SaaS比較サイト「BOXIL」運営のスマートキャンプ株式会社が法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入の背景

スマートキャンプ株式会社は、SaaS比較サイト「BOXIL」の運営を軸に、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」やSaaS・AIの活用をテーマとする展示会運営をおこなう企業です。日本のDXを支援する事業を幅広く展開し、圧倒的なスピード感で事業を推進しています。

同社では、ミッションやバリューに共感し「自ら成果を出したい」という強い想いで働くメンバーが多く集まっており、高い目標に向かって精一杯努力するからこそ、つい自分のケアを後回しにしてしまうケースがあります。

「生産性」を大切にする組織だからこそ、不調を我慢して効率を落とすのではなく、スマートに解決して「心身ともに健康な状態」で仕事を楽しんでほしいという考えから、人事や上長を介さずに、個人のプライバシーを守りながら専門家に相談できる窓口として「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入後は、以前のオンライン診療サービスから切り替え、利用状況の把握ができるようになり、従業員からも高い満足度を得ています。

スマートキャンプ株式会社の導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、スマートキャンプ株式会社 人事戦略室で労務担当をされている小林様・中元様に、「アンドエルワーク」導入の背景や導入後に感じている変化についてお話を伺いました。

高い志を持つプロ集団における健康支援の考え方、満足度の高い利用実態、以前のサービスからの切り替えによる改善点、小児科での利用や自費診療の活用など、メンバーの「成果を出したい」という意欲を支える健康支援のリアルな声が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼高い志を持つプロ集団だからこそ、「守り」を妥協しない。スマートキャンプがオンライン診療で支えるヘルシーな挑戦

https://www.and-l.com/work/case/smartcamp

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」 「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

スマートキャンプ株式会社について

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

設立：2014年6月

コーポレートサイト：https://smartcamp.co.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work