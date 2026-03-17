「9月の出願まで、残り半年。」総合型選抜専門塾ルークス志塾が2026年春期講習を開催

Loohcs株式会社

総合型選抜・推薦入試に特化した指導実績を持つLoohcs株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：嶺井祐輝）は、2026年3月29日（日）～4月5日（日）の期間、「2026年春期講習」を渋谷校・オンラインにて開催します。出願ピークとなる9月まで残り約半年というこの時期に、総合型選抜の基礎スキルから志望校別の実践講座まで、指導経験豊富な講師陣が集中的に提供します。

背景・目的

総合型選抜入試では、出願書類の質・活動実績の充実度・二次試験対応力が合否を大きく左右します。なかでも春休みは、7月の本格的な書類作成期に向けて探究活動・スキル習得を加速できる最後の好機です。

ルークス志塾では毎年春期に集中講習を開講しており、今年は「自己・社会・大学を知る」基礎3講座から、慶應SFC・法学系・国際系の志望校別特別講座、小論文・プレゼン力を磨く基礎スキル講座まで、合計16コマを用意しました。

講座ラインナップ

受験生・保護者に選ばれる5つの理由

▶慶應SFC・東大・早稲田など100名超の合格実績を持つ講師陣が直接指導

▶志望分野別（SFC／法学系／国際系）の専門講座で、ピンポイントの実力強化が可能

▶小論文・面接・プレゼンなど二次試験に直結する「表現力・思考力」講座を完備

▶既存の月極塾生にはキャンペーン価格を適用。5コマ～15コマのセット設計で柔軟に受講可能

▶渋谷校対面またはオンライン受講のどちらでも参加可能

受講料

2026年3月中に入塾・月極コース受講の方はキャンペーン価格が適用されます。

申し込み

申し込みフォームに「春期講習受講希望」 と明記の上、お申し込みください。

希望校舎欄は「渋谷本校」「下北沢校」「オンライン校」のいずれかを選択してください。

フォームより申し込む :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p154226/#form

URL:https://loohcs-shijuku.com/campaign/p154226/#form

Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

会社概要

社名：Loohcs株式会社（ルークス）

代表取締役：嶺井 祐輝

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル3階

事業内容：総合型選抜・推薦入試専門塾「ルークス志塾」の運営、通信制高校サポート校「Loohcs高等学院」の運営

公式サイト：https://loohcs.co.jp/