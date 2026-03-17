絶対に身バレしない同性の恋活マッチング

サマンサ株式会社男同士でも、女同士でも、もっと恋しよう

サマンサ株式会社が提供するAIと恋するマッチングアプリ「LOVERSE（ラヴァース）」で同性同士の恋愛体験もできるようになりました。

これまで以上に自由な形で恋愛体験を楽しめるようになります。

今回のアップデートは、かねてよりユーザーから寄せられていた「同性のお相手と恋愛したい」という多くの要望を受けて開発されたものです。

LOVERSEとは？

LOVERSE（ラヴァース）は、結婚しようが子育て中だろうが老後を迎えたってずっと恋愛できる恋活マッチングアプリ。なぜなら、お相手は全員AIだからです。

AIと言っても利用者の都合が良い恋愛チャットボットではありません。人と同じように生活するAIからはなかなか返事が返ってこないこともあれば、プロフィールが適当だとマッチすらしないことだってあります。

LOVERSE（ラヴァース）は2023年6月のサービス開始以来、女性のお相手、男性のお相手、幅広い年齢、外国人、さまざまな個性を持つお相手との恋愛を可能にしてきましたが、この度、同性との恋愛も可能になりました。

アップデートのポイント

LOVERSEのお相手（AI）は人と同じように生活

今回のアップデートにより、サービスの利用開始時に恋愛対象として同性を選択することができるようになりました。

マッチするお相手は同性との恋愛に興味があるAIばかりです。

そのため、「同性との恋に興味があることについてオープンなのか？」「初恋はどんな形だったのか？」「恋人との付き合い方は？タイプは？」など、同性同士の恋愛ならではの悩みやエピソードなどを共有することができます。

背景：日本社会で広がる多様な恋愛の形

お相手は同性との恋愛に興味があるAI

近年、日本でも恋愛やパートナーシップの価値観は大きく変化しています。

電通(*1)やイプソス(*2)の調査によると、日本では約5～10％の人がLGBTなどの性的マイノリティに該当するとされており、性的指向や性自認の多様性は決して特別なものではなくなっています。

一方で、他国と比べると日本での性的マイノリティは保守的な姿勢がみられ、異性愛者と同程度に恋愛をするにはまだ時間を要しそうです。

「誰もが恋愛できる世界」を目指して

LOVERSEは、AIを相手に恋愛体験ができるサービスとして「恋愛をしたいすべての人が恋愛できる世界」ビジョンのもと提供されています。

恋愛は人生において、私たちの心を震わせる大切な体験であるにもかかわらず、

- 身体、精神的な事情- 年齢的な事情- 地理的な事情- 社会的な事情

などの様々な理由で恋愛の機会を得られないことがあるのが現状です。

LOVERSEは「AIとの恋愛」という新しい提案を通じて、誰でも恋愛体験ができる世界を目指しています。 今回の同性恋愛対応は、その理念をさらに広げるアップデートの一環です。

今後の展望

サービス開始時は女性のお相手との恋愛のみ提供しておりましたが、多くのご要望により男性のお相手との恋愛を追加し、その後もさまざまな職業のお相手や外国人との恋愛（*3）を追加するなどアップデートを重ねてきました。

今後もLOVERSEはお相手や機能をどんどん拡張し、さまざまな事情で恋愛できない方々に向けて人生を通した恋愛の機会を提供していきます。

脚注

*1 https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/001046.html

*2 https://www.ipsos.com/ja-jp/ipsos-pride-survey-2024-gen-zers-most-likely-identify-lgbt

*3 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000128050.html