縦型ショートドラマで観光PR｜いわき市×ごっこ倶楽部『恋が愛に変わるとき』公開！八条院蔵人・山本栞出演

株式会社GOKKOいわき市×ごっこ倶楽部 縦型ショートドラマ『恋が愛に変わるとき』を公開｜出演：山本栞、八条院蔵人、早坂架威

縦型ショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」を運営する株式会社GOKKO（本社：東京都、代表取締役：田中聡・多田智）は、福島県いわき市の観光プロモーション施策として、縦型ショートドラマ『恋が愛に変わるとき』を公開しました。

本作品は、倦怠期を迎えたカップルがいわきへの旅を通して互いの気持ちと向き合うストーリー。スパリゾートハワイアンズ、温泉神社、アクアマリンふくしまなど、いわき市を代表する観光スポットを舞台に撮影されています。

動画は「ごっこ倶楽部」TikTok、Instagram、YouTube、Xにて配信され、Z世代を中心としたSNSユーザーに向けて、観光地の魅力を自然なストーリーの中で伝える新しい観光プロモーションの形として展開されています。

■縦型ショートドラマで観光プロモーション

今回のショートドラマは、2026年4月から始まる大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に向けたプロモーションとして制作されました。

物語は、倦怠期を迎えたカップルが旅を通して関係を見つめ直していく恋愛ストーリー。

旅の移動シーンから観光地での体験までを自然に描くことで、視聴者に「行ってみたい」という感情を喚起する構成になっています。

JR東日本の協力のもと、実際の駅ホームや特急ひたち車内での撮影も実施。首都圏から乗換なしで行ける温泉地としての魅力もストーリーの中に自然に織り込まれています。

■物語の舞台となる、いわき市の観光スポット

本作品では、いわき市の代表的な観光スポットがドラマの舞台として登場します。

・スパリゾートハワイアンズ

・アクアマリンふくしま

・温泉神社

・いわき湯本温泉

観光地を単なる紹介ではなく、ストーリーの中で体験として描くことで、SNS世代に向けた新しい観光プロモーションを実現しています。

配信先：「ごっこ倶楽部」TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@gokko5club/

■出演者

スパリゾートハワイアンズアクアマリンふくしま温泉神社八条院蔵人『恋が愛に変わるとき』より - (C)GOKKO

八条院蔵人（くろうど役）

都内の大学に通う学生。忙しい日々の中で恋人との関係に距離を感じ始めている。いわきへの旅をきっかけに、忘れていた感情と向き合うことになる。

代表作：『仮面ライダーリバイス』『賭ケグルイ双』『大奥2』『水の中で深呼吸』『明日、私は誰かのカノジョ season2』『映像研には手を出すな！』ほか

山本栞『恋が愛に変わるとき』より - (C)GOKKO

山本栞（しおり役）

くろうどの恋人。倦怠期を迎えた関係に悩みながらも、いわきで過ごす時間の中で自分の本当の気持ちに気づいていく。

代表作：『【推しの子】』『東京P.D. 警視庁広報2係』『私が獣になった夜』『キス×KISS×キス～パーフェクトスキャンダル』『石子と羽男』『ブラックシンデレラ』ほか

早坂架威『恋が愛に変わるとき』より - (C)GOKKO

早坂架威（かい役）

くろうどの友人。恋人との関係に悩むくろうどに寄り添い、時には背中を押す存在。二人の関係の変化を見守るキーパーソンとなる。

代表作：熱闘甲子園ドラマ『あの夏に、夢中。』『チアダン』『1週間フレンズ』『愚痴と恋は止まらない』『満タサレズ、止メラレズ』ほか

もか／根井深考／大内唯 ほか

■動画公開に合わせたロケ地特集ページも公開

動画公開に合わせて、いわき市観光サイトではロケ地特集ページを公開。

ドラマの撮影スポット紹介のほか、監督や出演者のインタビューなども掲載されています。

■公開記念キャンペーン「ドラマで出会った、いわきへ。」

いわき市観光サイト ロケ地特集ページ特集ページを見る :https://kankou-iwaki.or.jp/feature/shortdrama2/top/

ドラマ公開を記念し、ロケ地を巡る“いわき旅まるごとパック”が当たるキャンペーンを実施しています。対象動画を視聴し、動画内容に関するクイズに回答すると、抽選で3組6名様に

・特急ひたち乗車券

・いわき湯本温泉宿泊券

・スパリゾートハワイアンズ入場チケット

・ごっこ倶楽部オリジナルグッズ

などをセットにした“いわき旅まるごとパック”をプレゼントします。

応募期間：2026年3月10日（火）9:00～3月31日（火）23:59

特集ページを見る :https://kankou-iwaki.or.jp/feature/shortdrama2/top/

【動画概要】

タイトル：いわき市×ごっこ倶楽部 オリジナルショートドラマ『恋が愛に変わるとき』

公開日：［第1話］2026年3月9日（月）［第2話］2026年3月10日（火）

投稿アカウント：ごっこ倶楽部TikTok（https://www.tiktok.com/@gokko5club）ほか

出 演：八条院蔵人、山本栞、早坂架威、もか、根井深考、大内唯 ほか

特設ページ：いわき市観光サイト（https://kankou-iwaki.or.jp/feature/shortdrama2/top）

企 画：いわき観光共同キャンペーン実行委員会

制作・監修：株式会社GOKKO（https://gokkoclub.jp/）

■一般社団法人いわき観光まちづくりビューローについて

一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー ロゴ

いわき市の観光まちづくりの中核機関(DMO)として、戦略的かつ総合的に地域の魅力を高めることにより、地域資源を活用した観光及び物産の振興並びに交流人口の増加を図り、もって地域経済及び地域社会の活性化に寄与することを目的としております。

住所：〒972-8321 福島県いわき市常磐湯本町向田3-1

電話番号：0246-44-6545

FAX番号：0246-44-6546

設立年月日：平成5年4月1日

代表者：会長 大場敏宣

https://kankou-iwaki.or.jp/

■株式会社GOKKOとは

株式会社GOKKO ロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は120億回超、SNS総フォロワー数は600万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz