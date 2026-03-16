創業1年で13のAIサービスを同時展開 ── 株式会社Mycatが2026年度の機能強化計画を発表

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、中小企業や個人が直面する「専門知識の壁」をAIで解消することを目的に、法律・税務・不動産・マッチング等の領域で13のAIサービスを展開していることをお知らせいたします。

背景：専門家に相談できない人々

中小企業庁の調査によれば、中小企業の経営課題として「専門人材の不足」が上位に挙がっています。また、日本弁護士連合会の「弁護士白書」では、弁護士の偏在により地方部での法律相談アクセスが限られている実態が報告されています。

税務・法律・不動産といった専門分野では、「そもそも誰に相談すればいいかわからない」「費用が高くて相談できない」という課題が広く存在します。当社は、この課題をAI技術で解消し、誰もが専門知識にアクセスできる社会の実現を目指しています。

13のAIサービス一覧

当社が展開するサービスは以下の通りです。

ビジネス支援

ライフスタイル

社会インフラ

当社のサービスに共通するのは、「専門家に相談する前の一歩目」をAIが担うというアプローチです。弁護士や税理士、不動産鑑定士といった専門家の代替ではなく、「まず自分の状況を把握する」「相場を知る」「必要な手続きを理解する」という情報格差の解消に特化しています。

これにより、専門家への相談が必要な場合でも、事前に状況を整理した上で的確な相談ができるようになり、結果として相談コストの削減と満足度の向上が期待できます。

2026年度の機能強化計画

当社は2026年度、以下の機能強化を順次実施いたします。

- AI診断レポートの自動生成機能（2026年度中に全サービスへ実装予定）：各サービスの診断結果をPDFレポートとして自動生成し、専門家への相談時に活用できる形式で提供- AI×リーガルテック領域の強化：退去費用・慰謝料・相続の3サービスにおいて、判例データベースとの連携を強化し、より精度の高いシミュレーション結果を提供- データ分析レポート・白書の定期公開：各サービスが蓄積する公開データの分析結果を定期的にレポートとして公開し、社会課題の可視化に取り組む

▼ 本件の詳細

https://mycat.business/news/13-ai-services-launch

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

最新のお知らせ: https://mycat.business/news

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love