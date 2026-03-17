AI活用の「人材不足」を解決──ナイル、厳選AI人材マッチングサービス「Nyle AI Partners」を提供開始

ナイル株式会社

ナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋 飛翔、以下ナイル）は、AI活用・DX・エンジニアリングを推進したい企業向けに、即戦力のAI人材をプロジェクト単位でアサインする「Nyle AI Partners」の提供を開始しました。

▼「Nyle AI Partners」サービスページ

https://nxp.nyle.co.jp/ai/

サービス提供の背景：AI活用の「最大の課題」は、技術ではなく「人」

生成AIの急速な普及により、ビジネスの現場ではAI活用への期待と需要がかつてないほど高まっています。しかし多くの企業が直面しているのは、技術そのものではなく「使いこなせる人材がいない」という現実です。

- 戦略は描けても、それを実装できるエンジニアが社内にいない- 採用市場ではAIエンジニア・AI活用人材の争奪が激化し、正社員採用にはコストと時間がかかりすぎる- AI推進を担うPMやコンサルタントも不足しており、「誰が旗を振るのか」が決まらない- 外部ベンダーに開発を丸投げしたが、事業課題との乖離が生じ成果につながらなかった



こうした課題に対し、ナイルは「採用するのではなく、チームに迎え入れる」という発想のもと、AIエンジニア・データサイエンティスト・AI活用コンサルタントなどハイクラスAI人材をプロジェクト単位でアサインする「Nyle AI Partners」を立ち上げました。



2,000社以上のデジタルマーケティング支援実績と、Nyle X Partnersで培った人材活用ノウハウを組み合わせ、企業のAI推進を戦略設計から実装まで一気通貫で支援します。

Nyle AI Partnersが選ばれる3つの理由

「コードが書ける」だけの人材はご案内しません。2,000社以上のデジタルマーケティング支援実績を持つナイルが、事業を伸ばせるAI人材だけをアサインします。

1. ビジネス課題を逆算する「コンサルティング視点」

Nyle AI Partnersは単なるスキルマッチングではありません。ナイルのコンサルタントが貴社の事業課題をヒアリングし、「何を作るべきか」「どこにAIを使うべきか」から設計します。エンジニアだけでなく、上流設計ができるPM・AI活用コンサルタントも含めた「成果が出る体制」をご提案します。

2. 通過率1%以下の超厳選採用「事業貢献できる人材のみ」

技術力は、前提条件です。AI実装と事業開発の両輪を回せるプロフェッショナルのみが参画します。大手テック・戦略ファーム・メガベンチャーといった環境で、実際に事業を動かし成果を出してきた人材だけを厳選しています。（※ナイル株式会社内での選考通過率）

3. 入れて終わりにしない「伴走型のサポート体制」

人材を案内して終わりではありません。ナイルのAI推進メンバーが間に入り、プロジェクトの進捗・課題整理・定着までを一貫してサポート。外部人材活用で起きがちな「コミュニケーションの断絶」「成果の曖昧さ」を未然に防ぎます。

どんな人材がいるか無料相談する :https://nxp.nyle.co.jp/ai/#contact

導入事例（一部抜粋）

ご案内可能なプロ人材（一例）

料金プラン例

CASE 01：AIを活用した新規事業開発（0→1フェーズ）- 課 題：生成AIを使った新サービスを立ち上げたいが、社内にPMがいない- アサイン人材：元メガベンチャー事業責任者 × AIプロダクトマネージャー- 成 果：企画・要件定義からプロトタイプ開発までを3ヶ月で実施CASE 02：業務フローの自動化・DX（1→10フェーズ）- 課 題：社内問い合わせ対応や事務作業をAIで効率化したい- アサイン人材：元外資系コンサル出身 × 業務改革のプロフェッショナル- 成 果：社内データと連携したAI（RAG環境）を構築し、問い合わせ対応の90%を自動化CASE 03：データドリブン経営の基盤構築（10→100フェーズ）- 課 題：需要予測や在庫最適化ができず、ロスが発生している- アサイン人材：データサイエンティスト × Pythonエンジニア- 成 果：需要予測モデルを構築・実装し、在庫ロスを数千万円規模で削減。データドリブン経営の基盤を構築AIプランナー（30代）- 経歴：某フィンテック系企業 新規事業開発マネージャー- 主な実績：CS問い合わせ対応の約9割をAIで自動化。ユーザー行動データを活用したAIレコメンド機能を企画・実装。ノーコードAIを活用した業務改善を推進。AI活用コンサルタント（40代）- 経歴：アクセンチュア株式会社- 主な実績：大手損害保険会社への画像認識AIソフトウェアの開発・導入を提案・実行。AI導入による顧客業務フロー改革を支援。AI活用エンジニア（40代）- 経歴：日系大手コンサルティングファーム PM兼データアナリスト- 主な実績：機械学習による需要予測・シフト最適化で年間約5,000万円の人件費コスト削減。与信審査AIモデルを構築し月800h→50hに審査工数削減。生成AIを用いた全社業務改革により月間約4,000万円相当の生産性向上を実現。他の人材も確認する :https://nxp.nyle.co.jp/ai/#contact

ご料金は業務内容や稼働時間に応じて柔軟に設定可能です。以下はあくまで一例ですので、まずはお気軽にご状況をお聞かせください。

- AIプランナー（AI導入・推進業務）：月80時間稼働～ / 月額80万円～- AI活用コンサルタント（戦略策定・壁打ち等）：月40時間～ / 月額40万円～- AIエンジニア（AI・機械学習モデル開発）：月100時間～ / 月額100万円～

※1ヶ月のみのお試し契約も可能です。

ご支援の流れ

Nyle AI Partners サービス情報

- STEP.1 ご相談・ゴール設計- STEP.2 最適なフリーランスのご提案（最短1営業日）- STEP.3 候補者レジュメのご提示- STEP.4 ご契約・オンボーディング構築- STEP.5 プロジェクト開始・継続サポート（ご契約から最短2週間）

サービスページ：https://nxp.nyle.co.jp/ai/

Nyle X Partners フリーランス登録ページ：https://x.seohacks.net/entry/

Nyle X Partners フリーランス検索サービス初回登録ページ：https://nxp.nyle.co.jp/search/hr/register/

Nyle X Partners 公式X：https://x.com/Nyle_X_Partners

ナイル株式会社について

事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

設立 ：2007年1月15日

所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ：https://nyle.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

ナイル株式会社 DX&マーケティング事業部

担当：金子 光

Email：support@nyle.co.jp

TEL：03-6409-6760

お問い合わせ先：https://nyle.co.jp/contact/form/