撮り下ろしチェキや限定アクスタが満載！シーホース三河、豪華賞品が当たる「シーホースくじONLINE」の実施を決定

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援いただき誠にありがとうございます。

シーホース三河のオンラインくじ「シーホースくじONLINE」の実施が決定いたしました。

指定した選手の撮り下ろし＆直筆サイン入りチェキやオリジナルグッズなど、豪華商品が当たります!

そして、10連くじを引くごとにオリジナルステッカー（ランダム）を1枚プレゼント!

さらに、Wチャンス賞として、販売期間中に1回以上くじをご購入いただいた方の中から抽選で2名様に「全選手サイン入りユニフォーム」が当たります！！

商品詳細や注意事項、ご購入は以下のリンク先をご確認ください。

実施概要

シーホースくじONLINE :https://go-seahorses-kuji.jp/e/202603_001

■料金

・くじ1回：770円(税込)

※1会計の最大くじ購入回数は10回となります。

■販売期間

2026年3月7日(土) ～ 3月30日(月)20:59

■発送時期

2026年5月中旬～下旬頃より順次発送いたします。

商品一覧

■S賞：えらべる！選手チェキ 指定した選手の直筆サイン入り

■A賞 ：アクリルパネル（A5サイズ）／（全13種 ランダム当選）

■B賞 ：アクリルキーホルダー／（全13種 ランダム当選）

■C賞 ：アクリルカード／（全13種 ランダム当選）

■10連特典：オリジナルステッカー ／（全2種 ランダム当選）

★☆★Wチャンス賞 ★☆★

全選手サイン入りユニフォーム（2本）

※キャンペーンのご参加にあたり応募の必要はございません。販売期間中に1回以上くじをご購入いただくと、自動的に抽選対象となります。

勝利を願って！シーホース三河応援キャンペーン

さらに、オンラインくじ販売期間中に開催される試合と連動して、豪華賞品が当たるキャンペーンを実施いたします！

対象期間中にくじをご購入された方の中から、抽選でA～C賞のサイン入りアイテムを合計5名様にプレゼント！

対象期間、及び選手ラインナップは下記をご覧ください。

《対象期間》

【第1弾】3/14(土)0:00～3/15(日)23:59 vs 横浜ビー・コルセアーズ ※終了しました

B賞：アクリルキーホルダー（#13 須田 侑太郎 Ver./ #32 シェーファー アヴィ幸樹 Ver.）

【第2弾】3/28(土)0:00～3/29(日)23:59 vs 川崎ブレイブサンダース

A賞：アクリルパネル（#19 西田 優大 Ver.）

C賞：アクリルカード（#11 久保田 義章 Ver./ #27 石井 講祐 Ver.）

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。抽選に関する個別のご連絡はいたしかねますので予めご了承ください。

「シーホースくじONLINE」は、株式会社kand production（カンドプロダクション）が企画・運営しております。