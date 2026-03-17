2026年4月1日リニューアルオープン！広島三越地下一階パスタ店「里山イタリアンAJIKURA」が、とんかつ専門店『とんかつ味蔵』へ

ローカルフードラボ株式会社

広島三越内でご愛顧いただいてまいりました「里山イタリアンAJIKURA広島三越店」は、2026年4月1日（水）より、とんかつ専門店『とんかつ味蔵（あじくら）』として装いも新たにリニューアルオープンいたします。

これまでのイタリアンで培った技術と地元生産者様との繋がりを活かし、島根・広島の厳選素材を使用。とんかつ歴30年以上の熟練職人が揚げる、あなただけの「選べるミックスフライ定食」を看板メニューに、新たな食の感動をお届けします。

■ まるで天ぷら屋さんのように選ぶ楽しさ！「選べるミックスフライ定食」

選べるミックスフライ定食（5種）季節の野菜フライ・ごはん・汁・漬物・サラダ（おかわり可）つき

『とんかつ味蔵』は、従来のとんかつ店の枠にとらわれません。看板メニューは、厳選した豚肉をはじめ、日本海の新鮮な魚介や、里山の旬の野菜など、多彩な海の幸・山の幸からお好きな具材を自由に選べる「選べるミックスフライ定食」です。 天ぷら専門店でお好みのタネを選ぶようなワクワク感で、気になる食材を少しずつチョイス。選んでいただいたこだわりの具材は、揚げたてサクサクの「あなただけの特製盛り合わせ」として一皿の豪華なプレートでご提供いたします。

＜メニュー例＞

選べるミックスフライ定食 2品 2,000

選べるミックスフライ定食 3品 2,500

選べるミックスフライ定食 4品 3,000 （1品追加ごとに+500円）

（邑南町産石見ポークやジビエ、浜田産のどぐろやアジ、大田産アナゴやイカ、邑南町産旬の野菜、宮島産牡蠣など、島根広島の厳選した旬の食材からお選びいただけます）

大牡蠣フライ定食 2,500

石見ポークロースかつ定食 2,600

石見ポークヒレかつ定食 2,600

石見ポークリブロースかつ定食 3,000

特製和牛メンチかつ定食 1,650

かつサンド（14時以降のご提供）1500

※金額は変更する場合がございます

■ とんかつ歴30年以上の職人技が光る、こだわりの調理法

厨房で腕を振るうのは、この道30年以上の熟練職人です。一皿の盛り合わせの中でも、お肉、魚介、野菜など、それぞれの素材が持つ本来の旨味を最大限に引き出すため、食材ごとにパン粉の種類や油の温度を細かく変えて調理いたします。職人の手仕事が生み出す、最後までサクッと軽くもたれない極上の衣をお楽しみください。

■ 店頭ではお弁当や惣菜、こだわりのカツサンド、島根県産野菜の直売も

光山龍哲 料理長島根県邑南町産AJIKURAファームの野菜を店頭販売

ご家庭でも『とんかつ味蔵』の味をお楽しみいただけるよう、店頭では「とんかつ弁当」はもちろん、石見銀山のパンの名店ベッカライコンディトライヒダカの特製食パンを使った「ヒレかつサンド」、夕食のおかずにもぴったりなお持ち帰り用ミックスフライを販売いたします。さらに、これまでもご好評いただいていた島根県産の新鮮な野菜の直売コーナーも継続して併設。お店でもご家庭でも、地元食材の豊かな恵みを存分に味わっていただけます。

【店舗概要】

店舗名：とんかつ味蔵（旧：里山イタリアンAJIKURA広島三越店）

リニューアル日：2026年4月1日（水）

所在地：広島県広島市中区胡町5-1 広島三越 地下１階

営業時間：11:30～18:30ラストオーダー

定休日：広島三越に準ずる

電話番号：０８２-２４２-３１１１