G7「広島AIプロセス」にてAI実装の持続可能性を提言。コスト削減と高速応答を両立する「Cache AI」を世界へ発信

株式会社 Geek Guild

株式会社 Geek Guild（本社：京都府京都市、代表取締役CEO：尾藤美紀／米国法人：CacheAI Technologies, Inc.）は、2026年3月15日・16日に開催された「Hiroshima AI Process Friends Group Meeting 2026」に参画しました。

同会合において当社は、AI導入の大きな障壁となっている「コスト」と「遅延」を解消し、中小企業（SME）でも持続可能な実装を可能にする新技術「Cache AI」の知見を共有。国際的な枠組みの中で、実務的なAIガバナンスと社会実装のあり方を提言しました。

エコシステムへの貢献ー効率化と持続可能性、安全/高速な利用、パーフォーマンスの透明性

当社は、HAIP公式サイトのSupportersページに掲載されている「Partners Community」の一員として、会期中の展示およびブレイクアウトセッションにおいて、AI実装（Implementation）における「コストの予測可能性」と「高速応答」を軸とした実務的知見を共有しました。

■ AI実装を阻む「コスト」と「遅延」の壁を打破する提言

大規模言語モデル（LLM）の社会実装における課題

現在、大規模言語モデル（LLM）の社会実装において、多くの企業、特にリソースの限られるSME（中小企業）にとって「従量課金によるコストの不確実性」と「応答速度（レイテンシ）によるUXの低下」が大きな導入障壁となっています。

当社はブレイクアウトセッションでの7分間のスピーチにおいて、「AIの性能（Accuracy）だけでなく、ビジネス実装における持続可能性（Sustainability）に目を向けるべきだ」と提言。具体的に以下の3つの指標（スコアカード）を軸にした実装の重要性を共有しました。

- Cost Predictability（コストの予測可能性）： 従量課金が企業の財務を圧迫しない設計。- High-Speed Response（高速応答）： 業務フローを止めないミリ秒単位のレスポンス。- Implementation Quality（実装品質）： 現場で保守・運用が回り続けるための設計思想。

■ 展示内容：既存AIとLLMを最適化する「Cache AI」コンセプト

展示ブースでは、既存のAIシステムとLLMの間に「ミドルウェア層」を置く、当社の独自コンセプトを紹介しました。繰り返し発生する問い合わせ（Repetitive Q&A）等のワークフローにおいて、以下のハイブリッドな運用を可能にします。

問い合わせのワークフロー

Cache Hit： 過去の検証済み回答を再利用することで、APIコストをゼロに抑え、ミリ秒単位の高速応答を実現。

Cache Miss： 必要な場合のみLLMへフォールバックし、最新かつ高度な回答を生成。

このアプローチにより、AI導入のROI（投資対効果）を劇的に改善し、実務に耐えうる「持続可能なAIインフラ」の構築を支援します。

■ 今後について

Geek Guildは、今後もPartners Communityの活動を通じて、日本と米国（CacheAI Technologies, Inc.）の両拠点から現場起点の実装知見を世界へ発信してまいります。HAIPの精神に則り、安全かつ透明性が高く、そして何より「現場で使い続けられる」AI社会の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

株式会社Geek Guild（Geek Guild Co., Ltd.）

代表取締役CEO：尾藤美紀

所在地：京都府京都市

米国法人：CacheAI Technologies, Inc.

URL：https://www.geek-guild.jp/

https://cacheaitechnologies.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Geek Guild 広報窓口

E-mail：info@geek-guild.jp