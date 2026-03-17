グループ会社のアザナ、JTAジンベエジェット3号機「結ジンベエ」のデザイン・コンセプトを支援。

ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社（代表取締役社長：木村 裕紀、本社：東京都渋谷区、証券コード7067）のグループ会社である株式会社アザナ（代表取締役社長：田邉 裕貴、本社：沖縄県豊見城市）は、日本トランスオーシャン航空株式会社（代表取締役社長：野口望、本社：沖縄県那覇市、以下「JTA」）が運航するジンベエジェット3号機「結ジンベエ」のデザインおよび機体コンセプトおよびブランディング支援を担当いたしました。

沖縄美ら海水族館とのコラボレーションにより誕生し、沖縄の空のアイコンとして親しまれている「ジンベエジェット」。沖縄の海を象徴するジンベエザメに森の緑と海の緑を掛け合わせ、搭乗されるお客様や空を見上げるすべての方々に「ワクワク」と「沖縄の自然の豊かさと大切さ」を届けるクリエイティブを実現しました。機体搭乗時にはヤンバルクイナの子供がお出迎えしていますので、ぜひご覧ください。

アザナはこれまで、沖縄県内にブランディングやデザイン、システム開発事業を通じて、地域の価値向上に貢献してまいりました。今回の「ジンベエジェット」という沖縄を代表する翼のデザインを支援させていただくことで、多くの貴重な経験をさせていただく機会を得ることができました。私たちはこれからも沖縄をより豊かにするために日々成長し、地域の企業と連携し、沖縄の魅力発信に全力で貢献してまいります。

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＜株式会社アザナについて＞

設立日：2013年4月1日

資本金：500万円

代表者：代表取締役社長 田邉 裕貴

本社：〒901-0213 沖縄県豊見城市高嶺368-58 2階

公式サイト：https://azana.co.jp/

＜ブランディングテクノロジー株式会社について＞

設立日：2001年8月

資本金：52,119,500円

証券コード：7067（東証グロース）

代表取締役社長：木村 裕紀

本社：東京都渋谷区南平台町 15-13 帝都渋谷ビル 4F・5F

公式サイト：https://www.branding-t.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社アザナ 地域振興事業部 宛

TEL：098-987-4761

FAX：098-987-4762

MAIL：information_pg4856w535ez@azana.co.jp