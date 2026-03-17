育休の過ごし方で復職後の働き方は変わるのか？

育休コミュニティ MIRAIS

延べ1,700名以上が参加した育休コミュニティMIRAIS 副代表なおなおがオンラインイベントを開催

育休コミュニティ「MIRAIS（ミライズ）」（代表 栗林真由美、以下MIRAIS）は、育児休業中の過ごし方をテーマにしたオンラインイベント

「育休が『なんとなく終わる人』と『人生が動き出す人』の違い」を2026年3月23日に開催します。

イベントでは、これまで延べ1,700名以上の育休者が参加してきたコミュニティの実例をもとに、育休の過ごし方が復職後の働き方やキャリアにどのような影響を与えるのかを紹介します。

背景

育休は「キャリアのブランク」ではなく「人生の転機」にもなりうる

近年、共働き世帯の増加や男性育休の推進などにより、育児休業は多くの働く人にとって身近なライフイベントとなっています。

一方で、育休中の当事者からは次のような声も多く聞かれます。

- もっと自分の時間があると思ってたのに想像とは違っていた- 子どもと過ごせることは嬉しいけど、気づいたら日々が過ぎて漠然とした焦りを感じている- 復職が近づくにつれて不安が大きくなってきた- 「なんとかなる」と思っていたけど仕事と育児の両立に不安を感じるようになって来た

育休コミュニティMIRAISでは、育休期間を単なる休職期間ではなく、

仲間との対話や学びを通して「私を生きる」をテーマに

これからの働き方や人生に向き合う時間を大切にしながら活動しています。

実際にコミュニティ参加者からは

「MIRAISで育休を過ごしたおかげで、復職後も自信をもって会社復帰ができた」

「育休中の過ごし方が、その後の働き方に大きく影響した」

といった声が多く寄せられています。

延べ1,700名以上が参加

育休後もつながり続けるコミュニティ

MIRAISは2018年にスタートしたオンライン中心のコミュニティで、これまでに延べ1,700名以上の育休者が参加しています。

コミュニティには

- 産・育休中の母親や育休中の父親- 復職後のワーキングマザー

などが参加しており、復職後もコミュニティ活動を継続するメンバーが多いことも特徴です。

またオンラインコミュニティの特性を活かし

- 海外駐在帯同中の参加者- 育休中に海外留学している参加者

時差のある環境からアーカイブ視聴や交流イベントに参加するメンバーもいます。

イベント内容

育休の過ごし方で、その後の働き方はどう変わるのか

今回のイベントでは、コミュニティ運営の現場から見えてきた

- 育休が「なんとなく終わる人」と「人生が動き出す人」の違い- 復職前の不安との向き合い方- 育休期間を自分の人生を考える時間にするヒント

などについて、MIRAIS副代表なおなおが実例を交えて紹介します。



Peatix申込ページ：https://mirais0323.peatix.com

登壇者コメント

MIRAIS副代表 松岡奈央 （活動名 なおなお 以下なおなお）

「これまで多くの育休者と関わる中で、

育休の過ごし方がその後の働き方や人生に大きく影響するケースをたくさん見てきました。

育休は決して『キャリアの空白期間』ではなく、

自分のこれからを考えることができる貴重な時間でもあります。

今回のイベントが、育休中の方やこれから育休を迎える方にとって、

自分らしい働き方を考えるきっかけになれば嬉しいです。」

なおなお

プロフィール

大手企業で20年以上商品開発担当（うち管理職10年）。

双子の出産・復職を経て、働き方のパラダイムシフトを経験。

「専門性を活かした自由な働き方」を追求するため独立。

MIRAISには2022年育休から復職期に参加し、以後復職後もサポーターとしてコミュニティ運営に貢献、2025年から副代表に就任し運営に携わる。

イベント概要

イベントタイトル

『育休が「なんとなく終わる人」と「人生が動き出す人」の違い』

- 日時2025年3月23日（月）12:10～13:10（トークセッション12:40まで）- 開催方法オンライン開催（期間限定アーカイブあり）- 登壇育休コミュニティMIRAIS 副代表なおなお

MIRAISとは



MIRAISは2018年8月に代表 栗林真由美氏が「なんとなく過ごす育休」をなくしたいという思いから立ち上げた産・育休者のためのコミュニティです。

オンラインを中心に、イベントや企業コラボレーションなどの活動を行い、未経験分野にチャレンジしたり、半年間をともに過ごす仲間と交流したりと「有意義な育休を過ごす」場を提供しています。

2024年からは産・育休中にとどまらず、復職期の子育て世代もメンバーに迎え入れ、キャリアも育児も大切にしたい！を支える場として、幅広い活動を展開。

「私を生きる～仲間とともに～」をミッションに掲げ、地域や職種を超えて多種多様なメンバーが集まり、半年ごとに活動テーマを設定、個人探究・対話・ワークショップを通して、働く親が自分らしい生き方を模索するための環境作りを支援しています。

参加者は延べ1,700名以上。

代表：栗林 真由美

副代表 ：なおなお（コミュニティ活動名）

発足：2018年8月

URL：https://www.ikukyu-mirais.com/

現在2026年4月より開始の16期メンバーを募集中。

詳細はこちら：https://lp.ikukyu-mirais.com/?utm_source=hp&utm_medium=referra(https://lp.ikukyu-mirais.com/?utm_source=hp&utm_medium=referra)