることができます。

より多くのAIクリエイターが活動を広げられるように

PromptComは、より多くのAIクリエイターが活動を広げられるよう、支援システムの拡充や新機能の開発を進めてまいります。

また現在、国内外のサービスや企業とのコラボレーション企画も進行しており、クリエイターの活躍の場をさらに広げていく取り組みを計画しています。是非ご期待ください。

今後もさらに「創作を楽しみ、発信し、応援される」仕組みを提供し、AIクリエイターとファンが共に成長できる場を目指し続けます。

最新情報はSNSでも随時発信中

公式X（旧Twitter）：@prompt_com_com(https://x.com/prompt_com_com)

サービスサイト：https://prompt-com.com

株式会社Andup

「ワクワクする未来を、あたりまえに。」を掲げ、WEBサービスやアプリの開発、デジタルコンテンツの制作・販売を行うクリエイティブカンパニーです。



所在地: 東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609

代表者取締役: 藤田 隆宏

会社概要: https://andup.co.jp/

問い合わせ先: contact@andup.co.jp