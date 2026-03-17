『DEAR BOYS』シリーズ通算100巻達成！ 既刊77巻分が電子書籍100円の記念フェアを開催！

株式会社講談社

講談社『月刊少年マガジン』で連載中のバスケットボール漫画『DEAR BOYS』シリーズ（著：八神ひろき）が、2026年3月17日発売の『DEAR BOYS ACT4』第22巻をもって、シリーズ通算100巻を達成いたしました！

これを記念して、本日より各電子書籍ストアにてシリーズ作品を対象とした記念フェアが開催されます。

■フェア概要

『DEAR BOYS』シリーズ累計100巻目刊行記念！新作も前シリーズも！対象巻100円まつり

本フェアでは、過去シリーズ＆最新シリーズの1～10巻がすべて税込100円となります。

・期間

2026年3月17日（火）～2026年3月30日（月）

・価格

税込100円（税抜91円）

・対象（電子書籍77巻）

・『DEAR BOYS』1～12巻

・『DEAR BOYS THE EARLY DAYS』全1巻

・『DEAR BOYS ACTII』1～30巻

・『DEAR BOYS ACT3』1～21巻

・『DEAR BOYS OVER TIME』1～3巻

・『DEAR BOYS ACT4』1～10巻

※電子書籍版では一部シリーズが再編集されているため、全89巻の配信となります。本フェアでは、その中から過去シリーズ67巻分＆最新シリーズ10巻分、合計77巻が割引対象となります。

■作品公式Xでのプレゼントキャンペーン

シリーズ通算100巻達成を記念して、作品X公式アカウントでは抽選で100名に当たるプレゼントキャンペーンを開催しています。

【開催期間】

2026年3月13日（金）～31日（火）23:59

【応募方法】

作品公式アカウント（@DEARBOYS1989(https://x.com/DEARBOYS1989)）フォロー＆引用ポスト！

【賞品】

応募者全員にオリジナル待受画像（スマートフォン用）

＋抽選で

１.QUOカード（500円分）50名様

２.オリジナルポストカード50名様

をプレゼント！

キャンペーンの詳細は月刊少年マガジン公式ニュースにてご確認ください。

https://gmaga.co/news/922.html

■「DEAR BOYS」シリーズ作品概要

『DEAR BOYS』は、八神ひろきによるバスケットボール漫画。1989年に「月刊少年マガジン」（講談社）で連載を開始。

廃部寸前の瑞穂高校男子バスケットボール部に、名門校の元キャプテン・哀川和彦が転校してきたことをきっかけに、仲間たちとともに全国制覇を目指して成長していく姿を描く。

本作は『DEAR BOYS』『DEAR BOYS ACTII』『DEAR BOYS ACT3』『DEAR BOYS ACT4』などシリーズとして展開され、2003年にはテレビアニメ化。長期連載の人気バスケットボール漫画として知られている。

著： 八神 ひろき

1966年生まれ。新潟県出身。1987年、「月刊少年マガジン」にて『2人におまかせ』でデビュー。1989年より同誌にて『DEAR BOYS』を連載開始。

■最新刊『DEAR BOYS ACT4』22巻

発売日： 2026年03月17日

価格定価： 594円（本体540円）

ISBN： 9784065426043

ページ数： 192ページ

初出： 「月刊少年マガジン」2025年10月号～2026年1月号

あらすじ：ついに始まったインターハイ沖縄大会。初戦、地元代表の嘉手納西高校に勝利した湘南大相模。

続く第２回戦、エース・結城希率いる明和大日立高校に対抗するため、森と柏木は嘉手納西と特訓を始めるのだった。

翌日、試合は共に超守備陣形によりロースコアのまま第２Ｑへ。

明和大日立の１―３―１ゾーンＤＦを攻略したかに見えた湘南大相模だが、14対10と逆にリードを広げられてしまう。

互いのＤＦを攻略する“鍵”となるのは!?

ネット書店一覧などはこちらから

https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000424155