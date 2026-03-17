スタジアムライブを控える櫻坂46より、山崎天と藤吉夏鈴がViVi表紙にカムバック！　妖艶な魅力を披露。

株式会社講談社

来る4月12、13日に、MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控える櫻坂46から、ViVi専属モデル・山崎天と、天ちゃんの大の仲良し・藤吉夏鈴が、約1年ぶりに表紙でカムバック！

国立競技場でのライブという偉業を前に、ViVi編集部も櫻坂46を応援する気満々で、表紙をオファー。「普段何にも染まらない夏鈴ちゃんが、天かりんの撮影の時だけはViVi色に染まる……そんな夏鈴ちゃんが私はすごく好き」と天ちゃんが言ってくれるから、天かりんの表紙＆スペシャルシュートが実現しました。

「家族・姉妹・一心同体みたいな関係性」と言うだけあって、撮影では息ぴったり。木蓮や百合の花を、ふたりで挟んでポージングを決めたり、ふたりが重なり合って撮影したりと、シンクロした動きで進んでいく撮影。“いつも”の「可愛い！」ではなく、「素敵！」「綺麗！」という言葉が飛び交う撮影現場でした。

ViViに加入して4年半。どんどん大人の魅力が増していく天ちゃん。天かりんの撮影では、天ちゃんも夏鈴ちゃんも、妖艶な雰囲気を醸し出していました。顔が近すぎて笑みが溢れる場面もありましたが、「お互いに知らないことはもうないというふたり」とのことで、見事にかっこよく決めてくれたカットはViVi５月号でご覧ください。

商品情報

ViVi 2026年5月号通常版

表紙：山崎天×藤吉夏鈴（櫻坂46）

付録：TREASUREステッカー

価格：920円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4rSqgN5

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