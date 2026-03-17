アジアで注目のスニーカーブランド「Happy Birds Day（ハッピーバーズデイ）」、お得に楽しめる「1+1スペシャルセット」を販売開始

株式会社シックスティーパーセント

IVEやaespaも愛用する中国発シューズブランド「HAPPY BIRDS DAY（ハッピーバーズデイ）」が、アジアの最新ファッションを発信するオンラインストア60%（シックスティーパーセント） にて、人気シューズをよりお得に楽しめる期間限定キャンペーン「1+1スペシャルセット」を開始いたします。

Happy Birds Dayは、レトロなスポーツテイストとポップなカラーリング、そして快適な履き心地を兼ね備えた中国発スニーカーブランドです。韓国アイドルの着用をきっかけにSNSで話題となり、Xを中心に注目を集めています。日常のコーディネートにも取り入れやすく、マルチカラーの靴紐がスタイリング全体のアクセントとなります。

今回のキャンペーンでは、ブランドを象徴するシンソールジョギングシューズと、コーディネートのアクセントになるバレエ風トレーナーをラインナップ。友人とシェアするのはもちろん、スタイルやシーンに合わせて履き分けたい方にもおすすめの内容となっています。

ブランドの人気スニーカーを、より気軽に楽しめる特別価格で展開。春のコーディネートにも取り入れやすいラインナップを用意しています！

■キャンペーン概要

・キャンペーン期間：2026年3月17日(火) 12:00 ～ 3月31日(火) 23:59

・セール内容：対象シューズを2足セットで16,000円の特別価格にて販売（同サイズ・カラーランダム）

・対象シューズ：１）シンソールドジョギングシューズ；２）メリージェーンバレエジャーマントレーニングシューズ

注意事項

※カラーはランダムでのお届けとなります。

※２足とも同じサイズでのお届けとなります。

》関連リンク

・ 販売URL：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202603-happy-birds-day-set_elp

・ 日本公式 Instagram：https://www.instagram.com/happybirdsday.jp/

・ 日本公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@happybirdsday.jp

■株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

■60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP