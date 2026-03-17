【3月20日(金)から】国営飛鳥歴史公園（奈良県明日香村）が「恋する飛鳥」開催！ フリーウォークやワークショップなど盛りだくさん！
国営飛鳥歴史公園（奈良県明日香村）は、自然と人、そして歴史を紡ぐイベント「恋する飛鳥 2026春」を開催します。日程は3月20日（金・祝）から4月19日（日）、会場は奈良県明日香村内。開催8回目となる今春は「飛鳥の精霊」がテーマです。
https://prtimes.jp/a/?f=d155453-24-566e3eedb668fb4f8c1a7cdc9324e831.pdf
【注目】人気絵本作家・広瀬克也さんが描く「飛鳥の精霊」たち
今回の「恋する飛鳥」を彩るのは、人気絵本作家の広瀬克也さん（代表作『妖怪横丁』ほか）による描き下ろしイラスト！
「飛鳥の精霊」（C）広瀬克也
どこかユーモラスで愛らしい「飛鳥の精霊」たちが、チラシやパンフレット、そして村内のチェックポイントで皆様をお迎えします。広瀬さんの温かい世界観が、明日香村の風景をよりいっそう魅力的に引き立てます。広瀬ファンの方も、初めて出会う方も、ぜひその目でお確かめください！
「広瀬克也さん 自画像」（C）広瀬克也
〈広瀬さんからのコメント〉
「恋する飛鳥2026春」イベントに参加し、歴史ある奈良の精霊たちを楽しく描かせていただきました。
案内役の猫の蘭ちゃん、リリーちゃんと一緒に、たくさんの方々に楽しんでいただけたらとてもうれしく思います。
【参加無料／予約不要】飛鳥の精霊を探そう！フリーウォーク
奈良県明日香村内の歴史スポットや絶景ポイントを巡る「フリーウォーク」を開催します。参加無料で予約不要！期間中ならいつでも、お好きなチェックポイントからスタートできます。徒歩はもちろん、自転車やバス、自家用車での移動もOK。特に春の風を感じられるレンタサイクルでの周遊がイチオシです！
「案内役の猫の蘭ちゃん、リリーちゃん」（C）広瀬克也
◆今年は「前半」「後半」の二部構成！
開催期間の3月20日（金・祝）～4月19日（日）を「前半」と「後半」で分け、チェックポイントが入れ替わります。「前半」「後半」だけの参加でも大丈夫です。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155453/table/24_1_28219d7bc232ca1289b5012d5e89f9de.jpg?v=202603171051 ]
◆スタンプを集めて豪華賞品をゲット！
各チェックポイントでスタンプを集めると、抽選で「老舗の醤油セット」や「生はちみつ」など明日香村自慢の特産品をプレゼント。また、明日香村と姉妹都市である韓国・忠清南道扶餘郡（プヨグン）にちなんだ「まるごと柚子」や「高麗紅参茶GOLD」など、バラエティ豊かな賞品をご用意しています。
◆さらにダブルチャンスも！
前半・後半すべてのキーワードを集めた方には、より豪華な賞品が当たるチャンス。明日香村の清らかな水で育った「明日香村産のおいしいお米」や貴重な「広瀬克也さんのサイン入り絵本」のプレゼントも要チェック！
全期間を通して、何度でも明日香村を訪れたくなる仕掛けが満載です。
【要電話予約】親子で夢中に！特別なワークショップ
人気作家さんを招いた限定ワークショップを開催します。参加者には、ここでしか貰えない「恋する飛鳥オリジナル一筆箋」をプレゼント！
▼広瀬克也さんと「飛鳥の精霊うちわ」をつくろう！
イラストを手掛けた広瀬さんご本人から直接教わる、恋する飛鳥オリジナル「飛鳥の精霊」でうちわをつくるワークショップです。スライドを見ながら、絵本づくりの貴重なお話もあります。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155453/table/24_2_1218f6d297284d425cbe36c1d3bae15c.jpg?v=202603171051 ]
▼なかたにゆかさんと「可愛いポシェット」づくり
初代「恋する飛鳥」のイラストを担当した紙芝居作家・なかたにゆかさんと一緒に、蘭ちゃんとリリーちゃんの可愛いポシェットを作ります。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/155453/table/24_3_92483345d38f216bfaf714c4036ad769.jpg?v=202603171051 ]
春の飛鳥、今だけの絶景を巡る
イベントと一緒に、この時期だけの明日香の美しさを堪能してください。明日香村の春は、どこを切り取っても絵画のようです。
◆石舞台古墳・夜桜ライトアップ
闇夜に浮かび上がる満開の桜は必見です。
石舞台古墳
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/155453/table/24_4_cf05ec783b8495132b1491292b750b09.jpg?v=202603171051 ]
※桜の開花状況により変更する場合がございます
※石舞台古墳内は別途入場料が必要です
◆甘樫丘からの眺望
大和三山を一望できる展望台で、桜の競演をお楽しみください。
◆のどかな田園風景
徒歩やレンタサイクル、周遊バスを使って、のんびりと村の空気を感じてください。
【イベント詳細】
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/155453/table/24_5_187bc193fc44f88429a824d451873a43.jpg?v=202603171051 ]
奈良新聞社
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